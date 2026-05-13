LiquidChain roza $800K en preventa mientras BTC, ETH y SOL defienden soportes

Mientras el mercado espera titulares de la cumbre entre Trump y Xi en Pekín, una parte del capital especulativo y de infraestructura está buscando configuraciones con mejor relación riesgo-recompensa. En ese contexto, Bitcoin, Ethereum y Solana siguen defendiendo niveles técnicos relevantes, pero también gana tracción una narrativa más específica: proyectos que puedan capturar demanda real de liquidez entre cadenas en cuanto mejore el apetito por riesgo.

Ahí es donde la preventa de LiquidChain (LIQUID) empieza a destacar para inversores tempranos. El proyecto ya ha superado los $750,000 y avanza hacia los $800,000, apoyado en una propuesta de Capa 3 enfocada en unir capital, ejecución y profundidad de mercado entre Bitcoin, Ethereum y Solana.

El telón de fondo importa: Bitcoin se mantiene apenas por encima de $81,000 tras defender los $80,000; Ethereum conserva la zona de $2,250; y Solana cotiza cerca de $95. Esa resiliencia en los majors sugiere que, si el ruido macro se modera, el flujo podría rotar hacia apuestas de infraestructura con tokenomics claras y un punto de entrada aún temprano. Aun así, sigue siendo una operación de preventa y, como tal, conlleva riesgos de ejecución, mercado y liquidez que no deben ignorarse.

Los soportes de BTC, ETH y SOL mantienen abierta la ventana para nuevas apuestas

Se espera que las conversaciones entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping aborden la prórroga de la tregua arancelaria del año pasado, estándares globales de IA y posibles alivios en restricciones sobre semiconductores. También se contemplan fórmulas de cooperación práctica, incluido un nuevo consejo bilateral de comercio y pasos hacia un alto el fuego en Irán que ayudaría a reabrir rutas marítimas críticas. Si hay avances, el mercado podría interpretar el resultado como una reducción del riesgo macro de corto plazo.

En cripto, ese contexto encuentra a Bitcoin en una zona decisiva. El analista Sjuul indicó en una publicación reciente en X que el activo se mantiene justo por encima del umbral de $80,000: sostenerlo reforzaría un recorrido potencial hacia los $86,000, mientras que perderlo devolvería el foco a una corrección más profunda con riesgo de volver a mínimos de hasta $60,000.

$BTC is at a crossroads, battling just above the key resistance level at $80K. The roadmap here is kind of simple: Hold above and we move to $86K in a perfect bullish flip and retest.

Lose it and we form a nasty deviation back into the hold range. pic.twitter.com/FAGN9amtpB — Sjuul | AltCryptoGems (@AltCryptoGems) May 13, 2026

Ethereum y Solana también muestran firmeza, con ETH subiendo un 0.8% en las últimas 24 horas y SOL avanzando un 8.35% en la última semana. Para muchos operadores, esa estabilidad en activos líderes suele crear el entorno adecuado para explorar segmentos con mayor beta, especialmente si la tesis está vinculada a utilidad real y no solo a impulso especulativo.

LiquidChain: por qué su tesis de liquidez cross-chain está llamando capital temprano

LiquidChain (LIQUID) se presenta como una red de Capa 3 diseñada para combinar la base de capital de Bitcoin, las herramientas DeFi de Ethereum y la velocidad de Solana en un solo entorno de alto rendimiento. Su propuesta incluye pools de liquidez unificados en los que activos de las tres cadenas pueden utilizarse sin wrapping, apoyados por verificación de estado con confianza minimizada y pruebas entre cadenas que buscan mantener las transacciones atómicas y seguras.

Desde un ángulo puramente inversor, el atractivo está en que el proyecto intenta resolver una fricción concreta del mercado: la fragmentación de liquidez. Si consigue ofrecer ejecución más eficiente y acceso a mercados más profundos para usuarios y desarrolladores, tendría un catalizador de adopción más tangible que muchas preventas centradas solo en narrativa.

Además, los desarrolladores cuentan con una máquina virtual de clase Solana para simplificar el despliegue de dApps. Ese detalle importa porque una infraestructura más fácil de usar puede acelerar actividad dentro del ecosistema, una variable que el mercado suele vigilar al valorar tokens de etapa temprana.

Tokenomics de LIQUID, etapa de preventa y los motores reales de potencial alcista

El avance de la preventa por encima de $750,000 no solo aporta señal de demanda, también da visibilidad a la estructura del token. La tokenómica de LIQUID distribuye un 35% al desarrollo continuo, un 32.5% a LiquidLabs para marketing y medios, un 15% al AquaVault del proyecto para crecimiento empresarial, un 10% a recompensas de staking y un 7.5% a listados y expansión. La oferta total asciende a 11.8 mil millones de tokens LIQUID.

Para quienes buscan el ángulo de upside, los posibles impulsores son bastante claros: cierre de nuevas etapas de preventa, ampliación de la base de compradores, futuras cotizaciones en exchanges, expansión del staking y, sobre todo, ejecución del producto alrededor de la liquidez entre cadenas. El token cotiza actualmente a $0.01459 en la etapa más reciente, mientras que el staking disponible desde el punto de compra ofrece un APY de hasta 1,454%.

Eso sí, conviene mantener una lectura equilibrada. Un APY alto y una fase temprana pueden atraer interés rápidamente, pero no eliminan los riesgos habituales de cualquier preventa: retrasos en desarrollo, cambios en las condiciones del mercado o una adopción inferior a la esperada. La oportunidad puede ser accesible, pero sigue siendo una apuesta de alto riesgo que requiere gestión prudente del capital.

Cómo entrar en la preventa antes del próximo tramo

Los interesados pueden acudir al sitio web oficial de LiquidChain para comprar tokens LIQUID durante la preventa activa. El portal admite billeteras Web3 populares, incluidas Best Wallet y MetaMask. Los pagos pueden realizarse con ETH, BNB, SOL, USDT, USDC o BTC, y también hay opción de compra con tarjeta bancaria.

La aplicación Best Wallet también permite adquirir LIQUID directamente desde la pestaña “Upcoming Tokens”, y puede descargarse gratis desde la Apple App Store y Google Play.