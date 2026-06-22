XRP plant fünf große Upgrades für Quantensicherheit

Das Wichtigste in Kürze

XRP bleibt schwach, doch fundamentale Impulse könnten bald zunehmen.

Quantensicherheit soll XRPL langfristig widerstandsfähiger und institutionstauglicher machen.

Native Lending-Protokolle könnten neue DeFi-Anwendungen auf XRP ermöglichen.

KI-Tests und formale Verifikation stärken Sicherheit auf Protokollebene.

AMM v2 könnte Liquidität, Kapitaleffizienz und Onchain-Handel deutlich verbessern.

XRP bleibt kurzfristig angeschlagen. Der Kurs notiert aktuell bei rund 1,14 US-Dollar und damit weiter unter der wichtigen Marke von 1,20 US-Dollar. Auch übergeordnet ist das Bild klar bärisch: XRP handelt weit unter früheren Hochs, der Abwärtstrend ist intakt und viele Anleger warten noch auf ein belastbares Signal für eine Trendwende.

Dennoch könnte sich fundamental ein neuer Impuls aufbauen. Denn rund um den XRP Ledger entsteht gerade eine Sicherheits- und Infrastruktur-Roadmap, die deutlich über reine Kursfantasie hinausgeht. Besonders spannend: Quantensicherheit, native Kreditmärkte, KI-gestützte Sicherheitstests, formale Verifikation und ein effizienteres AMM-Modell sollen XRPL langfristig robuster machen.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

XRP Ledger: Fünf Upgrades könnten den Boden für den nächsten Zyklus legen

Der jüngste Impuls kommt aus der XRP-Community selbst: Vet, ein bekannter XRP-Ledger-Validator und Director of Community bei der XRP Ledger Foundation, verwies auf fünf Entwicklungen, die er als „XRP floor building“ beschreibt. Gemeint ist damit weniger ein kurzfristiges Kurssignal, sondern eher der Aufbau eines technologischen Fundaments, das XRP im nächsten Marktzyklus wieder relevanter machen könnte. Genannt werden eine Quantum-Readiness-Roadmap, ein natives Onchain-Lending-Protokoll, KI-gestützte Red-Team-Sicherheitstests, formale Verifikation sowie AMM v2.

in case you missed the XRP floor building in real time. – Quantum readiness roadmap.

– Native on chain Lending protocol.

– AI hardening the XRP Ledger by Red Team.

– Formal Verification bringing Military grade security.

– AMM v2 for capital efficient LPing and swaps. — Vet (@Vet_X0) June 20, 2026

Der wichtigste langfristige Punkt ist die Quantensicherheit. Ripple veröffentlichte im April eine mehrphasige Roadmap, mit der der XRP Ledger bis 2028 auf eine post-quantenfähige Zukunft vorbereitet werden soll. Dabei geht es darum, heutige kryptografische Signaturverfahren rechtzeitig gegen mögliche Angriffe künftiger Quantencomputer abzusichern. Besonders relevant ist, dass XRPL bereits über native Key-Rotation verfügt. Das erleichtert theoretisch eine Migration, weil Schlüssel nicht zwangsläufig dauerhaft statisch bleiben müssen. Ripple arbeitet laut eigener Darstellung unter anderem mit Project Eleven an Validator-Tests, Devnet-Benchmarks und frühen Custody-Prototypen.

Zweitens soll das native Lending-Protokoll die DeFi-Funktionalität des XRP Ledgers erweitern. Laut XRPL-Dokumentation ermöglicht XLS-66 Onchain-Kredite mit festen Laufzeiten über pooled funds aus sogenannten Single Asset Vaults. Das Modell setzt zwar weiterhin auf Offchain-Underwriting und Risikoprüfung, bringt aber Kreditlogik direkt näher an die Protokollebene. Für institutionelle Anwendungen ist das wichtig, weil Transparenz, Abwicklung und Liquidität stärker in die XRPL-Infrastruktur integriert werden könnten.

The $XRP Ledger is undergoing its most significant transformation yet. Moving far beyond payments, the ecosystem is rapidly evolving into a hub for smart contracts, DeFi, AI, and quantum security. A 🧵 pic.twitter.com/YszEsGqmcr — pre-RICHKID $1 FLR☀️ (@DefiPrince88) June 21, 2026

Drittens und viertens geht es um Sicherheit: KI-gestützte Red-Team-Tests und formale Verifikation sollen Schwachstellen früher sichtbar machen. Besonders beim Lending-Protokoll und bei Single Asset Vaults wurde zuletzt hervorgehoben, dass formale Methoden und AI-Assistance komplexe Edge Cases identifizieren können, die klassische Tests leichter übersehen. Für ein Netzwerk, das stärker in Richtung institutioneller DeFi-, RWA- und Zahlungsanwendungen wachsen will, ist genau das entscheidend: Nicht nur Features zählen, sondern belastbare Sicherheit.

XRP Ledger Builds Post Quantum Roadmap With Five Major Upgrades$XRP Ledger development is advancing through a coordinated set of five infrastructure upgrades outlined by ecosystem validator Vet. The roadmap focuses on long term resilience, security, and expanded financial… pic.twitter.com/d99OaWKzpb — BSCN (@BSCNews) June 22, 2026

Fünftens steht AMM v2 für effizientere Liquidität. Bereits der native XRPL-AMM war ein wichtiger Schritt, weil Liquidität und Swaps direkt auf Protokollebene abgebildet werden. Studien zum XRPL-AMM betonen unter anderem niedrigere Slippage, geringere impermanent-loss-Risiken und bessere Preissynchronisierung im Vergleich zu klassischen AMM-Modellen. AMM v2 würde diese Richtung konsequent fortsetzen: mehr Kapitaleffizienz, bessere LP-Anreize und tiefere Liquidität. Genau deshalb wirkt die Roadmap bullisch – nicht, weil XRP kurzfristig automatisch steigt, sondern weil hier mehrere strukturelle Schwächen des Krypto-Markts adressiert werden: Sicherheit, Skalierbarkeit, institutionelle Nutzung und nachhaltige Liquidität.

Warum Quantensicherheit für XRP langfristig bullisch sein könnte

Das Thema Quantensicherheit könnte für XRP in Zukunft bullisch werden, weil es genau dort ansetzt, wo institutionelle Nutzer besonders sensibel sind: Sicherheit, Verlässlichkeit und langfristige Planbarkeit. Wenn Banken, Zahlungsdienstleister oder RWA-Plattformen Blockchain-Infrastruktur nutzen, reicht kurzfristige Performance nicht aus. Sie müssen sicher sein, dass ein Netzwerk auch in zehn oder zwanzig Jahren noch robust ist. Genau hier kann der XRP Ledger profitieren, wenn die Quantum-Readiness-Roadmap frühzeitig umgesetzt wird.

Während viele Blockchains das Thema noch eher theoretisch behandeln, positioniert sich XRPL damit als Netzwerk, das kommende technologische Risiken aktiv adressiert. Das stärkt das Vertrauen in die Infrastruktur und könnte XRP besonders für Finanzanwendungen attraktiver machen. Zusammen mit Lending, AMM v2, formaler Verifikation und KI-Sicherheit entsteht ein Bild: Der XRP Ledger entwickelt sich nicht nur weiter, sondern bereitet sich auf institutionelle Skalierung vor. Für Anleger wäre das ein starkes narratives Fundament.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026