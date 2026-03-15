TRUMP mit 150 % Kurspotenzial: Ist MAXI doch besser?

Das Wichtigste in Kürze

Beim TRUMP Memecoin droht weiterhin große Verwässerung.

Charttechnisch gibt es Kurspotenzial bis 150 % bei TRUMP.

Maxi Doge wird für Anleger zur spekulativen 100x Alternative.

Der Trump-Meme-Coin zählt in den vergangenen Tagen erneut zu den volatilsten Assets im Meme-Segment. Auf Wochensicht konnte der Token dennoch deutlich zulegen und liegt rund 30 % im Plus. Auslöser der jüngsten Dynamik war unter anderem die Ankündigung eines neuen Community-Events für die größten Token-Holder, das zusätzliche Aufmerksamkeit im Markt erzeugte und kurzfristig spekulatives Kapital anzog.

Trotz dieser kurzfristigen Erholung bleibt das übergeordnete Chartbild jedoch angespannt. Blickt man auf die vergangenen zwölf Monate zurück, hat der Coin rund 70 % seines Wertes verloren – ein Hinweis darauf, wie stark der langfristige Abwärtstrend bislang war.

Trader sieht 150 % Kurspotenzial nach Falling-Wedge-Ausbruch

Einige Trader sehen dennoch Chancen auf eine deutliche Gegenbewegung. Der bekannte Krypto-Trader Javon Marks verweist auf ein technisches Chartmuster, das zuletzt im Kursverlauf des Trump-Tokens entstanden ist: eine sogenannte Falling Wedge. Dieses Muster bildet sich typischerweise während längerer Abwärtsbewegungen, wenn sowohl die Hochs als auch die Tiefs des Kurses weiter fallen, sich die beiden Trendlinien jedoch zunehmend annähern.

$TRUMP breaks out of a Falling Wedge pattern and with this being, we could see a nearly 150% run take place to the targets at: $5.45

$7.80

$10.65 pic.twitter.com/4aLo7Pk7q9 — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) March 14, 2026

In der technischen Analyse gilt eine Falling Wedge häufig als potenziell bullisches Umkehrsignal. Der Grund: Während der Kurs zwar weiter nach unten tendiert, nimmt der Verkaufsdruck meist sukzessive ab. Sobald der Preis schließlich über die obere Trendlinie ausbricht, interpretieren Trader dies häufig als Signal dafür, dass Käufer wieder Kontrolle über den Markt gewinnen könnten.

Genau ein solches Szenario sieht Marks aktuell beim Trump-Token. In seiner Analyse argumentiert er, dass der jüngste Ausbruch aus der Keilformation den Start einer stärkeren Erholungsbewegung markieren könnte. Auf Basis vorheriger Unterstützungs- und Widerstandszonen leitet er dabei mehrere mögliche Kursziele ab.

Seine Projektionen liegen bei etwa 5,45 US-Dollar, 7,80 US-Dollar und im bullishen Szenario sogar bei 10,65 US-Dollar. Sollte der Markt diese Levels erreichen, entspräche das laut seiner Einschätzung einem möglichen Kurspotenzial von rund 150 % gegenüber den aktuellen Preisen.

Ob dieses Szenario tatsächlich eintritt, hängt jedoch stark davon ab, ob der Ausbruch bestätigt wird und genügend Handelsvolumen in den Markt zurückkehrt. Gerade bei Meme-Coins können Kursbewegungen schnell entstehen – aber ebenso schnell wieder verpuffen.

Hohe Verwässerung beim Trump-Coin – spekulative Anleger suchen Alternativen

Trotz der jüngsten Kursdynamik bleibt beim Trump-Meme-Coin ein strukturelles Risiko bestehen, das viele Marktbeobachter weiterhin kritisch sehen: die sehr hohe vollständig verwässerte Bewertung. Während der aktuelle Marktpreis kurzfristig Momentum zeigt, liegt die sogenannte Fully Diluted Valuation deutlich höher, sobald alle potenziellen Token in Umlauf wären. Für Investoren bedeutet das, dass zukünftige Token-Freischaltungen oder zusätzliche Angebotsausweitungen theoretisch erheblichen Verkaufsdruck erzeugen könnten.

Gerade im Meme-Coin-Segment, das ohnehin stark spekulativ geprägt ist, gilt eine hohe Verwässerung häufig als Risikofaktor.

Vor diesem Hintergrund richten einige spekulative Anleger ihren Blick zunehmend auf kleinere Projekte, die sich noch in einer frühen Phase befinden und gleichzeitig bereits erste Nachfrage am Markt erzeugen. In solchen frühen Entwicklungsphasen kann das Verhältnis zwischen Bewertung und Wachstumspotenzial für risikobereite Investoren attraktiver erscheinen – zumindest aus rein spekulativer Perspektive.

Ein Projekt, das aktuell in diesem Zusammenhang häufiger diskutiert wird, ist Maxi Doge. Der Meme-Coin mit Potenzial setzt stark auf virales Branding rund um Fitness- und „Maximalist“-Narrative, kombiniert mit einer stark community-getriebenen Ausrichtung. Ziel ist es, eine aktive Trading-Community aufzubauen, in der Meme-Kultur, Gamification-Elemente und Social-Media-Dynamik miteinander verschmelzen. Gerade diese Mischung aus Entertainment-Faktor und Community-Engagement ist ein typisches Erfolgsrezept vieler Meme-Coins der vergangenen Jahre.

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Auch die frühe Kapitalaufnahme deutet auf eine gewisse Nachfrage hin. Laut Projektangaben wurden im Presale bereits rund 4,7 Millionen US-Dollar eingesammelt. Gleichzeitig lockt das Projekt aktuell mit vergleichsweise hohen Staking-Renditen von über 65 % APY, was zusätzliche Anreize für frühe Teilnehmer schaffen soll.

Ein weiterer Faktor, der kurzfristig Spekulationen anheizt, ist die dynamische Preisstruktur des Presales. Da der Tokenpreis laut Projektplan bereits morgen erneut steigen soll, sehen manche Anleger darin die Möglichkeit, frühzeitig einzusteigen und potenziell erste Buchgewinne aufzubauen. Wie bei allen Meme-Coins gilt jedoch auch hier: Das hohe Renditepotenzial geht stets mit einem entsprechend hohen Risiko einher. Doch MAXI wirkt im März 2026 spannend.

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