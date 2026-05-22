USA setzt auf Quantencomputer-Unternehmen: Chance auch am Kryptomarkt?

Das Wichtigste in Kürze

USA investiert Milliarden in Quantencomputer und strategische Zukunftstechnologien massiv.

Tokenisierte Aktien verbinden Blockchain-Technologie direkt mit klassischen Finanzmärkten weltweit.

RWA-Markt wächst stark, Ethereum dominiert derzeit klar dieses Blockchain-Segment.

Bitcoin-L2-Projekte wollen Bitcoin fit für DeFi und RWA machen.

Die USA verschärfen den Wettlauf um die technologische Vorherrschaft im Bereich Quantencomputing. Wie zuletzt bekannt wurde, stellt die Trump-Administration ein Förderpaket über rund 2 Milliarden US-Dollar bereit, um strategisch wichtige Quantenunternehmen zu unterstützen.

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Besonders spannend: Der Staat erhält im Gegenzug teilweise Beteiligungen an den Unternehmen. Ein Großteil der Mittel fließt an etablierte Tech-Konzerne wie IBM, daneben profitieren auch Spezialisten wie Rigetti Computing oder D-Wave Quantum. Hintergrund ist die wachsende Bedeutung von Quantencomputern für Künstliche Intelligenz, Verteidigung, Cybersicherheit und Forschung.

BREAKING: The Trump Administration is investing $2 billion in quantum computing companies and will receive equity stakes in return, per WSJ. Details include: 1. $1 billion of the package will be awarded to IBM, $IBM 2. Chip maker GlobalFoundries, $GFS, is receiving $375… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 21, 2026

Die USA wollen verhindern, dass China in diesem Zukunftsmarkt die Führung übernimmt. Für Anleger entsteht dadurch eine neue Fantasie rund um Quantum-Aktien, die zuletzt ohnehin bereits massive Kursbewegungen verzeichneten. Zugleich zeigt sich: Blockchain-Technologie und tokenisierte Finanzmärkte könnten künftig direkt von diesem Trend profitieren.

Über Ondo Finance bereits indirekt am Quantum-Trend partizipieren

Spannend ist dabei, dass Anleger inzwischen sogar über den Kryptomarkt Zugang zu Teilen dieses Trends erhalten können. Genau hier positioniert sich Ondo Finance zunehmend als Brücke zwischen traditionellen Finanzmärkten und Blockchain-Technologie. Das Unternehmen arbeitet daran, reale Vermögenswerte – darunter Aktien, ETFs oder Staatsanleihen – auf die Blockchain zu bringen.

Wie jüngst auf X hervorgehoben wurde, sind mehrere Unternehmen aus dem Quantum-Sektor bereits über tokenisierte Produkte auf Ondo Global Markets verfügbar. Dazu gehören etwa IBM, Rigetti oder D-Wave. Anleger können damit indirekt über Blockchain-Infrastruktur an Kursentwicklungen partizipieren, ohne klassische Brokerstrukturen nutzen zu müssen. Das Ziel dahinter: globale Kapitalmärkte rund um die Uhr handelbar machen und den Zugang demokratisieren.

Besonders interessant wird dies vor dem Hintergrund geopolitischer Entwicklungen. Wenn die US-Regierung gezielt Kapital in Zukunftsbranchen lenkt, entstehen oft starke langfristige Trends. Genau diese Dynamik versucht Ondo auf die Blockchain zu übertragen. Tokenisierte Aktien könnten dabei langfristig ein Milliardenmarkt werden, weil sie Vorteile klassischer Aktienmärkte mit der Effizienz von Kryptowährungen kombinieren.

Another major U.S. strategic bet. The Trump administration just awarded $2B to quantum companies, with several already tokenized on Ondo Global Markets: IBM → IBMon

Rigetti → RGTIon

D-Wave → QBTSon The U.S. government is directing capital into the companies that will define… pic.twitter.com/FRzOX8VejM — Ondo Finance (@OndoFinance) May 21, 2026

Dazu zählen unter anderem schnellere Abwicklungen, globale Handelbarkeit, geringere Eintrittsbarrieren und potenziell höhere Liquidität. Gleichzeitig bleibt das Segment jedoch noch jung. Viele Produkte befinden sich in frühen Entwicklungsphasen, regulatorische Fragen sind teils offen und die Nachfrage muss sich erst nachhaltig etablieren. Dennoch zeigt sich klar: Die Verbindung aus traditionellen Aktienmärkten, KI- und Quantum-Fantasie sowie Blockchain-Technologie gewinnt zunehmend an Dynamik.

