El débil rebote de Shiba Inu señala problemas, ¿se avecina una caída mayor?

Shiba Inu apenas logra mantenerse mientras la predicción del precio se vuelve bajista.

SHIB se sitúa cerca de los 0,0000053 USD tras una brutal caída del 21,5% en febrero, y la estructura diaria se ha vuelto claramente bajista. Cada rebote sigue viéndose limitado por debajo de los 0,0000065 USD, donde la oferta superior y los largos atrapados pesan con fuerza.

El contexto general no ayuda. El Índice de Miedo y Codicia (Fear & Greed Index) sigue estancado en 10, sumido en el Miedo Extremo. Las memecoins han sido las más afectadas durante esta ola de aversión al riesgo. Solo un tercio de los días de negociación de SHIB el mes pasado cerraron en verde.

En este momento, los repuntes de alivio son débiles. Y el sentimiento es más frío de lo que ha sido en meses.

Predicción del precio de Shiba Inu: zona de oferta superior y niveles clave a vigilar

SHIB sigue en una clara tendencia bajista a corto plazo. Máximos más bajos. Mínimos más bajos. Cada rebote se vende.

El precio se mantiene justo por encima de la zona de demanda de 0,0000053 USD. Ese nivel es lo único que impide una caída más rápida. Ya ha sido puesto a prueba y la reacción no fue sólida. Si el nivel de 0,0000053 USD se rompe con impulso, la próxima parada es el área psicológica de los 0,0000050 USD.

La resistencia superior está estratificada. Primero alrededor de 0,0000058 USD. Luego, una oferta más pesada cerca de 0,0000060 USD. Por encima de eso se encuentra el nivel de 0,0000066 USD, donde comenzó la última gran ruptura. Los alcistas necesitan recuperar al menos los 0,0000060 USD para mostrar una mejora estructural real.

El RSI alrededor de 38 indica debilidad, no capitulación. Todavía hay margen para otro tramo a la baja antes de que las condiciones lleguen al límite. En este momento, se trata de una configuración para vender en el rebote. Por debajo de 0,0000060 USD, los repuntes son solo movimientos de alivio. Perder los 0,0000053 USD probablemente aceleraría la caída.

Los datos on-chain no ofrecen mucho consuelo a los alcistas.

La línea de Acumulación/Distribución sigue con tendencia a la baja en el gráfico diario. Eso suele significar ventas netas constantes, no una acumulación discreta. El comportamiento de las ballenas también es inconsistente. En lugar de las compras coordinadas que suelen marcar un suelo, los flujos recientes muestran más distribución que convicción.

Los datos de los exchanges refuerzan la cautela. Cuando los tokens se mueven a los exchanges durante una caída y no son igualados por salidas fuertes hacia el almacenamiento en frío, suele indicar una preparación para vender en lugar de comprar. Ese patrón se está manifestando en SHIB ahora mismo.

Incluso el reciente rebote del 5,55% hacia los 0,00000633 USD careció de profundidad. No atrajo el tipo de demanda sostenida que forma una base real. Por ahora, la oferta todavía parece ser mayor que la demanda bajo la superficie.

La preventa de Maxi Doge ofrece una exposición clara a los memes

Para los traders de memes que prefieren estructuras definidas sobre señales ocultas, Maxi Doge (MAXI) presenta un enfoque diferente.

Maxi Doge se integra plenamente en la cultura de las memecoins con una tokenómica transparente y precios de ICO fijos. La asignación se publica de antemano: 40% marketing, 25% Maxi Fund, 15% desarrollo, 15% liquidez y 5% staking. Sin movimientos misteriosos de billeteras.

El precio de la ICO crypto se sitúa actualmente en 0,0002806 USD por MAXI, con 4,6 millones de dólares ya recaudados. El precio aumenta en etapas estructuradas antes de su cotización.

Los participantes pueden unirse conectando una billetera Web3 al sitio oficial de Maxi Doge y comprando con ETH, BNB, USDT o USDC antes de que se active el siguiente nivel de precio.

Con una hoja de ruta centrada en la utilidad inmediata y un APY de staking diseñado para recompensar a los primeros adoptantes, Maxi Doge se posiciona como una opción de diversificación atractiva, especialmente mientras activos más establecidos como SHIB continúan consolidándose y atravesando extensos cronogramas de desarrollo.

