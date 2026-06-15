XRP-Prognose: Warum der Kurs trotz ETF-Milliarden unter Druck bleibt

Das Wichtigste in Kürze

Trotz 1,43 Milliarden USD ETF-Zuflüssen notiert XRP auf einem 15-Wochen-Tief.

Erst ein Tagesschluss über 1,36 USD würde den aktuellen Abwärtstrend strukturell brechen.

Die Senatsentscheidung zum CLARITY Act entscheidet über Kursziele bis 2,20 USD.

XRP notiert am 6. Juni 2026 bei 1,12 USD – mehr als 50 % unterhalb des Allzeithochs vom Oktober 2025. Das eigentliche Paradox: Sieben Spot-ETFs haben seit November 2025 kumuliert 1,43 Milliarden USD eingesammelt, und dennoch markierte der Token an diesem Tag ein 15-Wochen-Tief. Die analytische Kernfrage lautet nicht, warum der Kurs gefallen ist, sondern warum institutionelle Zuflüsse in dieser Größenordnung den Abwärtstrend bisher nicht gebrochen haben – und welche Bedingung das ändern würde.

XRP Kursentwicklung: Was die technischen Daten zeigen

Die technische Analyse zeichnet ein eindeutiges Bild: Alle relevanten gleitenden Durchschnitte – der 20-, 50-, 100- und 200-Tage-MA – liegen über dem aktuellen Kurs, was das kurzfristige Setup als bärisch klassifiziert. Der 200-Tage-Schnitt verläuft laut IT-Boltwise bei rund 1,1230 USD und fungiert damit gleichzeitig als Orientierungsmarke und als Schwelle, unter der weiterer Abgabedruck wahrscheinlich bleibt.

CoinCodex meldet 26 von 28 Indikatoren im bärischen Territorium; der Fear-and-Greed-Index steht bei 12, der RSI nahe 29 – beides Werte, die historisch häufig Gegenbewegungen vorausgingen, aber kein Timing-Signal liefern. Entscheidend für eine technische Neubewertung wäre ein Tagesschluss über 1,36 USD: Dort liegt nicht nur der Fibonacci-Level 0,236, sondern auch der Auslöser für einen potenziellen Short Squeeze – denn Short-Positionen überwiegen Long-Positionen derzeit im Verhältnis 9:1.

Die Zone 1,40 bis 1,46 USD gilt laut Coinpedia als nächster signifikanter Widerstand; ein Ausbruch über 1,51 USD (Fibonacci 0,618) würde laut BeInCrypto Kursziele von 1,58 USD und 1,67 USD öffnen. Erst dann wäre ein Trendwechsel im Chart strukturell bestätigt. Changelly setzt die Prognosespanne für Juni 2026 bei einem Durchschnitt von 1,36 USD und einem Hoch von 1,46 USD an.

ETF-Inflows: Was 1,43 Milliarden Dollar wirklich bedeuten

Die kumulierten ETF-Zuflüsse von 1,43 Milliarden USD seit November 2025 – davon allein 131,94 Mio. USD im Mai 2026 – signalisieren strukturelles institutionelles Interesse. Morgan Stanley bestätigte im Q1-Bericht eigene ETF-Bestände, was die Institutionalisierung von Ripple als Anlageprodukt unterstreicht. Parallel zogen On-Chain-Daten die Aufmerksamkeit auf sich: Wal-Wallets erreichten einen Rekordstand von 332.230 Adressen, und 25 Millionen XRP wurden von Börsen abgezogen – beides Muster, die in früheren Zyklen mit Akkumulationsphasen korrelierten.

Es ist jedoch notwendig, den erkenntnistheoretischen Status dieser Daten einzuordnen. ETF-Zuflüsse bilden nicht zwingend direkte Spot-Käufe ab, die unmittelbaren Preisdruck erzeugen; sie können durch Hedging-Aktivitäten der ETF-Emittenten teilweise neutralisiert werden. Zudem flossen aus dem Gesamtkrypto-Markt in einem 13-Tage-Fenster 4,4 Milliarden USD aus ETFs ab, während Bitcoin unter die Marke von 62.000 USD rutschte – ein makroökonomischer Gegenwind, dem auch XRP-spezifische Zuflüsse nicht standhalten konnten.

Standard Chartered prognostiziert, dass die Verabschiedung des CLARITY Act bis zum Jahresende zusätzliche XRP-ETF-Zuflüsse von 4 bis 8 Milliarden USD auslösen könnte. Diese Zahl ist mit Vorsicht zu genießen, weil sie eine regulatorische Annahme enthält, deren Timing offen ist – sie beschreibt jedoch das Größenverhältnis zwischen heutigem Zustand und potenziellem Nachfrageschub treffend. Wie bereits berichtet, entwickeln sich XRP-ETF-Strukturen inzwischen auch außerhalb der USA, was die globale Nachfragebasis mittelfristig verbreitern dürfte.

