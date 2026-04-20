XRP Prognose: Dieser Chart signalisiert eine 8-Dollar-Rally

Das Wichtigste in Kürze

XRP fällt auf 1,40 US-Dollar zurück, Ausbruch erneut misslungen.

Bekannter Krypto-Trader sieht bullischen Chart, XRP könnte auf 8 Dollar steigen.

Bitcoin Hyper zeigt relative Stärke, Anleger fliehen zum HYPER ICO.

Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenstart erneut schwächer, viele Altcoins geben nach und auch XRP steht unter Druck. Der Kurs ist zuletzt wieder auf rund 1,40 US-Dollar gefallen und notiert damit weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch – der Abstand liegt bei über 60 Prozent.

Kurzfristig fehlt es an klaren Impulsen und Momentum. Dennoch mehren sich unter Tradern aktuell die Stimmen, die eine mögliche Trendwende vorbereiten und zunehmend bullischer auf die weitere Entwicklung blicken.

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XRP: Falling Wedge als Chance auf Trendwende?

Die aktuelle technische Ausgangslage bei XRP wirkt auf den ersten Blick unspektakulär, bei genauerer Analyse ergibt sich jedoch ein spannendes Bild. Nach dem starken Anstieg bis auf rund 3,40 US-Dollar im Jahr 2025 befindet sich der Kurs seither in einer klar definierten Korrekturstruktur. Diese wird von Analysten als sogenannter „Falling Wedge“ interpretiert – eine Formation, die in der technischen Analyse häufig als bullisches Umkehrsignal gilt.

Charakteristisch für dieses Muster ist, dass sich die Kursschwankungen zunehmend verengen, während gleichzeitig tiefere Hochs und tiefere Tiefs entstehen. Genau dieses Verhalten lässt sich aktuell bei XRP beobachten. Parallel dazu deutet auch der RSI auf eine mögliche Bodenbildung hin: Während der Kurs neue Tiefs ausbildet, zeigt der Indikator erste Anzeichen einer positiven Divergenz. Das spricht für nachlassenden Verkaufsdruck und eine schrittweise Akkumulation.

$XRP Now Following Silver’s Wedge Trajectory; Analyst Wolverinos Sets Upside Target at $8. #Ripple After its multi-year symmetrical triangle breakout, silver soared 450% to a new all-time high of $121. XRP also broke out of a similar multi-year symmetrical triangle in November… pic.twitter.com/I0rDcM6WSG — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) April 20, 2026

Besonders interessant wird der Vergleich mit Silber, den einige Analysten aktuell ziehen. Dort führte ein ähnliches Setup – bestehend aus mehrjährigem Dreiecksausbruch und anschließender Konsolidierung in einer Wedge-Struktur – zu einer massiven Aufwärtsbewegung. Silber konnte in der Folge um mehrere hundert Prozent steigen, getragen von einer klassischen Elliott-Wellenstruktur mit einer impulsiven dritten Welle.

Überträgt man dieses Szenario auf XRP, könnte sich der Markt aktuell noch in einer zweiten Korrekturwelle befinden. Diese Phase dient typischerweise dem Aufbau von Momentum, bevor eine potenziell starke dritte Welle startet. In diesem Kontext wird von einigen Tradern ein mögliches Kursziel im Bereich von bis zu 8 US-Dollar diskutiert.

Entscheidend bleibt jedoch der Ausbruch aus der aktuellen Wedge-Struktur. Erst wenn XRP die fallende Trendlinie nachhaltig durchbricht und von steigenden Volumina begleitet wird, könnte sich das bullische Szenario bestätigen. Bis dahin bleibt das Setup zwar vielversprechend, aber noch nicht validiert.

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Auf der Suche nach mehr Nutzen: Bitcoin-L2 rückt in den Fokus

Während XRP aktuell noch um Momentum ringt und sich in einer technischen Entscheidungsphase befindet, richten viele Anleger ihren Blick bereits auf Alternativen. Der zentrale Punkt: Mehr Nutzen, mehr Anwendungsfälle und damit langfristig auch mehr Nachfrage. Genau hier kommt ein narratives Thema ins Spiel, das in den letzten Monaten deutlich an Bedeutung gewonnen hat – Bitcoin Layer-2.

Die Idee dahinter ist einfach, aber wirkungsvoll: Bitcoin soll nicht länger nur als Wertspeicher dienen, sondern aktiv in DeFi, Trading und komplexeren Anwendungen genutzt werden können. Durch Layer-2-Lösungen wird genau das ermöglicht. Transaktionen werden schneller und günstiger, während gleichzeitig die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks erhalten bleibt. Sollte sich dieses Konzept durchsetzen, könnte das nicht nur neue Nutzer anziehen, sondern auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins deutlich steigern.

Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang aktuell besonders hervorsticht, ist Bitcoin Hyper. Trotz eines insgesamt schwachen Marktumfelds zeigt der Presale hier eine bemerkenswerte relative Stärke. Bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar konnten eingesammelt werden – ein Wert, der in einem Bärenmarkt durchaus Aufmerksamkeit erzeugt.

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Der Ansatz von Bitcoin Hyper zielt darauf ab, die Vorteile von Bitcoin und Solana miteinander zu kombinieren. Durch die Integration der Solana Virtual Machine sollen Entwickler schneller Anwendungen aufbauen können, während gleichzeitig die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks genutzt wird. Ergänzt wird das Konzept durch eine zk-basierte Bridge, die eine Verbindung zwischen Layer 1 und Layer 2 herstellt und so zusätzliche Funktionalität ermöglicht.

Auch aus Renditesicht versucht das Projekt, Anreize zu setzen. Mit Staking-Erträgen von bis zu 36 Prozent APY wird gezielt Kapital angezogen – ein Faktor, der insbesondere in stagnierenden Marktphasen relevant ist. In Kombination mit dem aktuell noch vergleichsweise frühen Einstieg ergibt sich für spekulative Anleger ein Setup, das auf ein wachsendes Interesse trifft.

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