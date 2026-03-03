SBF seguirá en prisión: la Casa Blanca reitera que no hay planes para indultar a Sam Bankman-Fried

Las cosas no salieron según lo planeado para Sam Bankman-Fried (SBF). La Casa Blanca ha confirmado que el presidente Donald Trump no tiene intención de conceder un indulto al ex-CEO de FTX, Sam Bankman, desestimando las recientes peticiones públicas de clemencia del ejecutivo condenado. SBF, que actualmente cumple una sentencia de 25 años en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras su condena en 2023, había intensificado recientemente una campaña en redes sociales aparentemente dirigida a lograr la intervención presidencial.

Según un funcionario de la Casa Blanca, la postura de la administración permanece inalterada a pesar de las publicaciones casi diarias de Bankman-Fried en X defendiendo su gestión en el exchange colapsado.

No habrá indulto para Sam Bankman.

¿La estrategia de Sam Bankman para un indulto? Alabar a la administración de Trump en X

En las últimas semanas, Bankman-Fried ha utilizado su cuenta de X para expresar sus quejas respecto al proceso judicial que lo llevó a la cárcel. Sus publicaciones han apuntado frecuentemente al juez que supervisó su caso, manteniendo su defensa de larga data de que “FTX siempre fue solvente”. Más allá de los argumentos legales, el antiguo CEO ha girado hacia el comentario político, expresando su apoyo a las políticas económicas del presidente Trump y criticando el liderazgo demócrata. Un cambio notable dado su historial como megadonante del Partido Demócrata.

Sospechamos que enfrentar dos décadas y media de prisión puede transformar el carácter de un hombre.

Aunque el fundador de FTX no ha emitido una demanda pública directa de indulto, su alineación con la retórica de la administración fue ampliamente interpretada como un intento de ganarse el favor presidencial. El ecosistema que dejó atrás ha pasado página en gran medida; por ejemplo, Solana ha avanzado hacia su siguiente capítulo, distanciándose del colapso que una vez amenazó su viabilidad.

La condena de Bankman-Fried en noviembre de 2023 por cargos que incluyeron fraude electrónico y lavado de dinero resultó en una de las sentencias más pesadas para un delito de guante blanco en la historia reciente, consolidando su estatus de paria en el mundo financiero.

Posición de la Casa Blanca: “Sin planes” de indulto para Sam Bankman

La especulación sobre un posible indulto fue efectivamente anulada a primera hora del martes. En una declaración enviada por correo electrónico a The Block, un funcionario de la Casa Blanca reiteró que el presidente Trump “no tiene planes” de indultar a Bankman-Fried. El funcionario señaló comentarios hechos por el presidente durante una entrevista en enero con The New York Times, donde incluyó explícitamente a Bankman-Fried junto a otras figuras, como el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y el exsenador Robert Menéndez, quienes no estaban siendo considerados para la clemencia.

Esta declaración parece trazar una línea firme, sugiriendo que, si bien la actual administración ha mostrado indulgencia hacia ciertas figuras del sector cripto, el robo de fondos de los clientes sigue siendo una ofensa no negociable. Los observadores señalaron que la donación de 5,2 millones de USD de Bankman-Fried a la campaña de Biden en 2020 probablemente complica cualquier intento de presentarse como un aliado político de la actual Casa Blanca.

De CZ a SBF: Clemencia selectiva

La negativa contrasta con los recientes indultos del presidente Trump a otras figuras prominentes del sector cripto, como el ex-CEO de Binance, Changpeng Zhao, y el fundador de Silk Road, Ross Ulbricht. La especulación sobre la posibilidad de que Bankman-Fried se beneficiara de una postura ejecutiva pro-cripto se vio alimentada por estos movimientos. Sin embargo, el sistema legal se mantiene estricto en casos que involucran la malversación directa de fondos.

Para establecer una comparación, el CEO de SafeMoon fue condenado a 8 años por fraude, lo que subraya que el poder judicial y el poder ejecutivo distinguen entre el incumplimiento regulatorio y el robo.

Esta distinción también es visible a nivel global. Las autoridades de todo el mundo están endureciendo la aplicación de la ley, como se vio cuando Corea del Sur sentenció a un ejecutivo de una firma cripto a prisión justo antes de las nuevas regulaciones corporativas. El rechazo de la Casa Blanca a intervenir en el caso FTX señala que, si bien la administración puede simpatizar con argumentos libertarios sobre las finanzas descentralizadas o los mercados de la Darknet, no está dispuesta a gastar capital político en ejecutivos condenados por defraudar a inversores minoristas a gran escala.

Además, la escala de las operaciones lícitas a menudo dicta la severidad del resultado. Recientemente, el fundador de Incognito Market recibió una pena de 30 años de cárcel por operar una plataforma de la Darknet, una sentencia incluso más larga que la de Bankman-Fried. Esto refuerza la realidad de que la implicación profunda en delitos financieros conlleva riesgos sustanciales que el poder ejecutivo duda en mitigar.

