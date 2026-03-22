XRP auf 27 Dollar? Irre Prognose schockt Anleger

Das Wichtigste in Kürze

XRP fällt auf 1,40 US-Dollar, Schwäche in 2026 klar erkennbar.

Dennoch sieht ein Krypto-Trader 27 US-Dollar als logisches Kursziel für XRP.

Bullisches Momentum bei MAXI, 20x beim Memecoin möglich?.

XRP bleibt trotz anhaltender Schwäche ein absoluter Favorit innerhalb der privaten Anleger-Community. Der Coin notiert aktuell bei rund 1,40 US-Dollar und hat in den ersten Monaten des Jahres 2026 bereits knapp 30 % an Wert verloren. Damit zeigt sich im Vergleich zu anderen großen Kryptowährungen zuletzt eine gewisse relative Schwäche.

Dennoch bleibt die Hoffnung vieler Investoren auf eine größere Trendbewegung intakt. Gerade langfristige Chartstrukturen sorgen immer wieder für Diskussionen – und genau hier setzt eine neue, besonders bullische Ripple Prognose an, die XRP ein enormes Kurspotenzial zuschreibt.

Makro-Struktur im Fokus: So entsteht das 27-Dollar-Szenario für XRP

Die vorliegende Analyse basiert auf einer langfristigen charttechnischen Struktur, die sich über mehrere Jahre im XRP-Kursverlauf gebildet haben soll. Konkret wird ein sogenanntes „Ascending Triangle“ auf Makro-Ebene identifiziert – also ein aufsteigendes Dreieck, das typischerweise als Fortsetzungsformation interpretiert wird. Entscheidender Bestandteil dieser These ist eine mehrjährige Aufwärtstrendlinie, die als tragende Unterstützung fungiert und laut Analyse bislang nicht gebrochen wurde.

Der Analyst argumentiert, dass ein Ausbruch aus dieser Formation bereits stattgefunden habe und sich XRP aktuell in einer klassischen Retest-Phase befinde. Diese Rücksetzer seien laut Chartlogik nicht als Schwäche zu interpretieren, sondern als notwendige Bestätigung der vorherigen Bewegung. Solange die Trendlinie hält, bleibt die übergeordnete Struktur intakt – und damit auch das bullische Szenario.

#XRP – Macro Ascending Triangle 📐($8 → $17 → $27): 💡This is not random price action….. this is structure playing out over years. 🟡Macro View:

▫️ #XRP is holding a multi-year ascending trend (MYATL)

▫️ Formed a macro ascending triangle

▫️ Brokeout already happened → now… pic.twitter.com/LqmVgYmoGF — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) March 22, 2026

Die Kursziele werden dabei aus Fibonacci-Projektionen abgeleitet. Hier ergeben sich gestaffelte Zielzonen bei etwa 8, 17 und schließlich 27 US-Dollar. Diese Marken sollen nicht willkürlich gewählt sein, sondern auf mathematischen Extensions der vorherigen Bewegungen basieren. Besonders betont wird, dass solche Bewegungen Zeit benötigen und sich über mehrere Marktzyklen hinweg entfalten können.

Trotz der sauber argumentierten Chartstruktur bleibt ein Kursziel von 27 US-Dollar kritisch zu betrachten. Eine solche Bewertung würde die Marktkapitalisierung von XRP auf ein Vielfaches des heutigen Niveaus treiben und damit selbst etablierte Größen wie Bitcoin zumindest temporär herausfordern.

Zudem ist die XRP-Community bekannt dafür, immer wieder sehr ambitionierte Kursziele für eine XRP Prognose zu formulieren, die oft stärker von Hoffnung als von fundamentalen Faktoren getrieben sind.

Hohe Renditen entstehen oft im Small-Cap-Segment: MAXI als heiße Wette

Wenn Anleger nach außergewöhnlichen Renditen suchen, verlagert sich der Fokus zwangsläufig in kleinere Marktsegmente. Während Large Caps wie XRP bereits eine hohe Marktkapitalisierung besitzen und entsprechend viel Kapitalzufluss benötigen, um stark zu steigen, bieten Small Caps strukturell deutlich mehr Hebel nach oben. Hier reichen vergleichsweise geringe Kapitalzuflüsse, um starke Preisbewegungen auszulösen. Genau deshalb entstehen die größten prozentualen Gewinner eines Bullenmarktes meist nicht bei den etablierten Coins, sondern im frühen Stadium neuer Projekte.

Ein zentraler Faktor ist dabei virales Momentum. Projekte, die es schaffen, Aufmerksamkeit zu bündeln, Community-Dynamik aufzubauen und narrative Trends zu bedienen, können kurzfristig massive Nachfrage generieren. Besonders im Meme- und Retail-getriebenen Segment spielen Branding, Storytelling und einfache Zugänglichkeit eine entscheidende Rolle. Hier entstehen häufig exponentielle Bewegungen – getrieben weniger von Fundamentaldaten als von Kapitalrotation und Marktpsychologie.

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Ein aktueller Kandidat in diesem Umfeld ist Maxi Doge. Das Projekt konnte bereits rund 4,7 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln und positioniert sich bewusst als Weiterentwicklung des klassischen Dogecoin-Narrativs. Der Fokus liegt auf einer Kombination aus viralem Meme-Branding und klarer Zielgruppenansprache rund um Themen wie Fitness, Trading und Lifestyle. Damit wird eine breitere Community adressiert als bei klassischen Meme-Coins.

Zusätzlich bietet Maxi Doge aktuell Staking-Renditen von über 60 Prozent APY, was kurzfristig zusätzlichen Kapitalzufluss anziehen kann. Solche Anreize verstärken oft die Dynamik in frühen Phasen eines Projekts. Für spekulativ orientierte Anleger, die gezielt nach asymmetrischen Chancen suchen, könnte Maxi Doge damit ein Beispiel für genau jene Kategorie sein, in der theoretisch sehr hohe Renditen möglich sind – denn bewertungstechnisch ist in der Maxi Doge Prognose ein 20x hier deutlich einfacher möglich als bei XRP.

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