XRP-Regulierung: US-Senat vertagt CLARITY Act vor der Pause

Das Wichtigste in Kürze

Der CLARITY Act erreichte den Kalender des Senats am 01.06.2026 unter der Nummer 423, nachdem der Bankenausschuss des Senats ihn am 14.05.2026 mit 15 zu 9 Stimmen verabschiedet hatte.

Alle 13 Republikaner stimmten dafür, unterstützt von den Demokraten Ruben Gallego (Arizona) und Angela Alsobrooks (Maryland), die ihre Unterstützung jedoch an strengere Ethikbestimmungen knüpften.

Der US-Senat hat den Digital Asset Market CLARITY Act am 28. Juli 2026 offiziell zurückgestellt. Stattdessen wurde der Zeitplan auf ein Russland-Sanktionsgesetz und Bundesnominierungen ausgerichtet. Damit ist eine Abstimmung vor der am 7. August beginnenden Sommerpause des Kongresses faktisch ausgeschlossen – und mit ihr jeder kurzfristige gesetzliche Weg, um die Einstufung von XRP als Rohstoff (Commodity) im Bundesrecht zu verankern.

Dies ist nicht bloß ein terminliches Problem, sondern ein struktureller Wendepunkt für eine Anlageklasse, deren institutioneller Ausbau, Verwahrprodukte und die Bilanzbehandlung durch Banken sowie Zuflüsse in Spot XRP ETFs von einer gesetzlichen Beständigkeit abhängen, die behördliche Entscheidungen allein nicht zuverlässig bieten können.

CLARITY Act News: Warum der Senatskalender vor einer Abstimmung schloss

Der CLARITY Act erreichte den Kalender des Senats am 1. Juni 2026 unter der Nummer 423, nachdem der Bankenausschuss des Senats ihn am 14. Mai mit 15 zu 9 Stimmen verabschiedet hatte. Alle 13 Republikaner stimmten dafür, unterstützt von den Demokraten Ruben Gallego (Arizona) und Angela Alsobrooks (Maryland), die ihre Unterstützung jedoch an strengere Ethikbestimmungen knüpften.

Der Mehrheitsführer im Senat, John Thune, hatte bis Mitte Juli keinen Antrag auf Beendigung der Debatte (Cloture Motion) gestellt. Das Gesetz hätte 60 Stimmen benötigt, um diese Hürde zu nehmen, während die bestätigte Unterstützung zum Zeitpunkt der Vertagung auf etwa 51 Stimmen geschätzt wurde.

UPDATE: The CLARITY Act has been pushed back further, the Senate is now prioritizing nominations and a Russia sanctions bill, leaving crypto legislation unlikely to see floor time before next week at the earliest. pic.twitter.com/cQakjnv2l5 — CoinDesk (@CoinDesk) July 28, 2026

Die Polymarket-Wettquoten für eine Verabschiedung im Senat erreichten am 21. Juli einen Höchststand von 43 %, als das Weiße Haus Offenheit für die Ethikklausel signalisierte, bevor sie kurz vor der Pause auf 42 % fielen. Der Streit um die Ethikbestimmungen – insbesondere die Frage, ob Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten Durchsetzungsmaßnahmen des Justizministeriums verfolgen dürfen – erwies sich als letzter Knackpunkt. Republikaner und das Weiße Haus zogen diese Bestimmung zurück, bevor eine Einigung erzielt wurde.

Das Policy-Research-Team von Galaxy Digital schätzt die Chancen, dass der CLARITY Act 2026 Gesetz wird, als eher gering ein. Grund dafür ist die schwierige Stimmenverteilung im Senat sowie der komplexe Abgleich zwischen dem Entwurf des Bankenausschusses, dem Digital Commodity Intermediaries Act des Landwirtschaftsausschusses und der bereits im Juli 2025 vom Repräsentantenhaus (H.R. 3633) mit parteiübergreifender Mehrheit verabschiedeten Version.

