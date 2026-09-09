Jack Dorseys Zahlungsunternehmen Block hat beim Office of the Comptroller of the Currency (OCC) einen Antrag auf Gründung einer nationalen Trustbank eingereicht. Das geplante Institut namens Builders Bank & Trust soll als nicht versicherte nationale Trustbank unter Bundesaufsicht Bitcoin- und Stablecoin-Verwahrung anbieten. Ein zentrales Detail: Die Bank würde weder Einlagen annehmen noch Kredite vergeben und unterscheidet sich damit grundlegend von einer klassischen Geschäftsbank.

Was Blocks geplante Trustbank leisten soll

Laut Mitteilung von Block soll Builders Bank & Trust bei Genehmigung unter direkter OCC-Aufsicht Verwahrungs- und damit verbundene treuhänderische Leistungen für Bitcoin und Stablecoins erbringen. Block begründet den Schritt damit, dass eine bundesweite Charter der wachsenden Custody-Sparte einen einheitlichen regulatorischen Rahmen verschaffen soll, statt sich auf ein Flickwerk aus State-Lizenzen und internen Prozessen zu stützen.

Lee Woolley, bei Block als Digital Asset Strategy Lead tätig, soll Präsident und CEO der neuen Bank werden. Woolley erklärte laut Unternehmensangaben, das geplante Institut werde auf Blocks bestehenden Digital-Asset-Aktivitäten sowie der Erfahrung mit Square Financial Services, Blocks bereits existierender Industriebank, aufbauen. Zu Kreditvolumen, Gründungsdatum oder FDIC-Status dieser Einheit liegen im Rahmen dieses Antrags keine belastbaren Angaben vor. Die Abgrenzung von Selbstverwahrung und institutioneller Custody-Lösung erläutert dieser Hintergrundbeitrag ausführlicher.

Marktumfeld: Wer sonst noch Trustbank-Chartern nachjagt

Block reiht sich mit dem Antrag in eine Gruppe von Fintech- und Kryptounternehmen ein, die eine ähnliche Struktur verfolgen. Laut Cointelegraph hat Ripple für eine vergleichbare Charter bereits eine bedingte Genehmigung erhalten, während Circle und BitGo die endgültige Freigabe erwirkt haben. Kraken-Mutter Payward sowie der Infrastrukturanbieter Zerohash haben eigene Anträge eingereicht.

Wie sich dieser regulatorische Trend in den breiteren Rahmen der US-Kryptogesetzgebung einfügt, zeigt der Überblick zum Clarity Act im US-Senat.

Offene Fragen zum Genehmigungsverfahren

Builders Bank & Trust existiert bislang nur als Antrag – das OCC muss die Charter erst noch prüfen und genehmigen. Ein konkreter Zeitplan für die Entscheidung liegt nicht vor, ebenso wenig Details zu Startbedingungen oder dem genauen späteren Leistungsumfang. Weder ein Geschäftsbetrieb noch eine erteilte Lizenz sind zum jetzigen Zeitpunkt belegt.

Fazit

Der Antrag unterstreicht Blocks Absicht, seine Bitcoin- und Stablecoin-Verwahrung in eine bundesweit beaufsichtigte Struktur zu überführen, ohne dabei die regulatorischen Pflichten einer klassischen Einlagenbank zu übernehmen. Der entscheidende nächste Schritt bleibt die Entscheidung des OCC über den eingereichten Antrag.

Hinweis: Kryptowährungen bewegen sich in einem volatilen und regulatorisch im Fluss befindlichen Umfeld. Verwahrungslösungen unterscheiden sich erheblich in Bezug auf Pseudonymität, KYC-Pflichten und Haftungsstrukturen – wer den Unterschied zwischen Selbstverwahrung und zentraler Custody verstehen möchte, findet hier eine Einordnung.

Quelle: Cointelegraph