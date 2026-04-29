Vorsicht vor Fed-Meeting: Nächster Bitcoin-Crash droht

Das Wichtigste in Kürze

Der heutige Fed-Zinsentscheid dürfte keine Veränderung bringen, es kommt auf die Aussagen von Powell an.

Zuletzt erlebte Bitcoin nach dem Fed-Zinsentscheid immer eine Korrektur.

Hohe Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer, Anleger reagieren vorsichtig.

Heute richtet sich der Blick der Finanzmärkte auf das FOMC-Meeting der US-Notenbank. Es ist eines der letzten Meetings unter der aktuellen Führung von Jerome Powell, entsprechend hoch ist die Aufmerksamkeit. Die Erwartungen sind dabei ungewöhnlich eindeutig: Laut den aktuellen Daten des FedWatch-Tools liegt die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen bei 100 Prozent. Der Leitzins dürfte somit in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent verharren.

Doch obwohl die Zinsentscheidung selbst als ausgemacht gilt, kommt es wie so oft auf die Details an. Insbesondere die anschließende Pressekonferenz könnte zum entscheidenden Kurstreiber werden. Anleger achten genau auf Hinweise zur künftigen Geldpolitik, zur Inflation und zur wirtschaftlichen Entwicklung.

Gerade im Kryptomarkt könnte diese Unsicherheit kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen. Denn auch wenn die Entscheidung erwartet wird, überrascht die Kommunikation der Fed regelmäßig.

Die besten Krypto-Presales in 2026 – hier mehr erfahren

Droht Bitcoin jetzt eine deutliche Korrektur nach dem FOMC?

Trotz der scheinbar klaren Ausgangslage mehren sich die Warnsignale für eine mögliche Korrektur bei Bitcoin. Historische Muster zeigen, dass der Markt rund um FOMC-Meetings besonders anfällig für Rücksetzer ist. Ein Analyst verweist darauf, dass Bitcoin in 8 der letzten 9 Fälle in der Woche nach dem FOMC deutlich gefallen ist. Im Schnitt lag der Rückgang bei rund 11 Prozent innerhalb von sieben Tagen. Sollte sich dieses Muster erneut bestätigen, könnte der Bitcoin-Kurs kurzfristig wieder in Richtung der 70.000-Dollar-Marke fallen.

We've seen $BTC sell off hard in the week that followed 8 of the last 9 FOMC meetings. I see no reason this time will be different. 1 out of 9 is not exactly the kind of odds anyone should be interested in betting on. What we have consistently seen after these meetings is an… pic.twitter.com/n3rzpQtTvb — Ardi (@ArdiNSC) April 29, 2026

Diese Entwicklung wird vor allem mit der Marktstruktur erklärt. In den Wochen vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen baut sich häufig eine optimistische Positionierung auf. Anleger spekulieren auf positive Impulse oder zumindest auf Stabilität. Sobald das Event jedoch vorbei ist, werden Gewinne realisiert – klassische „Sell-the-News“-Reaktionen. Genau dieses Verhalten könnte auch diesmal eine Rolle spielen, da viele Marktteilnehmer bereits stark positioniert sind.

Gleichzeitig gibt es jedoch auch differenziertere Einschätzungen. Ein weiterer Analyst sieht die aktuelle Schwäche eher als typische Pre-FOMC-Korrektur. Diese trete regelmäßig im Vorfeld solcher Meetings auf, da Unsicherheit über die Geldpolitik besteht. Entscheidend sei laut dieser Einschätzung eine zentrale Unterstützungszone im Bereich von rund 73.000 US-Dollar. Solange Bitcoin darüber bleibt, könnte die Korrektur lediglich temporär sein und den Weg für neue Hochs ebnen.

Just a normal correction on the markets pre-FOMC, which is expectable for #Bitcoin. It almost always happens prior to the event, as there's still a lot of fear for FED policies from the markets. I do think that this correction ends prior to the actual FOMC meeting and, as long… pic.twitter.com/OCq5XS3cMc — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 28, 2026

Damit stehen sich aktuell zwei Szenarien gegenüber: Auf der einen Seite das historisch gestützte Risiko einer deutlichen Korrektur nach dem Event, auf der anderen Seite die Möglichkeit, dass der Markt lediglich kurzfristig bereinigt wird und anschließend weiter steigt. Klar ist jedoch: Die Kombination aus hoher Erwartungshaltung, starker Positionierung und makroökonomischer Unsicherheit erhöht das Risiko für stärkere Kursbewegungen erheblich. Besonders die Aussagen von Jerome Powell könnten dabei zum entscheidenden Auslöser werden.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Krypto-Tipp: Treibt HYPER BTC nach Fed-Entscheid an?

Gleichzeitig zeigt die aktuelle Marktsituation auch ein strukturelles Problem: Bitcoin fehlt kurzfristig ein klarer, fundamentaler Kurstreiber. Während makroökonomische Ereignisse wie das FOMC-Meeting für Volatilität sorgen, entsteht nachhaltiges Wachstum meist dann, wenn sich der tatsächliche Nutzen eines Netzwerks erweitert. Genau hier kommt ein möglicher Gamechanger ins Spiel: Bitcoin-Layer-2-Technologien.

Die Grundidee ist einfach, aber entscheidend. Wenn Bitcoin nicht nur als Wertspeicher, sondern zunehmend auch für Anwendungen wie DeFi, Zahlungen oder tokenisierte Assets genutzt werden kann, steigt automatisch die Nachfrage nach nativen Bitcoins. Denn viele dieser Anwendungen benötigen BTC als Basis-Asset. Damit würde sich die Rolle von Bitcoin fundamental erweitern – von „digitalem Gold“ hin zu einer aktiven Infrastruktur im Krypto-Ökosystem.

Ein Projekt, das aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Dieses setzt auf eine Layer-2-Lösung, die Elemente der Solana Virtual Machine mit der Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks kombiniert. Über eine zk-basierte Bridge werden Transaktionen zwischen Layer 1 und Layer 2 effizient verbunden. Ziel ist es, die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Blockchains mit der etablierten Sicherheit von Bitcoin zu vereinen.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Auffällig ist dabei vor allem die relative Stärke: Trotz eines insgesamt schwachen Marktumfelds konnte Bitcoin Hyper im Presale bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Das deutet auf ein anhaltend hohes Interesse hin – insbesondere bei frühen Investoren. Zusätzlich bietet das Projekt Staking-Renditen von rund 36 Prozent APY, was kurzfristig weiteres Kapital anziehen kann.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen und Bitcoin durch Layer-2-Lösungen tatsächlich mehr Nutzen erhalten, könnte dies mittelfristig ein entscheidender Kurstreiber werden.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.