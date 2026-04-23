Perspectivas del precio de Bitcoin USD: el gráfico cobra fuerza

Bitcoin USD está presionando niveles que no se veían en cuatro semanas, con BTC cotizando cerca de los 74.000 USD tras un fuerte rally que tomó desprevenidos a varios operadores con posiciones en corto. El movimiento llega en un momento tácticamente sensible: se avecina la fecha límite de impuestos del IRS del 15 de abril, y los analistas estiman que hasta 2.800 millones de USD en presión de venta relacionada con impuestos podrían impactar el mercado mientras los holders estadounidenses liquidan posiciones para cubrir obligaciones por ganancias de capital.

Los datos del mercado de opciones de Deribit identifican los 75.000 USD como un strike particularmente cargado. Esa dinámica hace que los 75.000 USD sean menos un muro de resistencia tradicional y más un punto de liberación de volatilidad: un umbral donde el impulso direccional, una vez establecido, podría potenciarse rápidamente en cualquier dirección.

Los indicadores técnicos generales muestran a BTC manteniéndose por encima de la banda media de Bollinger (70.113 USD), con un RSI neutral cerca de 49 y un histograma MACD plano que sugiere que el mercado permanece en una fase de consolidación antes de una posible ruptura.

(FUENTE: TradingView)

¿Puede el precio de Bitcoin superar los 75.000 USD antes de la fecha límite de impuestos?

El par BTC/USD cotizaba cerca de los 74.000 USD al momento de redactar este informe, tras recuperarse del rango de entre 68.000 y 70.000 USD que definió gran parte de la semana anterior. El gráfico de cuatro horas muestra el precio cotizando por debajo de la media móvil de 50 días —un ligero viento en contra a corto plazo—, mientras que la media móvil de 200 días ha girado al alza desde el 9 de abril, proporcionando un trasfondo constructivo a largo plazo. El rango verdadero promedio diario (ATR) es de aproximadamente 2.561 USD, lo que indica una volatilidad moderada pero no extrema.

La resistencia inmediata se agrupa en los 74.800 USD, un nivel citado por los analistas de MEXC como la banda superior clave para abril. Más allá de eso, el strike de gamma negativa de 75.000 USD representa el punto de inflexión crítico. CoinCodex proyecta un objetivo de 75.311 USD para el 15 de abril, aunque ese pronóstico llega en un momento en que 18 de los 32 indicadores seguidos muestran señales bajistas, una divergencia que vale la pena reconocer.

Se presentan tres escenarios:

Escenario alcista: BTC supera los 74.800 USD con volumen, y los flujos de cobertura de los dealers en los 75.000 USD aceleran el movimiento hacia los 77.000–78.000 USD.

Escenario base: El precio se consolida en el rango de 71.558–74.800 USD hasta la fecha límite de impuestos, para luego intentar una ruptura limpia al alza una vez que la presión de venta disminuya.

Escenario bajista: Una liquidación posterior a la fecha límite rompe el soporte de los 68.984 USD, abriendo la puerta a una reevaluación de los 67.602 USD, el nivel que los analistas técnicos han señalado como una zona de compra significativa en gráficos de marcos temporales más largos. El umbral de los 75.000 USD es el pivote. Cómo interactúe el precio con este nivel en las próximas 48 a 72 horas probablemente definirá la tendencia a medio plazo.

Bitcoin Hyper apunta al potencial de las fases iniciales mientras Bitcoin USD pone a prueba niveles clave

Que Bitcoin USD se encuentre cerca de máximos históricos es una señal alentadora, pero con una capitalización de mercado que ya se cuenta por billones, el potencial de crecimiento asimétrico que definió las entradas en ciclos anteriores se ha comprimido naturalmente. Para los inversores atraídos por la dirección de Bitcoin pero que buscan exposición en una fase más temprana del ciclo de vida de un proyecto, la capa de infraestructura que se construye sobre Bitcoin ha atraído un capital significativo.

Bitcoin Hyper se está posicionando como la primera Capa 2 de Bitcoin en integrar la Solana Virtual Machine, una combinación diseñada para ofrecer una ejecución de contratos inteligentes en menos de un segundo preservando al mismo tiempo las garantías de seguridad de Bitcoin. La preventa del proyecto ha recaudado más de 32 millones de USD a un precio de token actual de 0,0136786 USD, con recompensas por staking activas para los participantes tempranos.

La propuesta de valor central aborda las limitaciones de Bitcoin reconocidas desde hace tiempo: liquidación lenta, altas comisiones durante períodos de congestión y la ausencia de programabilidad nativa. Un Puente Canónico Descentralizado gestiona las transferencias de BTC entre capas.

El contexto general es relevante: los picos de ciclo anteriores de Bitcoin USD han sido seguidos consistentemente por rondas sostenidas de desarrollo de Capas 2 y ecosistemas, a medida que el capital rota de la apreciación de la capa base hacia apuestas en infraestructura.

El fortalecimiento de la correlación de BTC con los activos de riesgo macroeconómicos sugiere que el rally actual tiene recorrido si las condiciones macro se mantienen, lo que históricamente también ha sido constructivo para los proyectos adyacentes del ecosistema.

Visite el sitio web de la preventa de Bitcoin Hyper aquí.

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