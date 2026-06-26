Solana sube a $70,50 mientras LiquidChain supera los $872.000 en preventa

En un mercado cripto donde la consistencia es el activo más codiciado, los proyectos con tracción real y utilidad medible están acaparando el flujo de capital. Solana ha vuelto a demostrar su fortaleza esta semana, registrando un alza del 4% para situar su token nativo SOL en una posición destacada frente a la volatilidad general. Este movimiento no es casualidad: coincide con métricas de uso sumamente estables y alianzas estratégicas que consolidan su infraestructura de pagos globales.

Sin embargo, los inversores más astutos saben que las mayores oportunidades de rentabilidad asimétrica suelen gestarse en las fases tempranas de infraestructura complementaria. Es aquí donde la preventa de LiquidChain (LIQUID) está ganando un impulso extraordinario. El proyecto ya ha recaudado más de $872.000 con una propuesta disruptiva: una Layer 3 diseñada para unificar la liquidez institucional de Bitcoin, el ecosistema DeFi de Ethereum y la velocidad transaccional de Solana en un solo entorno optimizado.

Para los cazadores de rendimientos, el programa de staking temprano de LIQUID —que actualmente ofrece un APY estimado de hasta el 1.278%— se ha convertido en un potente catalizador de compra. Este flujo de capital inicial refleja la confianza en una solución que no busca competir con las redes principales, sino actuar como el puente definitivo que potencie el valor de SOL, BTC y ETH al permitir un movimiento de liquidez sin fricciones.

El motor fundamental de Solana: ¿Por qué el objetivo de $150 de los analistas parece realista?

Actualmente, Solana cotiza en torno a los $70,50, consolidando su ganancia diaria del 4% y reafirmando su liderazgo en el actual ciclo de mercado. A diferencia de otros rallies impulsados puramente por la especulación, el rendimiento de SOL está respaldado por una actividad on-chain incuestionable.

La red procesa de forma constante más de 100 millones de transacciones diarias, con una base de usuarios activos que se ha estabilizado firmemente en los 3 millones. Esta demanda orgánica se debe a sus tarifas ultra bajas y su velocidad de procesamiento, factores clave que han atraído a gigantes financieros tradicionales. Integraciones con firmas de la talla de MoneyGram y Western Union para transferencias transfronterizas, sumadas a la alianza con KG Inicis en Corea del Sur (que habilita pagos con stablecoins en 220.000 comercios), demuestran la viabilidad comercial de Solana.

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Asimismo, el sector de los Activos del Mundo Real (RWA) tokenizados en Solana ya supera los $2.800 millones, consolidando su camino hacia la marca de los $3.000 millones. Esta sólida base fundamental ha llevado a analistas de renombre como Bluntz a desestimar el escepticismo del mercado, proyectando objetivos técnicos ambiciosos de $106,86, $132,86 y $150,78 para la segunda mitad del año.

im probs gonna get a fair bit of back lash for this take, but im gonna say it anyway. the amount of ppl out there that genuinely believe $sol is paying ppl to shill it feels like disbelief in real time. chart for future reference. https://t.co/IOFLr4IgLo pic.twitter.com/X6arhICeyL — Bluntz (@Bluntz_Capital) June 26, 2026

Este panorama de crecimiento sostenido para Solana establece el escenario perfecto para soluciones de escalabilidad e interoperabilidad de nueva generación que maximicen la eficiencia del capital circulante.

LiquidChain (LIQUID): La tesis de inversión detrás de la Layer 3 que unifica el mercado

La fragmentación de la liquidez sigue siendo uno de los mayores desafíos del sector DeFi. LiquidChain (LIQUID) aborda este problema de raíz mediante una arquitectura de Layer 3 que conecta de forma nativa los tres pilares del ecosistema cripto: el capital de Bitcoin, la programabilidad de Ethereum y la velocidad de Solana.

A través de pools de liquidez unificados y pruebas criptográficas de confianza minimizada, LiquidChain elimina la necesidad de puentes (bridges) tradicionales y procesos complejos de wrapping, reduciendo drásticamente los riesgos de seguridad y los costes de transacción. Los desarrolladores pueden desplegar aplicaciones descentralizadas (dApps) capaces de interactuar simultáneamente con usuarios de las tres redes, abriendo un abanico de posibilidades para mercados de predicción, trading y emisión de activos.

All of The Orders knowledge condensed into one book. It's no wonder the LiquidChain L3 is so powerful. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/07uvPw7ZLS — LiquidChain (@getliquidchain) June 25, 2026

Desde la perspectiva de la inversión, la preventa de LIQUID se encuentra en una fase sumamente atractiva. Actualmente en la Etapa 78, el token cotiza a un precio de entrada de $0,01473. Con $872.000 ya recaudados de un objetivo de etapa de $968.500, el margen para los primeros participantes se estrecha rápidamente.

La estructura de su tokenomics ha sido diseñada meticulosamente para incentivar el crecimiento a largo plazo. De un suministro total de 11.800 millones de tokens, la distribución se desglosa de la siguiente manera:

35% destinado al desarrollo continuo de la infraestructura Layer 3.

destinado al desarrollo continuo de la infraestructura Layer 3. 32,5% reservado para estrategias de marketing y expansión global.

reservado para estrategias de marketing y expansión global. 15% para la tesorería del proyecto, impulsando el desarrollo comunitario.

para la tesorería del proyecto, impulsando el desarrollo comunitario. 10% asignado a recompensas de red y staking.

asignado a recompensas de red y staking. 7,5% para garantizar liquidez en listados de exchanges (CEX/DEX).

El atractivo inmediato para los compradores de la preventa radica en la opción de compra y staking instantáneo, que ofrece un APY dinámico del 1.278%. Aunque este rendimiento inicial es sumamente lucrativo, los inversores deben tener en cuenta que las tasas de APY tienden a ajustarse a medida que aumenta el pool de participación, lo que premia de manera directa a quienes toman posiciones tempranas.

Cómo posicionarse en la preventa de LIQUID antes del próximo salto de precio

Participar en la preventa de LiquidChain es un proceso sencillo y accesible para perfiles tanto minoristas como institucionales. El primer paso es acceder al sitio web oficial de LiquidChain, conectar una billetera Web3 compatible y seleccionar el método de pago de su preferencia. La plataforma admite una amplia gama de opciones, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, USDT, USDC y pagos directos con tarjeta bancaria.

Para una experiencia de usuario optimizada, el proyecto cuenta con integración directa en Best Wallet. A través de la sección «Upcoming Tokens» (Tokens Próximos) de esta aplicación, los usuarios pueden adquirir, almacenar y poner en staking sus tokens LIQUID de forma centralizada y segura. La aplicación Best Wallet está disponible de forma gratuita en Google Play y la App Store de Apple.

Nota de riesgo: Las inversiones en preventas de criptomonedas y proyectos en fase de desarrollo conllevan un riesgo inherente elevado. Aunque las proyecciones de rendimiento del 1.278% de APY resultan sumamente atractivas para optimizar carteras, se recomienda operar con prudencia y realizar un análisis de riesgo individual antes de comprometer capital.

Para mantenerse informado sobre las actualizaciones de desarrollo, listados en exchanges y anuncios comunitarios, puede seguir a LiquidChain en X y unirse a su canal oficial de Telegram.