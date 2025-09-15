Solana Kurzfristige Prognose: Kann $SOL auf $275–$290 steigen?

Das Wichtigste in Kürze

Solana zeigt kurzfristig Aufwärtspotenzial und könnte bis Oktober 2025 $275–$290 erreichen.

Trotz überkaufter technischer Signale sprechen Stimmung, Liquidität, DEX-Volumen und Meme-Coins für weitere Käufe.

Elliott-Wellen und Marktbewegungen deuten auf eine Fortsetzung der Rallye hin, während institutionelles Interesse und DeFi-Wachstum die Dynamik unterstützen.

Risiken bestehen durch makroökonomische Schocks, regulatorische Eingriffe und Konkurrenz.

Insgesamt überwiegen laut Autor die Chancen für einen kurzfristigen Bull-Case.

Ich verfolge Solana seit den chaotischen Ausfallzeiten, und ehrlich gesagt, fühlt sich die aktuelle Verschiebung des Momentums sehr real an. Sicher, die technischen Indikatoren zeigen einige überkaufte Signale, aber Stimmung, Struktur und Aktivität im Ökosystem deuten alle auf weiteres Aufwärtspotenzial hin. Lassen Sie uns das genauer betrachten.

$SOL Preisprognose: Ziel $275–$290 trotz RSI-Warnungen

Preisprognosen sind nie wasserdicht, aber das Setup hier ist faszinierend. Analysten sehen kurzfristige Ziele von $254 auf der konservativen Seite und sogar $471 für die bullischeren Szenarien. Hier ist, wie ich es sehe: $275–$290 bis Oktober erscheint realistisch. Das ist kein „Moonshot“, aber es setzt voraus, dass Solana die Unterstützung bei $220 halten kann und die aktuelle Kaufwelle mitnimmt.

#BREAKING $SOL Price Prediction: Targeting $275-$290 by October 2025 Despite Overbought Signals Solana trades at $243.80 with analysts eyeing $254-$471 targets. Technical analysis suggests $275-$290 potential by October despite current RSI warnings.#Bitcoin $BTC — Bpay News (@bpaynews) September 15, 2025

Der große Vorbehalt? Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf überkaufte Bedingungen hin. Das signalisiert normalerweise eine Abkühlung. Aber ich habe oft genug gesehen, dass starke Narrative und Liquidität technische Warnungen zumindest kurzfristig übertrumpfen können. Meiner Meinung nach werden Rücksetzer schnell gekauft.

Bullischer Treibstoff: DEX-Volumen, Meme Coins und Marktstimmung

Die Zahlen lügen nicht. Das Volumen an Solanas dezentraler Börse (DEX) nimmt zu und zeigt echte Nachfrage und Nutzung der On-Chain-Funktionalität. Gleichzeitig bringen Meme-Coins wie BONK und WIF frisches Retail-Interesse in das Ökosystem. Wenn Meme-Hype auf starke Fundamentaldaten trifft, bewegen sich die Dinge schnell. Ich habe dieses Muster während früherer Kryptozyklen bemerkt: Liquidität beginnt oft bei den Memes und fließt dann in den Kernwert, in diesem Fall $SOL.

Solana shows strong bullish signals: rising DEX volumes, solid price action on SOL, and renewed interest in ecosystem meme coins like BONK and WIF. Market sentiment is shifting. Momentum is building steadily — the altseason narrative is gaining ground. #Solana #Crypto #Altcoins — Bulliesh (@Bulliesh_) September 15, 2025

Das Momentum baut sich stetig auf, und diesmal fühlt es sich breiter an als nur die Preisbewegung. Wir sehen institutionelle Händler, die sich einkaufen, DeFi-Protokolle gewinnen an Bedeutung, und es gibt deutlich mehr Gespräch darüber, dass Solana „die Ethereum-Alternative ist, die tatsächlich funktioniert.“ Für alle, die aktiv investieren, würde ich empfehlen, die Orderbücher und DEX-Flows im Auge zu behalten. Diese geben oft früh Hinweise darauf, wohin sich die Stimmung entwickelt.

