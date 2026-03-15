Solana vor Comeback? Dieses Upgrade könnte alles verändern

Das Wichtigste in Kürze

Ein neues Solana-Upgrade soll massive Verbesserungen auf der L1 bringen.

Solana scheint stärker denn je für TradFi geeignet.

Analysten werden bullisch, Solana bei 90 Dollar unterbewertet.

In den vergangenen Monaten musste Solana deutliche Kursverluste hinnehmen. Aktuell wird die Kryptowährung bei rund 90 US-Dollar gehandelt und hat in den letzten drei Monaten etwa ein Drittel ihres Wertes verloren.

Für viele Marktteilnehmer wirkt das zunächst wie ein klares Schwächesignal. Gleichzeitig könnte genau diese Phase aber auch neue Chancen eröffnen. Denn während der Kurs korrigiert hat, entwickelt sich das Solana-Ökosystem fundamental weiter. Neue technische Verbesserungen und Upgrades könnten die Effizienz der Blockchain deutlich erhöhen.

Ein besonders spannender Fortschritt ist dabei das neue SIMD-266-Upgrade, das Token-Transaktionen deutlich effizienter machen soll und damit eine zentrale Schwachstelle adressiert. Das dürfte die Solana Prognose positiv verändern.

SIMD-266: Effizientere Token-Transfers könnten Solana deutlich stärken

Mit dem Vorschlag SIMD-266 hat die Solana-Community eine technische Änderung verabschiedet, die Token-Transfers im Netzwerk massiv effizienter machen soll. Kern des Updates ist eine neue Implementierung des bisherigen SPL-Token-Programms. Dieses soll durch eine optimierte Variante namens p-token ersetzt werden. Entscheidend dabei ist, dass das Upgrade als sogenanntes Drop-in-Replacement konzipiert ist. Bestehende Accounts, Instruktionen und Anwendungen bleiben kompatibel, sodass Entwickler ihre bestehenden Projekte nicht grundlegend anpassen müssen.

Technisch setzt p-token auf mehrere Optimierungen. Unter anderem verzichtet das Programm auf klassische Heap-Allokationen und arbeitet stattdessen mit sogenannten Zero-Copy-Zugriffen auf Account- und Instruktionsdaten. Dadurch sinkt der Rechenaufwand pro Token-Operation erheblich. Während eine gewöhnliche Transfer-Instruktion bislang rund 4.600 Compute Units benötigte, könnte dieser Wert künftig auf lediglich rund 76 Compute Units fallen. Auch andere Funktionen wie TransferChecked, MintTo, Burn oder InitializeAccount profitieren von Einsparungen von teilweise über 90 Prozent.

P-Token, SIMD-266, has been approved 🎉🎉🎉 This change will drastically reduce token transfer costs and in turn increase the capacity of the network ETA to mainnet – April — Jacob Creech (@jacobvcreech) March 13, 2026

Diese Effizienzsteigerung könnte weitreichende Folgen für das gesamte Netzwerk haben. Token-Operationen beanspruchen derzeit ungefähr zehn Prozent der gesamten Compute-Kapazität eines Solana-Blocks. Wenn sich der Ressourcenbedarf tatsächlich so stark reduziert, könnte ein erheblicher Teil dieser Kapazität frei werden. Im Proposal wird beispielhaft berechnet, dass dadurch rund 9,5 Prozent zusätzlicher Blockspace entstehen könnten.

Gerade für Anwendungen mit vielen Token-Interaktionen wäre das ein klarer Vorteil. DeFi-Protokolle, Wallets, Zahlungsanwendungen oder Trading-Plattformen könnten mehr Transaktionen pro Block verarbeiten und gleichzeitig geringere Kosten verursachen.

Zusätzlich bringt p-token neue Funktionen wie batch-Instruktionen, mit denen mehrere Token-Operationen in einem einzigen Programminvoke zusammengefasst werden können. Dadurch sinkt die Grundlast für wiederholte Programmausführungen deutlich. Auch sicherheitstechnisch wurde das Upgrade umfassend geprüft – unter anderem durch Fuzz-Tests, Audits und formale Verifikationsverfahren.

Beim Zeitplan gilt aktuell der April 2026 als realistisches Ziel für eine mögliche Mainnet-Integration

Analyst sieht Solana plötzlich als ideal für institutionelle Finanzmärkte

Vor diesem Hintergrund argumentieren einige Marktbeobachter inzwischen, dass Solana technologisch so weit fortgeschritten sein könnte, dass die Blockchain erstmals ernsthaft mit klassischen Finanzinfrastrukturen konkurrieren kann.

Der Analyst molu verweist dabei auf drei zentrale Faktoren, die bislang als Schutzwall der traditionellen Finanzwelt gegenüber Krypto galten: Kosten, Geschwindigkeit und Finalität.

Nach seiner Einschätzung beginnt Solana genau diese drei Bereiche gezielt zu adressieren. Ein wichtiger Baustein ist dabei das neue p-token-Upgrade, das Token-Transfers deutlich effizienter macht. Wenn Transaktionen nahezu ohne nennenswerte Kosten abgewickelt werden können, könnten künftig auch Anwendungen wie tokenisierte Aktien oder andere digitale Wertpapiere wesentlich günstiger gehandelt werden als über viele bestehende Finanzinfrastrukturen.

TradFi has three moats protecting it from crypto. Cost. Speed. Finality.@solana just eliminated all three. > P-Token makes equity transfers nearly free. > @doublezero gives validators HFT-grade fiber latency. > Alpenglow settles transactions in under 200ms. The entire… https://t.co/smHRqHvB8R — molu (@molusol) March 14, 2026

Hinzu kommt ein weiterer technologischer Fortschritt rund um das Netzwerk selbst. Mit Projekten wie DoubleZero, das Validatoren mit extrem schneller Glasfaserinfrastruktur verbinden soll, könnte die Latenz im Netzwerk massiv reduziert werden. Ziel ist es, Geschwindigkeiten zu erreichen, die sogar im Bereich des Hochfrequenzhandels konkurrenzfähig wären.

Auch bei der Transaktionsfinalität sieht der Analyst Fortschritte. Mit der geplanten Architektur Alpenglow sollen Transaktionen künftig in weniger als 200 Millisekunden endgültig bestätigt werden können. Für institutionelle Marktteilnehmer wäre eine derart schnelle Abwicklung ein entscheidender Faktor, da viele Anwendungen im Kapitalmarktbereich eine extrem hohe Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit verlangen.

Welche Kryptowährung wird 2026 explodieren? Immer häufiger hört man hier die Antwort „Solana“: