XRP erreicht Meilenstein mit Mastercard, JPMorgan und Ondo Finance

Das Wichtigste in Kürze

Ripple Labs erreicht einen neuen Meilenstein, neue Transaktion mit JPMorgan, Ondo Finance und Co.

RWA spielt für Ripple eine immer größere Rolle, Zukunftstrend am Kryptomarkt.

Wert der RWAs auf XRP Ledger erreichen über eine Milliarde US-Dollar.

Der Markt für Real World Assets – kurz RWA – entwickelt sich 2026 zu einem der wichtigsten Wachstumstreiber im Kryptosektor. Dabei geht es darum, klassische Finanzprodukte wie Staatsanleihen, Fonds oder Kredite auf Blockchains abzubilden.

Große Vermögensverwalter und Banken treiben diesen Trend zunehmend voran. Genau hier will sich auch Ripple strategisch positionieren, was auch die XRP Prognose mittelfristig bullisch gestalten könnte.

Für XRP-Anleger ist das besonders spannend, denn der XRP Ledger soll künftig stärker als Infrastruktur für institutionelle Finanztransaktionen genutzt werden. Nun wurde ein neuer Meilenstein erreicht: Gemeinsam mit Ondo Finance, JPMorgan, Mastercard und Ripple gelang erstmals eine nahezu Echtzeit-Abwicklung tokenisierter US-Staatsanleihen über Länder- und Bankgrenzen hinweg.

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Ripple, JPMorgan und Mastercard verbinden XRP Ledger mit Bankensystem

Ripple, Ondo Finance, Mastercard und Kinexys by JPMorgan haben ein Pilotprojekt abgeschlossen, das im Kryptomarkt für große Aufmerksamkeit sorgt. Im Mittelpunkt stand die Abwicklung tokenisierter US-Staatsanleihen auf dem XRP Ledger in Verbindung mit klassischen Bankensystemen. Konkret handelte es sich um eine grenzüberschreitende und bankenübergreifende Rückzahlung eines tokenisierten Treasury-Fonds von Ondo Finance.

Der Ablauf des Piloten zeigt, wie eng traditionelle Finanzinstitute und Blockchain-Infrastruktur inzwischen zusammenarbeiten. Ripple hielt dabei den tokenisierten Treasury-Fonds OUSG von Ondo Finance auf dem XRP Ledger. Ondo wickelte die Rückgabe dieser tokenisierten Staatsanleihen direkt onchain ab. Anschließend leitete das Mastercard Multi-Token Network die Zahlungsinstruktionen an Kinexys by JPMorgan weiter. JPMorgan führte schließlich die Dollar-Abwicklung über das traditionelle Bankensystem durch und überwies die Gelder an Ripple nach Singapur.

Ondo, Kinexys by @jpmorgan, @Mastercard, & @Ripple successfully completed a landmark pilot transaction connecting the XRP ledger with interbank settlement rails. This milestone marks the first time tokenized U.S. Treasuries have settled across borders and banks in near real time… pic.twitter.com/BUjvWwHBGg — Ondo Finance (@OndoFinance) May 6, 2026

Besonders bemerkenswert: Der Blockchain-Teil der Transaktion wurde laut Ondo in weniger als fünf Sekunden verarbeitet. Gleichzeitig fand die gesamte Abwicklung außerhalb klassischer Banköffnungszeiten statt. Genau das gilt als entscheidender Fortschritt für die Vision von 24/7-Finanzmärkten. Bislang hängen internationale Zahlungen oft noch von Banköffnungszeiten, manuellen Prozessen und langsamen SWIFT-Strukturen ab.

Strategischer Schritt für Ripple und XRP Ledger

Für Ripple und den XRP Ledger ist dieser Schritt strategisch enorm wichtig. Der XRPL wird damit nicht mehr nur als Netzwerk für Kryptowährungen betrachtet, sondern zunehmend als Infrastruktur für institutionelle Finanzprodukte. Gerade im Bereich tokenisierter Staatsanleihen entsteht aktuell ein Milliardenmarkt. Ondo Finance gehört hier zu den wichtigsten Projekten und bietet mit OUSG bereits einen tokenisierten Kurzläufer-Staatsanleihenfonds an. Ripple hatte dieses Produkt Anfang 2025 auf den XRP Ledger gebracht, um institutionellen Anlegern rund um die Uhr Zugang zu tokenisierten Treasuries zu ermöglichen.