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XRP-Kurs und die Prognose von Standard Chartered: Der Wert gesetzlicher Sicherheit

XRP notierte am 29. Juli bei etwa 1,08 $ auf Binance, was einem Rückgang von rund 8 % gegenüber der Vorwoche entspricht. Innerhalb von 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 1,0450 $ und 1,0679 $. Nachdem der Token Mitte 2025 einen Höchststand von fast 3,40 $ erreicht hatte, verzeichnete er seither tiefere Hochs und tiefere Tiefs; ein bestätigtes Death Cross – bei dem der 50-Tage-EMA unter den 200-Tage-EMA fällt – ist weiterhin aktiv.

Der ADX-Wert von 11,2 spiegelt einen der schwächsten Trendwerte des Sommers wider; Werte unter 20 deuten auf ein trendloses, volatiles Umfeld hin, das anfällig für Fehlausbrüche ist. Analysten von Standard Chartered hatten ein Kursziel von 8 $ für XRP ausgegeben, geknüpft an kumulative Zuflüsse in Spot-ETFs von 10 Milliarden $. Davon wurden 4 bis 8 Milliarden $ explizit an die Verabschiedung des CLARITY Acts gekoppelt, um die institutionelle Produktentwicklung freizuschalten.

Ohne eine Abstimmung im Senat ist dieses Szenario vorerst aufgeschoben. Der jüngste Rutsch von XRP in den Bereich von 1,06 $ bis 1,08 $ spiegelt sowohl den legislativen Rückschlag als auch eine allgemeine Risikoaversion vor der heutigen FOMC-Entscheidung wider.

Ripple sicherte sich zwar nach dem Ende des Rechtsstreits mit der SEC im Jahr 2025 und einer gemeinsamen Feststellung von SEC und CFTC im März 2026 die Einstufung als Rohstoff auf Behördenebene, doch dieser Status beruht auf regulatorischen Mitteilungen, nicht auf Gesetzen. Eine künftige Regierung könnte dies jederzeit neu bewerten. Der CLARITY Act würde die Klassifizierung im US-Gesetzbuch verankern – eine Beständigkeit, die institutionelle Verwahrer und ETF-Emittenten fordern.

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Makro-Ausblick: Die Fed-Zinsentscheidung und ihre Folgen

Fed-Chef Kevin Warsh leitete gestern, am 29. Juli, seine zweite FOMC-Sitzung. Es wird allgemein erwartet, dass der Leitzins bei 3,50 % bis 3,75 % bleibt. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung laut CME FedWatch erreichte am vergangenen Wochenende mit ca. 38 % den höchsten Stand dieses Zyklus.

Abflüsse aus Bitcoin-ETFs und allgemeiner Verkaufsdruck bei Kryptowährungen folgten der Neubewertung der Zinserwartungen; Bitcoin notierte am Dienstag nahe 63.400 $. Eine taubenhafte Haltung (Dovish Hold) mit Hinweisen auf eine Senkung im September könnte XRP in Richtung der goldenen Fibonacci-Zone bei 1,10 $ bis 1,12 $ heben. Ein falkenhaftes Statement (Hawkish) oder eine Stimme für eine Erhöhung würde den Ausverkauf hingegen in Richtung der Unterstützungen bei 1,0125 $ und 0,9711 $ ausweiten.

Keines dieser Szenarien ersetzt jedoch den legislativen Katalysator, den der Markt nun bis mindestens Ende 2026 verloren hat. Die entscheidende Variable für den Zeitplan der Krypto-Regulierung ist wohl weniger die Augustpause, sondern der anstehende Wahlkalender für die Zwischenwahlen: Ein enges Zeitfenster im Herbst macht den CLARITY Act anfällig dafür, in den nächsten Kongress verschoben zu werden, wo die gesamte Senatskoalition neu aufgebaut werden müsste.