XRP Kurs Prognose: ETF-Zuflüsse treiben Preis auf 1,47 $

XRP wird aktuell bei 1,47 $ gehandelt, was einem Plus von fast 7 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Damit fällt die aktuelle XRP Kurs Prognose deutlich konstruktiver aus. Hinter dieser Erholung steht eine Kennzahl, die besonders für langfristige Anleger von Bedeutung ist: Spot XRP Exchange-Traded Funds (ETFs) steuern auf die zehnte Woche in Folge mit Nettozuflüssen zu. Ob diese Serie ausreicht, um das in optimistischen Prognosen genannte Ziel von 10 $ zu erreichen, bleibt abzuwarten.

Die Daten zu den Zuflüssen zeichnen ein Bild der Beständigkeit statt bloßen Momentums. Nach zwei Wochen mit kombinierten Zuflüssen von fast 19 Millionen $, halbierte sich dieser Wert im jüngsten Fünf-Tage-Zeitraum zwar fast, doch der positive Trend hielt an.

Am Donnerstag, den 18. September, verzeichnete die Fondsgruppe mit 5,15 Millionen $ den größten Tagesabfluss seit dem 2. September. Dennoch schloss die Woche mit einem Plus von rund 9,6 Millionen $, wodurch die grüne Serie von zehn Wochen intakt blieb.

Diese Widerstandsfähigkeit ist bemerkenswert, da sie vor einem unruhigen regulatorischen Hintergrund stattfindet. Der CLARITY Act, ein Gesetzentwurf zur Marktstruktur, scheiterte am 20. September in einer Abstimmung im Senat, woraufhin XRP intraday um etwa 11 % einbrach. Während die institutionellen Geldströme stabil blieben, reagierten die Privatanleger kurzzeitig nervös. Inzwischen hat XRP diese Verluste jedoch wieder wettgemacht und neue Wochenhochs erreicht.

$XRP is pumping: $1.47, up nearly 7% in 24H. 🚀



A strong green candle just broke above $1.47, with volume at $92.6M.



Are you positioned? 👀 pic.twitter.com/II4p0wI5b4 — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) September 21, 2026

XRP Kurs Prognose: Können die Bullen die 1,54 $ Marke endlich durchbrechen?

XRP ist heute Morgen aus seiner engen Konsolidierungsphase ausgebrochen und hat den Widerstand bei 1,45 $ überwunden, der den Preis Anfang der Woche noch gedeckelt hatte. Nachdem der Token am 20. September auf rund 1,37 $ abgerutscht war, kletterte er stetig nach oben, bis eine dynamische Stundenkerze den Kurs auf 1,47 $ hob. Die Tageskerze zeigt XRP mit einem Plus von 4,44 % bei 1,4736 $. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 92,7 Milliarden $, während das 24-Stunden-Volumen um 13 % auf 3,75 Milliarden $ gestiegen ist.

Auf dem Tageschart bewegt sich XRP seit dem Anstieg von 1,00 $ Ende August in einer Range zwischen etwa 1,26 $ und 1,54 $. In der Spitze wurden kurzzeitig 1,70 $ erreicht, bevor Verkäufer den Preis zurück in die Range drückten. Mit der heutigen Bewegung rückt die obere Grenze wieder in greifbare Nähe.

Die technische Landkarte für diese XRP Kurs Prognose ist eindeutig: 1,54 $ ist der Deckel, den die Bullen durchbrechen müssen. Die nächsten Unterstützungszonen liegen zwischen 1,38 $ und 1,41 $, gefolgt vom Boden der Handelsspanne bei 1,26 $. Im bullischen Szenario schließt XRP über 1,54 $, getragen von weiteren ETF-Schlagzeilen, und testet das August-Hoch bei 1,70 $ erneut.

Das Basisszenario sieht eine weitere Seitwärtsbewegung innerhalb der Range vor, während der Markt auf regulatorische Klarheit nach dem CLARITY Act wartet. Das bärische Szenario – ein Durchbruch unter 1,38 $ – würde wahrscheinlich mit der ersten Woche von ETF-Abflüssen nach zehn Wochen zusammenfallen. Dies ist das entscheidende Signal, auf das Anleger achten sollten.

Jenseits der XRP ETF-Zuflüsse: Warum Kapital in den LiquidChain Presale fließt

Zehn Wochen mit positiven ETF-Flows sind ein starkes Signal für ein Asset mit einer Marktkapitalisierung von 92,7 Milliarden $. Doch bei solch großen Werten führen starke Signale oft nur zu moderaten prozentualen Zuwächsen. Ein Anstieg auf 10 $ würde fast eine Versiebenfachung des aktuellen Kurses von 1,47 $ erfordern – ein Sprung, den institutionelle Zuflüsse allein in kurzer Zeit selten bewirken. Diese mathematische Obergrenze ist der Grund, warum Teile des Kapitals in Infrastrukturprojekte in frühen Phasen fließen, die noch am Anfang ihrer Preisentdeckung stehen.

Ein solches Projekt ist LiquidChain ($LIQUID), ein Layer 3 (L3) Protokoll, das sich als Cross-Chain-Liquiditätsschicht positioniert. Ziel ist es, die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Ausführungsumgebung zu vereinen. Der Presale hat bereits 970.233 $ gesammelt, womit das aktuelle Etappenziel von 1.078.671,88 $ zu etwa 90 % erreicht ist.

Die Token-Preise liegen aktuell bei 0,014957 $, wobei die nächste Preiserhöhung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts in weniger als acht Stunden ansteht. Das Projekt bewirbt zudem Staking-Belohnungen von 1.178 %, ein Wert, der üblicherweise sinkt, wenn mehr Token gestakt werden.

Die Architektur basiert auf einem Unified Liquidity Layer und einer Single-Step Execution. Entwickler sollen Anwendungen nur einmal bereitstellen müssen, um alle drei Ökosysteme zu erreichen, anstatt für jede Chain neu zu bauen. Die Ausführungsschicht wird durch eine verifizierbare Abwicklung (Settlement) abgesichert. Wie bei jedem Presale bestehen Liquiditäts- und Umsetzungsrisiken, und die beworbenen Staking-Renditen sind nicht garantiert. Interessierte können LiquidChain direkt für eigene Analysen besuchen.