JUST IN: @OndoFinance, Kinexys by @jpmorgan, @Mastercard, and @Ripple completed a pilot connecting the XRP Ledger with interbank settlement rails for tokenized U.S. Treasuries. The transaction settled across borders and banking systems in near real time, outside traditional… pic.twitter.com/OCPla6R6Ps — CoinDesk (@CoinDesk) May 6, 2026

Auch JPMorgan baut seine Blockchain-Sparte Kinexys massiv aus. Die Bank experimentiert bereits seit Jahren mit tokenisierten Einlagen und Blockchain-Zahlungen. Dass nun ausgerechnet Ripple und der XRP Ledger in ein gemeinsames Pilotprojekt eingebunden wurden, dürfte im Kryptomarkt als starkes Signal interpretiert werden. Schließlich galt JPMorgan lange eher als skeptisch gegenüber öffentlichen Blockchains.

Der größere Kontext dahinter: Der RWA-Markt wächst rasant. Immer mehr Finanzprodukte werden tokenisiert, weil sich dadurch schnellere Abwicklungen, geringere Kosten und globale Verfügbarkeit ermöglichen lassen. Analysten sehen insbesondere tokenisierte US-Staatsanleihen als einen der wichtigsten Wachstumsbereiche der kommenden Jahre. Genau dort positioniert sich Ripple nun zunehmend offensiv. Für XRP könnte das langfristig relevant werden, da der XRP Ledger stärker als institutionelle Infrastruktur genutzt werden könnte – insbesondere für internationale Transfers und Settlement-Prozesse.

XRP Ledger wird zunehmend zur RWA-Blockchain

Der XRP Ledger entwickelt sich 2026 immer stärker zu einem relevanten Netzwerk für tokenisierte Real World Assets. Die aktuellen Daten von rwa.xyz zeigen dabei ein deutlich wachsendes Ökosystem. Mittlerweile liegt der Wert der auf dem XRP Ledger verteilten RWAs bei über 1 Milliarde US-Dollar. Innerhalb von nur 30 Tagen entspricht das einem Wachstum von rund 127 Prozent. Noch höher fällt der sogenannte „Represented Asset Value“ aus, der inzwischen bei rund 2,54 Milliarden US-Dollar liegt. Das verdeutlicht, wie dynamisch sich der Markt rund um tokenisierte Vermögenswerte auf XRPL zuletzt entwickelt hat.

Besonders auffällig ist die starke Rolle tokenisierter Kreditprodukte. Der größte Bereich entfällt aktuell auf Asset-Backed Credit mit rund 508 Millionen US-Dollar. Dahinter folgen Stablecoins mit etwa 481 Millionen US-Dollar sowie tokenisierte US-Staatsanleihen mit über 403 Millionen US-Dollar. Genau dieser Bereich dürfte für institutionelle Anleger besonders interessant werden, da US-Treasuries aktuell als einer der wichtigsten Wachstumsmärkte im gesamten RWA-Sektor gelten.

Auch die Aktivität auf dem Netzwerk nimmt zu. Das RWA-Transfer-Volumen auf dem XRP Ledger stieg zuletzt auf mehr als 132 Millionen US-Dollar innerhalb von 30 Tagen. Beim Stablecoin-Transfer-Volumen liegt XRPL inzwischen sogar bei über 2 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig wächst die Zahl der Stablecoin-Halter weiter auf inzwischen mehr als 58.000 Wallets.

Auffällig ist zudem, dass immer mehr institutionelle Produkte auf dem XRP Ledger auftauchen. In den Daten erscheinen mittlerweile Projekte wie Ondo Short-Term US Government Treasuries oder weitere tokenisierte Kredit- und Treasury-Produkte. Genau das unterstützt die strategische Ausrichtung von Ripple Labs. Statt sich nur auf klassische Zahlungsanwendungen zu konzentrieren, soll XRPL zunehmend als Infrastruktur für tokenisierte Finanzmärkte positioniert werden. Damit versucht Ripple, sich frühzeitig in einem der wichtigsten Zukunftsmärkte der Kryptoindustrie zu etablieren.

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