CLARITY Act: Was eine Senatsentscheidung für XRP bedeuten würde

Der CLARITY Act liegt seit dem 1. Juni 2026 auf dem Senatskalender, nachdem er den Bankenausschuss am 14. Mai mit einem Votum von 15 zu 9 Stimmen passiert hatte. Das Gesetz würde XRP offiziell als digitale Ware einstufen und damit die regulatorische Unsicherheit beenden, die den Token seit dem SEC-Verfahren gegen Ripple belastet. Dies ist nicht bloß eine formale Kategorisierungsfrage: Eine Commodity-Einstufung würde die CFTC zur zuständigen Behörde machen und institutionellen Marktteilnehmern klare Compliance-Pfade eröffnen.

Die politischen Hürden bleiben real. Wie unsere Berichterstattung zum CLARITY Act zeigt, haben Debatten um Interessenkonflikte und Ethik-Klauseln den Gesetzgebungsprozess mehrfach verlangsamt – ein strukturelles Risiko, das auch das aktuelle Timing ungewiss macht. Eine Senatsmehrheit von 60 Stimmen ist für cloture nötig, was parteiübergreifende Unterstützung voraussetzt.

Monte-Carlo-Simulationen, die BlockchainReporter zitiert, zeigen folgende Verteilung: Bei erfolgreicher Abstimmung läge der Median-Zielkurs bei 1,56 USD, die oberen 10 % der Szenarien reichen bis 2,20 USD. Das bärische Gegenszenario – Abstimmung verzögert sich auf 2027 oder scheitert – zeigt einen Rückgang in Richtung 1,00 USD. Diese Bandbreite ist für die technische Analyse insofern relevant, als sie die fundamentale Unsicherheitsprämie beziffert, die der Markt derzeit in den Kurs einpreist.

Mehr erfahren: XRP-Prognose aktuell: Alle Szenarien im Überblick

Drei Szenarien: Was den XRP-Kurs in den kommenden Wochen entscheiden wird

Bullisches Szenario: Der Senat stimmt dem CLARITY Act noch im Juni 2026 zu, institutionelle Kapitalzuflüsse beschleunigen sich im Anschluss spürbar. XRP würde in diesem Fall zunächst den Widerstand bei 1,36 USD testen; ein Tagesschluss darüber dürfte Short-Covering auslösen und den Kurs in Richtung 1,56 USD treiben. Ein bestätigendes Signal wäre ein signifikanter Anstieg der wöchentlichen ETF-Zuflussdaten innerhalb von zwei Wochen nach der Abstimmung.

Basisszenario: Die Abstimmung verzögert sich in den Juli oder August, der Markt verharrt in der aktuellen Seitwärts-Abwärts-Struktur. XRP würde die Zone zwischen 1,08 USD und 1,20 USD als volatile Konsolidierungsrange nutzen. Coinpedia veranschlagt für diesen Fall eine Spanne von 1,15 bis 1,65 USD für den Monat Juni 2026 – wobei der obere Rand nur erreichbar wäre, wenn positive regulatorische Signale aus Washington den Markt antizipatorisch treiben.

Bärisches Szenario: Die Abstimmung scheitert oder wird auf das kommende Jahr vertagt, gleichzeitig hält der makroökonomische Gegenwind durch steigende US-Renditen an. In diesem Fall dürfte der Kurs den 200-Tage-MA bei 1,1230 USD unterschreiten und in Richtung 1,00 USD driften – ein Niveau, das auch Changelly als konservative Untergrenze für das Jahresend-2026-Szenario nennt. Ein Frühindikator für dieses Szenario wäre eine Umkehr der monatlichen ETF-Flussdaten von Zufluss zu Abfluss.

Fazit: Regulatorisches Timing als eigentlicher Kurs-Treiber

Die Datenlage zeigt eine strukturelle Divergenz: 1,43 Milliarden USD in ETF-Zuflüssen, Rekordstände bei Wal-Adressen, On-Chain-Akkumulation – und trotzdem ein Kurs auf 15-Wochen-Tief. Die Erklärung liegt nicht in schwachen Fundamentaldaten der Kryptowährung, sondern im regulatorischen Schwebezustand: Solange der CLARITY Act auf dem Senatskalender wartet, bleibt die Unsicherheitsprämie im Preis verankert.

Entscheidend ist nun, ob der Senat die Abstimmung noch vor der Sommerpause terminiert und ob die parteiübergreifende Mehrheit hält. Erst wenn diese Bedingung erfüllt ist und die ETF-Flussdaten im Wochenrhythmus drehen, wäre eine strukturelle Neubewertung des XRP-Kurses in Richtung der Monte-Carlo-Mediane angemessen.