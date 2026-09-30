Binance Pay ermöglicht berechtigten ausländischen Besuchern Japans seit Mittwoch, dem 30. September, USDT-Zahlungen bei der großen Mehrheit der PayPay-unterstützten Händler. Die Verbindung läuft über HIVEX. Für die Geschäfte ändert sich die Abrechnung nicht: Sie erhalten weiterhin japanische Yen.

HIVEX verbindet ausländische QR-Dienste mit PayPay

HIVEX fungiert als Zahlungs-Interoperabilitätsframework, das ausländische QR-Zahlungsdienste mit PayPay-unterstützten Händlern in Japan verbindet. Für Nutzer entsteht damit ein weiterer Weg, einen bestehenden lokalen Zahlungszugang mit einer ausländischen Wallet zu verwenden.

PayPay wird nach Angaben des Ausgangsberichts an Millionen Standorten im Land akzeptiert. Dazu zählen große Handelsketten und kleinere Geschäfte ebenso wie Verkaufsautomaten, Taxis und der öffentliche Verkehr. Das Netzwerk ist damit nicht auf einzelne große Einzelhändler beschränkt.

PayPay führt neben Binance Pay neun weitere ausländische Zahlungsdienste auf, die über HIVEX angebunden sind. Diese stammen hauptsächlich aus China, Hongkong und Taiwan. Der Kontext ist für ein reisendes Publikum relevant: Japan empfing laut Japan Tourism Agency im Gesamtjahr 2025 mit 42,7 Millionen internationalen Besuchern so viele Gäste wie nie zuvor.

USDT-Zahlung für Reisende, Yen-Abrechnung für Händler

Der Ablauf trennt die Zahlungsseite von der Abrechnung im Geschäft: Berechtigte Besucher zahlen mit Tether USDt (USDT), während die Händler den Gegenwert weiterhin in Yen erhalten. Eine separate Anmeldung der einzelnen Geschäfte sei laut Binance nicht erforderlich.

Binance teilte Cointelegraph außerdem mit, Binance Pay sei der erste Krypto-Zahlungsdienst, der über HIVEX Zugang zu PayPay-unterstützten Händlern erhalten habe. Die Integration bringt USDT damit in alltägliche Zahlungssituationen innerhalb eines weit verbreiteten Händlernetzes, ohne dass Geschäfte selbst USDT als Abrechnungswährung annehmen müssen. Ähnliche Fragen zur Einbindung von Stablecoins in reale Zahlungsprozesse stehen auch bei anderen Vorstößen in diesem Bereich im Mittelpunkt, etwa bei Stablecoin-Zahlungen.

Der praktische Nutzen liegt zunächst im Zahlungszugang für Reisende; die Händlerseite bleibt auf Yen ausgerichtet. Auch andere Projekte verbinden Stablecoin-Zahlungen mit Händlernetzwerken in Asien, etwa regulierte Stablecoin-Zahlungen und den Ausbau eines Händlernetzwerks.

Der Zugang bleibt auf berechtigte ausländische Nutzer begrenzt

Das Angebot richtet sich an berechtigte ausländische Nutzer, die Japan besuchen. Die vorliegenden Angaben belegen keine allgemeine Verfügbarkeit für japanische Nutzer und enthalten weder Nutzungs- noch Transaktionszahlen.

Die Anbindung schafft somit eine konkrete Einsatzmöglichkeit für USDT, belegt aber noch keine breite Nutzung oder einen messbaren Anstieg der Stablecoin-Zahlungen. Wie relevant der neue Weg für Reisende und Händler wird, lässt sich erst anhand tatsächlicher Zahlungsvolumina und Nutzerzahlen beurteilen.

Kryptowährungen sind pseudonym, und Transaktionen lassen sich nicht ohne Weiteres rückgängig machen. Nutzer sollten KYC-Pflichten und die geltenden lokalen Regeln beachten; weitere Beispiele für Stablecoin-Zahlungen im Händlernetz zeigen die Bandbreite der Ansätze.