Bitcoin, Ethereum y XRP se mantienen estables pese a la presión del mercado

Bitcoin (BTC) cotiza cerca de los 67.000 USD, mientras que Ethereum (ETH) se mantiene justo por encima de los 2.000 USD y XRP defiende el nivel de 1,35 USD tras una semana de significativa presión por liquidaciones. A pesar de un entorno macroeconómico de aversión al riesgo impulsado por la inestabilidad geopolítica y las cambiantes condiciones de liquidez, estos principales activos se han negado a romper soportes estructurales críticos.

Esta consolidación en medio de 459 millones de USD en liquidaciones recientes presenta una paradoja de mercado. Aunque el sentimiento sigue siendo bajista, la negativa del precio a capitalizar los catalizadores negativos sugiere que el agotamiento de los vendedores podría estar estableciéndose.

La resiliencia en todo el complejo cripto resalta una desconexión entre la volatilidad impulsada por el apalancamiento y la demanda del mercado spot. Si bien las posiciones largas han sido eliminadas, la ausencia de un impulso bajista sostenido por debajo de los suelos técnicos clave implica que la profundidad de las órdenes de compra pasivas está absorbiendo la presión de venta. La pregunta crucial para la próxima semana es si esta estabilidad representa una fase genuina de acumulación o simplemente una pausa antes de una capitulación más profunda.

Good Morning ☀️ Not much happening across the #Crypto market at the moment. #Bitcoin continues to range, and we’re still holding the short from 74k. One scenario I’m watching this week is a push back toward ~70k, followed by a rejection and a move down into key demand. Here’s… — The Chart Deck (@TheChartDeck) March 9, 2026

Análisis de liquidez macro y correlación de mercado

La acción de precio actual no puede verse de forma aislada del panorama macroeconómico más amplio. Los activos de riesgo están lidiando actualmente con renovadas tensiones geopolíticas y un entorno de rendimientos cambiantes, factores que suelen pesar considerablemente en las valoraciones de las criptomonedas. Sin embargo, la dinámica de correlación muestra signos de desacoplamiento. Mientras que los índices tecnológicos tradicionales se han enfrentado a vientos en contra, la negativa del mercado cripto a caer más sugiere que las condiciones específicas de liquidez están prevaleciendo sobre la correlación macro general.

GEOPOLITICAL TENSIONS AT SOME OF THE HIGHEST LEVELS WE’VE SEEN IN A LONG TIME. 🚨 – Ukraine allegedly tried to attack Putin's residence

– Rising Israel-Iran tensions & ongoing Iran protests

– China surrounding Taiwan again

– UAE-Saudi tensions

– US land operation in Venezuela pic.twitter.com/IntZ3PSxoT — Crypto Rover (@cryptorover) December 30, 2025

Los analistas que supervisan estas condiciones de liquidez señalan que la saturación de la presión vendedora suele actuar como un contraindicador del sentimiento bajista prevaleciente. La defensa continua del nivel de 64.000 USD para Bitcoin sirve como un indicador del apetito por el riesgo en todo el sector. Si las presiones macro fueran el único impulsor, es probable que se hubiera producido una ruptura de este soporte durante el pico de la reciente cascada de liquidaciones. En cambio, el mercado está presenciando lo que parece ser una prueba de estrés del suelo estructural de esta clase de activos.

DESCUBRA: ¿Cuál es la próxima criptomoneda en explotar en 2026?

Olvide Bitcoin, aquí tiene los niveles de soporte clave a observar para Ethereum y XRP

Ethereum se enfrenta a un momento crucial similar al de Bitcoin, manteniendo el soporte en 1.850 USD. El análisis técnico sugiere que no defender este nivel abre un camino hacia los 1.669 USD. Por el contrario, se requiere una recuperación por encima de los 2.200 USD para indicar que la fase de liquidación ha terminado.

(fuente – TradingView)

XRP cotiza actualmente en una zona decisiva. El activo está defendiendo y manteniéndose por encima del soporte de 1,27 USD, que se alinea con el suelo del mercado bajista. Sin embargo, el impulso alcista se enfrenta a un muro formidable entre 1,76 USD y 1,80 USD, donde se mantienen aproximadamente 1.850 millones de XRP. Una ruptura por encima de 1,51 USD es matemáticamente necesaria para confirmar una reversión de la tendencia.

(fuente – TradingView)

La perspectiva para las próximas semanas depende de la resolución de las actuales señales de capitulación. Para XRP, la intersección de la señal de capitulación SOPR y la fuerza estacional histórica en marzo presenta un caso sólido para una recuperación potencial.

EXPLORE: Mejores criptomonedas nuevas en 2026

next