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Tokenisierte Aktien entwickeln sich zu einem großen Krypto-Trend

Die Daten von rwa.xyz zeigen eindrucksvoll, wie stark der Markt für tokenisierte Aktien inzwischen wächst. Laut aktuellen Kennzahlen liegt der gesamte „Distributed Value“ des Segments bereits bei rund 1,48 Milliarden US-Dollar. Allein innerhalb von 30 Tagen entspricht das einem Wachstum von über 30 Prozent. Auch die Aktivität nimmt deutlich zu.

Das monatliche Transfervolumen tokenisierter Aktien liegt inzwischen bei rund 3,38 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig stiegen die monatlich aktiven Wallet-Adressen auf über 95.000 an. Die Anzahl der Holder beläuft sich mittlerweile auf mehr als 271.000 Nutzer. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass tokenisierte Finanzprodukte längst kein Nischenthema mehr sind.

Besonders auffällig: Große Namen dominieren das Segment. Zu den größten tokenisierten Assets gehören derzeit Produkte rund um Circle, Strategy, Tesla, Nvidia oder Microsoft. Auch ETFs auf den S&P 500 oder den Nasdaq gewinnen an Bedeutung. Ondo zählt dabei inzwischen zu den wichtigsten Akteuren in diesem Bereich.

Der Trend zeigt insgesamt eine klare Richtung: Blockchain-Technologie entwickelt sich zunehmend zu einer Infrastruktur für reale Finanzmärkte. Während Kryptowährungen früher vor allem als alternatives Geldsystem betrachtet wurden, rücken heute reale Vermögenswerte immer stärker in den Fokus. Tokenisierte Aktien könnten damit zu einem der wichtigsten Wachstumsfelder des gesamten Krypto-Sektors werden.

Ethereum bei RWA führend – doch Bitcoin-L2 will aufholen

Noch dominiert Ethereum den Markt für Real World Assets klar. Die meisten tokenisierten Aktien, Fonds und Anleihen laufen aktuell über das Ethereum-Ökosystem oder dessen Layer-2-Netzwerke. Das liegt vor allem an der starken Entwicklerbasis, der hohen DeFi-Liquidität und der frühen Positionierung im Bereich Smart Contracts.

Gerade Plattformen wie Ondo Finance setzen bislang stark auf Ethereum-Infrastruktur.

Doch genau hier könnte sich der Markt in den kommenden Jahren verändern. Denn zunehmend rückt auch Bitcoin in den Fokus der RWA-Entwicklung. Lange galt Bitcoin vor allem als digitales Gold – sicher, dezentral und wertstabil, aber technisch limitiert. Genau dieses Problem wollen neue Bitcoin-L2-Projekte lösen. Die Idee dahinter: Bitcoin soll nicht nur Wertspeicher bleiben, sondern aktiv an modernen Blockchain-Anwendungen wie DeFi, tokenisierten Aktien oder Stablecoins partizipieren können.

Bitcoin-L2-Netzwerke setzen darauf, Transaktionen schneller, günstiger und programmierbarer zu machen, ohne die Sicherheit des Bitcoin-Mainnets aufzugeben. Sollte sich dieser Trend durchsetzen, könnte das langfristig auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins erhöhen. Denn viele Anwendungen innerhalb solcher Netzwerke benötigen BTC als Basis-Asset.

Ein Projekt, das in diesem Umfeld derzeit besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Trotz des schwierigen Marktumfelds zeigt der Presale eine bemerkenswerte relative Stärke. Bereits rund 32,75 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt. Das Konzept kombiniert dabei die Vorteile von Solana mit der Sicherheit und Liquidität des Bitcoin-Netzwerks.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Im Mittelpunkt steht eine Architektur mit Solana Virtual Machine, schnellen Transaktionen sowie einer zk-Proof-Bridge zwischen Bitcoin-L1 und der Layer-2-Infrastruktur. Dadurch sollen Anwendungen entstehen, die deutlich leistungsfähiger sind als klassische Bitcoin-Transaktionen. Zusätzlich setzt Bitcoin Hyper auf hohe Skalierbarkeit und DeFi-Funktionalitäten.

Auch das Staking-Modell sorgt für Aufmerksamkeit. Derzeit werden Renditen von rund 36 Prozent APY beworben.

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