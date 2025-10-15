Synthetix Prognose: 190 % Plus in einem Monat – das steckt hinter dem Hype um SNX

Das Wichtigste in Kürze

Synthetix (SNX) erlebt einen massiven Kursanstieg durch den bevorstehenden Launch seiner eigenen Perpetual DEX.

Experten sehen den aktuellen Rücksetzer als gesunde Korrektur und erwarten weiteres Wachstum.

Ob der Hype langfristig anhält, hängt nun von der Aktivität neuer Nutzer ab.

Synthetix ist zurück im Rampenlicht. Der Derivate-Token SNX hat in nur einem Monat satte 190 % zugelegt und sorgt in der Krypto-Szene für Aufsehen. Der Grund: Die Plattform bereitet den Start ihrer eigenen Perpetual DEX auf dem Ethereum-Mainnet vor – ein Schritt, der das Handelsumfeld für immer verändern könnte.

Explosiver Aufstieg von Synthetix

Der Kurs des Derivate-Tokens Synthetix (SNX) hat in den letzten Wochen eine wahre Rallye hingelegt. Mit einem Anstieg von 190 % innerhalb von nur 30 Tagen zählt SNX aktuell zu den stärksten Performern im Krypto-Markt. Der Kurs liegt derzeit bei rund 1,98 US-Dollar, ein leichter Rückgang von 0,9 % im Tagesvergleich – doch das Momentum bleibt klar positiv.

Der Auslöser für diese Kursrallye ist der bevorstehende Start der Synthetix Perpetual DEX auf dem Ethereum-Mainnet im vierten Quartal 2025. Dieser Launch gilt als potenzieller Wendepunkt im DeFi-Bereich, da Synthetix den Handel mit Derivaten vollständig dezentralisieren möchte. Das steigende Interesse spiegelt sich in den Daten wider: Allein an einem Tag wurden 975 neue Wallets angelegt, dazu kamen 229 Großtransaktionen über 100.000 US-Dollar.

Warum der Markt auf die DEX wartet

Der Hype um Synthetix basiert vor allem auf der Ankündigung, dass die Plattform bald die erste Perpetual DEX auf Ethereum startet. Diese soll es Tradern ermöglichen, mit unbegrenzten Laufzeiten zu handeln – ganz ohne zentrale Instanz. Laut Eric He, Community Angel Officer bei LBank, ist genau diese Erwartung der Haupttreiber hinter dem Preisanstieg.

Synthetix gilt als ernsthafter Konkurrent im Bereich der On-Chain-Derivate. Der kommende Start weckt nicht nur Hoffnung auf hohe Gewinne, sondern auch Vertrauen in die technische Umsetzung. Die Kombination aus Transparenz, On-Chain-Abwicklung und Off-Chain-Orderbuch sorgt für hohe Effizienz. Das zieht sowohl neue Privatanleger als auch institutionelle Investoren an, die mehr Sicherheit und Kontrolle über ihre Assets suchen.

$SNX Could have a very interesting next couple of months👇 – $1 Million Trading competition starts 10/20

– Perp-dex mainnet coming back to ETH

– Prizes for sUSD deposits till 11/7

– All top traders will be posting about the event

– Mindshare/attention will begin to flow to $SNX… pic.twitter.com/DgDKslDpLD — Tactical Investing (@tacticalinvest_) October 13, 2025

Die „Perp DEX Wars“ beginnen

Mit der rasanten Entwicklung von Plattformen wie Hyperliquid und Aster hat ein Wettlauf um die Vorherrschaft im Bereich der Perpetual DEXs begonnen. Experten sprechen bereits von den „Perp DEX Wars“. Synthetix hat dabei einen klaren Vorteil: Es operiert direkt auf dem Ethereum-Mainnet und nutzt ein off-chain Orderbuch mit on-chain Settlement.

Diese Struktur erlaubt es, Transaktionen gasfrei und mit null Settlement-Gebühren durchzuführen – ein entscheidender Faktor im Wettbewerb. Während Hyperliquid mit seinem Stablecoin USDH Schlagzeilen macht, setzt Synthetix auf technologische Stabilität und Nachweisbarkeit. Dadurch wandelt sich das Image dezentraler Börsen: Sie gelten nicht mehr als Nischenprodukt, sondern als ernsthafte Alternative zu zentralisierten Exchanges.

Gesunde Korrektur nach dem Höhenflug

Nach einem derart steilen Anstieg war eine Abkühlung fast unausweichlich. Der SNX-Kurs fiel um rund 19 % von seinem Hoch bei 2,47 US-Dollar zurück. Analysten sehen diesen Rückgang jedoch nicht als Warnsignal, sondern als gesunde Marktkorrektur. „Nach einem so schnellen Anstieg müssen Trader Gewinne realisieren“, erklärt Eric He.

Auch Karlen Shatverov, CEO von Flipper AI DEX, teilt diese Einschätzung. Er betont, dass die aktuelle Nervosität an den Märkten durch geopolitische Spannungen verschärft werde, der langfristige Trend jedoch intakt bleibe. Kurzfristige Schwankungen seien typisch für den Kryptomarkt, langfristig zähle jedoch das Vertrauen der Nutzer in das Ökosystem von Synthetix.

Guide: Welche Kryptowährungen kaufen: Top Coins mit Potenzial 2025

Nachhaltiges Wachstum oder kurzfristiger Hype?

Die zentrale Frage lautet nun: Kann Synthetix das Interesse der Anleger langfristig halten? Laut Daten des Analyseunternehmens Santiment könnte eine zweite Welle an On-Chain-Aktivität auf eine erneute Preisrallye hindeuten. Doch der Erfolg hängt davon ab, ob neue Nutzer dauerhaft aktiv bleiben.

Eric He betont, dass ein klarer Indikator für nachhaltiges Wachstum das Staking-Verhalten ist. Wenn neue Inhaber SNX staken, um Erträge aus den Handelsgebühren zu erzielen, wäre das ein starkes Zeichen von Vertrauen. Synthetix steht damit an einem entscheidenden Punkt: Zwischen kurzfristiger Euphorie und dem möglichen Beginn einer neuen Ära für dezentrale Derivate.

