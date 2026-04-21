La expansión de XRP a Solana capta la atención de los mercados

Wrapped XRP —bajo el ticker wXRP— se lanzó en la blockchain de Solana esta semana, otorgando a los titulares de XRP acceso directo a una de las redes de finanzas descentralizadas más activas sin necesidad de liquidar sus posiciones. El puente es facilitado por Hex Trust, que proporciona custodia de grado institucional, y LayerZero, que gestiona la capa de mensajería cross-chain. El CEO de Ripple comentó públicamente que la expansión ya está despertando una nueva demanda, aunque los datos on-chain cuentan una historia más moderada.

El despliegue llega mientras XRP cotiza aproximadamente un 59% por debajo de sus máximos históricos, y el ecosistema de Solana ha estado navegando sus propios vientos en contra.

El momento elegido hace que la integración sea menos una expansión triunfal y más lo que los analistas llaman una prueba de flujo estructural: una lectura temprana sobre si migrará realmente una liquidez significativa entre cadenas o si el lanzamiento generará más compromiso social que volumen de negociación.

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Mecánica de wXRP: Cómo funciona realmente el puente cross-chain de XRP en Solana

El mecanismo funciona de la siguiente manera: los titulares de XRP depositan tokens nativos en las reservas de custodia de Hex Trust, que emiten una cantidad equivalente de wXRP en Solana en una proporción 1:1.

Los tokens envueltos (wrapped) mantienen una paridad de precio directa con el XRP nativo porque cada unidad en circulación está respaldada por un token nativo correspondiente mantenido en custodia institucional. Cuando un usuario redime wXRP, esos tokens se queman y el XRP original se libera; una estructura directamente análoga al modelo de wrapped Bitcoin que expandió la huella DeFi de BTC en Ethereum a partir de 2019.

🚀 wXRP is now live on @solana, enabled by @Hex_Trust and @LayerZero_Core. Growing demand for $XRP is driving liquidity cross-chain—opening new paths across ecosystems and expanding the overall market. https://t.co/AiExVF5nvX — RippleX (@RippleXDev) April 17, 2026

Una vez en Solana, wXRP puede negociarse en varios de los principales exchanges descentralizados de la red —incluyendo Jupiter, Phantom, Titan Exchange y Meteora— y puede implementarse en pools de liquidez AMM o utilizarse como colateral en protocolos de préstamos. Ese conjunto de utilidades es significativo: permite a los titulares de XRP generar rendimiento sobre un activo que, de otro modo, permanecería inerte, sin asumir el riesgo direccional de vender y rotar hacia un token diferente.

La capa cross-chain se apoya en el protocolo de mensajería de LayerZero, que se ha convertido en una opción de infraestructura común para despliegues de tokens multicadena. Hex Trust y LayerZero posicionan juntos a wXRP dentro de la misma arquitectura técnica utilizada por activos envueltos ya establecidos; una elección de diseño que probablemente refleja un intento deliberado de heredar los supuestos de confianza que esos sistemas ya se han ganado en el mercado.

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