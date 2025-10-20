Futuros de Bitcoin alcanzan los 80.000 millones de dólares

Bitcoin registró un repunte del 1,5% durante la jornada dominical, aunque las ganancias se frenaron justo por debajo de los 109.000 dólares en el momento de redactar este análisis. A pesar de las señales alcistas que lanzó Michael Saylor el domingo, las métricas del mercado de derivados revelan que los operadores a corto plazo continúan apostando por nuevas caídas, ignorando la recuperación del fin de semana.

Según datos de Coinglass, el volumen de negociación de futuros de Bitcoin se disparó un 22,76% hasta alcanzar los 81.080 millones de dólares, mientras que el interés abierto apenas creció un 0,59%, situándose en 69.100 millones. Este incremento pronunciado del volumen con un interés abierto prácticamente estancado sugiere que gran parte de la actividad comercial proviene del cierre de posiciones existentes en lugar de la apertura de nuevas operaciones.

Sin un aumento significativo de posiciones recientes en Bitcoin, la recuperación del fin de semana podría resultar efímera.

Michael Saylor insinúa una nueva compra de Bitcoin

El consejero delegado y cofundador de Strategy, Michael Saylor, publicó un enigmático mensaje el domingo 19 de octubre que dejaba entrever una nueva adquisición de Bitcoin. La publicación elogiaba una hipotética próxima compra de la criptomoneda, acompañada del seguimiento de las tenencias de Bitcoin de la compañía.

Los datos muestran que el valor total de las 640.250 unidades de Bitcoin en poder de Strategy ha descendido hasta los 69.000 millones de dólares desde máximos próximos a los 73.000 millones, cuando el precio alcanzó su récord histórico de 126.270 dólares el 6 de octubre de 2025.

El sábado, Saylor también participó en una entrevista con Mark Moss, consejero delegado de Satsuma Technology Plc, una empresa británica especializada en criptomonedas e inteligencia artificial descentralizada.

Michael Saylor explains how Strategy is stripping away the volatility of Bitcoin to provide investors with a 10.25% dividend treasury credit instrument, $STRC. pic.twitter.com/bpQliXMLhd — The ₿itcoin Therapist (@TheBTCTherapist) October 18, 2025

Durante la conversación, Saylor proporcionó detalles técnicos sobre STRC, las acciones preferentes perpetuas de Strategy lanzadas en julio de 2025. El producto ofrece ahora dividendos mensuales en efectivo variables del 10,25%, respaldados por Bitcoin sobrecolateralizado diez veces para eliminar la volatilidad a la baja.

Al establecer un collar de precios entre 99 y 101 dólares y ajustar dinámicamente los rendimientos, STRC mantiene la estabilidad cerca del valor nominal, lo que permite a MicroStrategy monetizar activos de tesorería sin recurrir a la liquidación.

