Bitcoin Hyper supera los $32,8M mientras crece el interés por las L2 de Bitcoin

En el dinámico mercado de las criptomonedas, la verdadera convicción de los inversores se mide durante los momentos de volatilidad extrema. Tras un rápido amago bajista que puso a prueba la templanza del mercado, el capital institucional y minorista sofisticado está mostrando una clara preferencia: la rotación estratégica hacia proyectos de infraestructura que expanden la utilidad real de Bitcoin. En este escenario de búsqueda de rendimiento y escalabilidad, las soluciones de Capa 2 (L2) se están consolidando como el destino preferido para el dinero inteligente.

El máximo exponente de esta tendencia es Bitcoin Hyper (HYPER), un proyecto que ha captado la atención del sector al superar la impresionante cifra de $32,88 millones de dólares recaudados en su fase de preventa. Este flujo constante de capital demuestra que, más allá de la acción del precio a corto plazo de la criptomoneda reina, los inversores buscan exposición temprana a protocolos que resuelven de manera efectiva las limitaciones transaccionales de la red principal.

La tesis de inversión de HYPER: Arquitectura SVM y tokenomics de alta utilidad

Desde una perspectiva de inversión, el atractivo de Bitcoin Hyper (HYPER) radica en su propuesta técnica y en el diseño de su economía de tokens. El proyecto está construyendo la red de Capa 2 más rápida para Bitcoin utilizando la Máquina Virtual de Solana (SVM), conocida por su alto rendimiento y procesamiento paralelo. Esto permite procesar transacciones a una fracción del costo y a una velocidad infinitamente superior a la de la capa base, sin sacrificar la seguridad descentralizada que caracteriza a Bitcoin.

When that Bitcoin Layer 2 hits just right. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/BaKeaQsoZI — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) June 22, 2026

El ecosistema funciona mediante un puente canónico donde los usuarios depositan BTC, y un programa de retransmisión en la SVM emite un valor equivalente en la L2. Estas transacciones se agrupan y se aseguran en la Capa 1 de Bitcoin mediante pruebas de conocimiento cero (ZKP).

Leer: Las criptomonedas más rentables de junio

Para los cazadores de gemas cripto, el token utilitario HYPER presenta catalizadores de valor claros:

Moneda de gas exclusiva: HYPER será el único token utilizado para pagar las tarifas de transacción en la nueva red L2.

HYPER será el único token utilizado para pagar las tarifas de transacción en la nueva red L2. Incentivo de staking inmediato: Los participantes de la preventa pueden poner sus tokens en staking de manera inmediata para obtener un atractivo 36% de APY.

Los participantes de la preventa pueden poner sus tokens en staking de manera inmediata para obtener un atractivo 36% de APY. Gobernanza y acceso premium: Utilidad directa en la toma de decisiones y funciones avanzadas dentro de la plataforma DeFi de la red.

Actualmente, los tokens se pueden adquirir a un precio de preventa de $0,0136821 por unidad, ofreciendo una ventana de entrada exclusiva antes de su debut en los exchanges de primer nivel.

Nota de riesgo: Aunque las soluciones de Capa 2 representan una de las narrativas más fuertes del ciclo de mercado actual, las inversiones en fase de preventa conllevan riesgos inherentes relacionados con el desarrollo tecnológico y la volatilidad general del mercado. Se recomienda operar con prudencia y realizar un análisis propio detallado.

Análisis técnico de BTC: Resiliencia tras el barrido en los $59.100

Esta aceleración en la preventa de HYPER se produce tras una notable demostración de fuerza por parte de Bitcoin. Tras cotizar en un rango de consolidación entre los $62.000 y $63.250, el precio de BTC sufrió un rápido descenso que lo llevó a tocar mínimos de $59.100. Sin embargo, la respuesta de los compradores fue inmediata, impulsando el activo de vuelta por encima de los $61.000 en un clásico patrón de recuperación en forma de V.

Este barrido de liquidez por debajo del nivel psicológico de los $60.000 ha sido interpretado por los expertos como una sacudida saludable para limpiar el apalancamiento excesivo del mercado.

Fast sweep of the lows on #Bitcoin and a quick move upwards. The weekly hasn't closed yet, but if the weekly can close above the 200-Week MA, we're in great territory for more upside. Ultimately; don't sell your #Bitcoin to buy it back lower. Just simply hold would be my… pic.twitter.com/0jFaKZEIJh — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 25, 2026

El reputado analista Michaël van de Poppe destacó la rapidez de este rebote, sugiriendo que la estructura de mercado a largo plazo sigue siendo constructiva. Para los alcistas, la clave estará en asegurar un cierre semanal por encima de la media móvil de 200 semanas, lo que confirmaría la continuidad de la tendencia macro alcista a pesar de las salidas temporales de flujos en los ETF de Bitcoin.

Guía de participación: Cómo asegurar tokens HYPER en fase temprana

Para los inversores interesados en posicionarse estratégicamente antes del lanzamiento oficial, comprender el proceso de adquisición es clave. Puede consultar esta guía detallada sobre cómo comprar Bitcoin Hyper para aprender a conectar su wallet y maximizar los rendimientos del staking desde el primer día.

El proceso de compra directa se realiza a través del sitio web oficial de Bitcoin Hyper. La plataforma admite una amplia variedad de opciones de pago para facilitar el acceso, incluyendo ETH, SOL, BNB, USDT, USDC, así como opciones de tarjeta bancaria para transacciones con dinero fiduciario.

Adicionalmente, los usuarios de dispositivos móviles pueden acceder a la preventa de forma simplificada a través de la popular aplicación Best Wallet (disponible para descarga en la App Store de Apple y en Google Play), localizando el proyecto bajo la pestaña de «Upcoming Tokens».

Para mantenerse al tanto del desarrollo de la red de Capa 2, las fechas de listado en exchanges y los próximos anuncios de gobernanza, puede unirse a la comunidad de Bitcoin Hyper en X y Telegram.