Steuergerechtigkeit oder Innovationsbremse: Der globale Kampf um die Krypto-Besteuerung

Das Wichtigste in Kürze

Südkoreas Parlament muss nach einer Petition mit 50.000 Unterschriften die geplante Krypto-Steuer von 22 Prozent neu prüfen.

Der deutsche Finanzausschuss lehnte die Abschaffung der steuerfreien Haltefrist von 1 Jahr für Kryptowerte vorerst ab.

Experten warnen, dass überzogene Krypto-Steuern auf fehlerhaften Berechnungen beruhen und die Innovationskraft im Land schwächen.

Südkoreas Bürger wehren sich gegen die Krypto-Steuer

In Südkorea formiert sich beispielloser Widerstand gegen die geplante Besteuerung von Kryptowährungen.

Eine nationale Petition erreichte innerhalb von nur 8 Tagen die Marke von 50.000 Unterschriften, was die zuständige parlamentarische Kommission nun gesetzlich zur Prüfung des Anliegens zwingt.

Die für das Jahr 2027 geplante Krypto-Steuer sieht eine Abgabe von 22 Prozent auf Gewinne vor, die den Freibetrag von 2.500.000 südkoreanischen Won überschreiten. Dies entspricht umgerechnet etwa 1.650 US-Dollar.

Die Initiatoren der Petition kritisieren diesen Schritt als zutiefst ungerecht, da die Regierung zeitgleich die Einkommensteuer auf traditionelle Finanzanlagen wie Aktien und Anleihen abgeschafft hat.

Kritiker argumentieren, dass das Gesetz die Realität des Marktes völlig verkennt. Der anonyme Initiator der Petition betont ausdrücklich, dass es sich um die fundamentale Frage handelt, wie der Staat die Zukunft digitaler Assets und der Finanzindustrie gestalten will.

Die aktuelle Politik vernachlässige die Pflicht, Innovationen und die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Krypto-Branche aktiv zu fördern.

Stattdessen konzentriere sich die Politik einseitig auf Regulierung und Steuereinnahmen, während Anleger durch unzureichenden Verbraucherschutz und Marktvolatilität gefährdet blieben.

Da die Steuer bereits 3 Mal wegen mangelhafter Infrastruktur verschoben wurde, wächst der Druck auf die Behörden, die umstrittenen Pläne nun komplett zu verwerfen und den Sektor stattdessen zu unterstützen.

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Deutschland hält an der steuerfreien Haltefrist fest

Eine ähnlich hitzige Debatte spiegelt sich auch in Deutschland wider. So lehnte der Finanzausschuss des Bundestages kürzlich einen Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen ab, der das Ende der steuerfreien Haltefrist von 1 Jahr für Kryptowährungen forderte.

Nach den Plänen der Partei sollten Gewinne aus privaten Krypto-Verkäufen unabhängig von der Haltedauer stets mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert werden.

Unterstützung für diesen Vorstoß kam lediglich von der Linksfraktion. CDU/CSU und AfD stimmten dagegen, während die SPD zwar Sympathien für eine stärkere Besteuerung zeigte, jedoch auf Entwürfe des Bundesfinanzministeriums warten möchte.

Die Union hingegen kritisierte, dass der Entwurf neue Ungerechtigkeiten schaffe. Bitcoin würde dadurch steuerlich schlechter gestellt als Kunstwerke, Oldtimer oder Gold, die nach 1 Jahr weiterhin steuerfrei veräußert werden dürfen.

Zudem stehen die prognostizierten Steuermehreinnahmen in Milliardenhöhe auf wackeligen Beinen.

Unabhängige Experten weisen darauf hin, dass die Berechnungen auf rein mathematischen Durchschnittswerten statt auf realistischen Medianwerten basieren, was zu massiven Verzerrungen führt, die das tatsächliche Steuerpotenzial künstlich aufblähen.

Solche Schätzungen berücksichtigen nicht das veränderte Verhalten der Anleger, die bei einer höheren Steuerlast schlicht in andere Länder ausweichen könnten.

Ein warnender Blick nach Österreich zeigt zudem, dass nach der dortigen Abschaffung der Haltefrist im Jahr 2022 die tatsächlichen Steuereinnahmen weit hinter den zuvor prognostizierten Summen zurückblieben.

Für deutsche Anleger bleibt die bewährte Frist von 1 Jahr vorerst bestehen, was der Branche dringend benötigte Planungssicherheit gibt und die Attraktivität des Standorts sichert.

Dennoch bleibt Vorsicht geboten: Ich denke, dass die Debatte der Krypto-Besteuerung in Deutschland längst nicht beendet, sondern vielmehr in die Zukunft verschoben wurde! So könnte etwa ein politischer Wechsel bestehende Regelungen aufheben.

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Fazit und Einordnung

Die Entwicklungen in Südkorea und Deutschland verdeutlichen einen globalen Drahtseilakt. Regierungen müssen die Balance zwischen Steuergerechtigkeit und der Förderung zukunftsweisender Technologien finden.

Ein zu aggressiver steuerlicher Zugriff droht, Kapital und innovative Unternehmen ins Ausland zu vertreiben, wie das Beispiel Österreich zeigt. Für den Krypto-Sektor ist ein verlässlicher regulatorischer Rahmen entscheidend.

Nur wenn Staaten Krypto-Assets als Chance begreifen und faire Spielregeln schaffen, können sie langfristig von der Dynamik dieser jungen Industrie profitieren, ohne den heimischen Markt abzuwürgen.

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