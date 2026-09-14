Am 11. September gegen 04:28 UTC wurde die native Bitcoin-Bridge des Cross-Chain-Protokolls Symbiosis ausgenutzt. Ein Angreifer prägte laut Sicherheitsfirma Blockaid rund 2^62 Roh-Einheiten von syBTC, einer synthetischen Bitcoin-Repräsentation, auf eine neu erstellte Wallet auf BNB Chain. Symbiosis meldet bislang nur etwa 15 BTC als wiederhergestellt – eine finale Schadensbilanz liegt noch nicht vor.

Die Bridge blieb pausiert, während Partner-Routen wieder anliefen

Symbiosis erklärte, dass ausschließlich die Bitcoin Bridge betroffen war. Andere Komponenten, darunter Routen über EVM-Chains, TRON und TON, blieben laut Protokollangabe funktionsfähig, ebenso das Relayer-Netzwerk.

In einem späteren Update meldete Symbiosis, dass Bitcoin-Swaps über die Partner Chainflip und THORChain wieder verfügbar seien. Die native Symbiosis-Bitcoin-Bridge selbst blieb dagegen pausiert – eine Unterscheidung, die für Nutzer entscheidend ist, welche Route sie aktuell überhaupt nutzen können. Ähnliche Muster aus Fällen mit pausierten Auszahlungen und unsicheren Rückzahlungen zeigen, wie lange solche Einschränkungen für Nutzer bestehen können.

Die gewaltige syBTC-Prägung ist nicht die endgültige Schadenssumme

Wichtig ist die Trennung zwischen der geprägten synthetischen Menge und dem tatsächlich realisierten Erlös. Laut Blockaid verkaufte derselbe Nutznießer etwa 4,39 WBTC auf Ethereum und erzielte dabei zum Zeitpunkt der Warnung rund 336.000 US-Dollar.

Diese Summe erfasst laut Blockaid nur den beobachteten konvertierten Erlös – sie belegt weder den endgültigen Verlust von Symbiosis noch die gesamte Exposure der Liquiditätsanbieter. Die bislang gesicherten rund 15 BTC liegen laut Protokoll in einem team-kontrollierten Multisig, während die finale Abrechnung noch läuft. Ein vergleichbares Muster zeigte bereits der Fall Liquid Network, bei dem eine Teilwiederherstellung ebenfalls nicht die gesamte Schadenssumme abdeckte.

Für Liquiditätsanbieter fehlen weiterhin die entscheidenden Kompensationsregeln

Symbiosis erklärte, alle betroffenen Liquiditätsanbieter direkt zu kontaktieren und einen Kompensationsrahmen aufzubauen. Konkrete Kriterien für die Anspruchsberechtigung, die Berechnungsmethode oder ein möglicher Zahlungsbeginn wurden bislang nicht veröffentlicht.

Betroffene warten damit auf drei zentrale Angaben: bestätigte Verlust- und Exposure-Zahlen, die Kompensationskriterien und eine mögliche Änderung des Bridge-Status. Ähnliche Unsicherheit über Fristen und Bedingungen prägt auch andere Fälle mit ungeklärten Auszahlungen.

Die nächsten Symbiosis-Updates entscheiden über die Einordnung

Symbiosis bot dem Angreifer eine White-Hat-Prämie von 20 Prozent bis zum 13. September an. Nach Ablauf dieses Fensters soll derselbe Prozentsatz für Hinweise gelten, die zur Wiederherstellung der Gelder führen – eine genaue Uhrzeit oder Zeitzone nannte das Protokoll nicht.

Bis Symbiosis konkrete Zahlen und Kriterien veröffentlicht, sollten weder die rund 15 BTC noch die 336.000 US-Dollar als endgültige Verlustbilanz gelten.

Kryptowährungen bleiben trotz On-Chain-Nachverfolgbarkeit pseudonym, und je nach Plattform können KYC-Pflichten für Ein- und Auszahlungen greifen. Anleger, die auf Bridge-Liquidität oder Wiederherstellungszusagen setzen, sollten Fälle wie die unvollständige Liquid-Network-Erholung als Warnsignal für eigene Risikoabschätzungen berücksichtigen.

Quelle: CryptoSlate