Wellenmuster deuten auf weiteres Aufwärtspotenzial hin

Technische Analysten verfolgen Solanas Rallye seit dem Tief im April 2025, und die Elliott-Wellen-Muster hier sind schwer zu ignorieren. SOL bildet saubere 5-3 Sequenzen: Rallye, Korrektur, dann ein weiteres Aufwärtsbein. Die aktuelle Struktur deutet weiterhin auf Aufwärtspotenzial hin. Es sei denn, es tritt ein plötzlicher makroökonomischer Schock auf, scheint der Weg des geringsten Widerstands nach oben zu führen. Es ist im Kryptobereich nicht immer so sauber, daher achte ich besonders, wenn Charts und Stimmung übereinstimmen. Meiner Erfahrung nach werden diese Setups oft von Händlern unterschätzt, die auf „perfekte“ Einstiege warten. Manchmal geht es darum, das Momentum mitzunehmen, nicht es zu überlisten.

Solana $SOL continues its bullish journey, guided by Elliott Wave precision. Want to trade Solana like a pro? See how Elliott Wave keeps traders on the right side of the market 👉 https://t.co/j5Pg74JD3Z From the April 2025 low, SOL has formed clean 5-3 wave sequences, each… pic.twitter.com/idupLXwyyv — Elliottwave Forecast (@ElliottForecast) September 14, 2025

Timing des Marktes: Warum Oktober wie ein Sweet Spot wirkt

Märkte drehen sich selten um Glück – es geht um Timing. Und Solanas Timing sieht derzeit solide aus. US-ETF-Anträge (einschließlich Verzögerungen bei Solana-ETFs durch Franklin Templeton) halten Altcoins im Rampenlicht. Gleichzeitig verbessert sich die globale Liquidität, und Anleger sind hungrig nach Renditen außerhalb von Bitcoin. Was mir auffällt, ist, dass Solana sich nicht als Bitcoin-Rivale positioniert, sondern als Blockchain für Geschwindigkeit, DeFi und Consumer-Apps. Dieses Narrativ ist einprägsam, und Oktober könnte der Zeitpunkt sein, an dem es seinen Höhepunkt erreicht.

Ich erwarte unruhige Phasen, keine Frage. Aber insgesamt sieht der Hintergrund günstig aus, damit Solana einen Lauf in Richtung $275–$290 machen kann.

Risiken, die Sie nicht ignorieren sollten

Seien wir ehrlich. Solana ist nicht ohne Risiken. Eine plötzliche Ankündigung der SEC oder ein makroökonomischer Schock könnte selbst das sauberste technische Setup entgleisen lassen. Deshalb empfehle ich immer, unterwegs Gewinne mitzunehmen. Das Ziel ist, die Welle mitzuspielen, nicht sich auf den Trade zu „verheiraten“. Unterschätzen Sie auch die Konkurrenz nicht. Ethereum, Sui und sogar neuere Akteure kämpfen alle um denselben Spot. Solana hat derzeit die Nase vorn, aber Vorteile können flüchtig sein.

Warum ich denke, dass der Bull Case gewinnt

Letztlich geht es beim Investieren darum, Wahrscheinlichkeiten abzuwägen. Und aus meiner Sicht ist der Bull Case für Solana kurzfristig stärker als der Bear Case. Es gibt die Preisstruktur, die stimmt, die Stimmung wird positiv, und das Ökosystem wächst dank Innovationen wie Solaxy auf neuen Ebenen. Selbst wenn der RSI „überkauft“ schreit, könnte die enorme Nachfrage derzeit technische Vorsicht übertreffen.

Meine Einschätzung? Solana hat sich diese Rallye verdient. Und obwohl nichts geradlinig steigt, würde ich hier lieber long als short gehen.

