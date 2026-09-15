Solana triplica su capacidad de datos y LiquidChain gana impulso

Para los inversores que buscan adelantarse a las tendencias de infraestructura, los avances técnicos suelen ser los mejores indicadores de rentabilidad futura. Hoy, Solana ha dado un golpe de autoridad al triplicar con creces el límite de tamaño de sus transacciones, pasando de 1.232 bytes a 4.096 bytes. Esta mejora en la Capa 1 no solo optimiza la red, sino que actúa como un catalizador inmediato para proyectos de nueva generación como LiquidChain (LIQUID), una innovadora Capa 3 cuya preventa ya roza el hito de $1 millón ($970.000 recaudados actualmente).

Mientras tanto, el mercado cripto experimenta una leve consolidación debido a factores macroeconómicos clave: la votación de la Ley de Claridad en el Senado de EE. UU. y el inicio de la reunión de tipos de interés del FOMC. A pesar de que la capitalización global descendió un 1% hasta situarse en $2,63 billones —con Bitcoin cotizando en $76.900 (caída del 1,16%) y Ethereum en $2.470 (caída del 1,9%)—, el token SOL demuestra una notable resiliencia. Manteniéndose con firmeza por encima de los $100 (un retroceso diario de apenas el 1,1%), Solana consolida una ganancia mensual del 33% y una capitalización de mercado de $58,89 mil millones. Esta fortaleza, respaldada por un Índice de Miedo y Codicia en 66 (Greed) y flujos positivos en los ETF por valor de $272,75 millones, dibuja un escenario ideal para la acumulación de activos con fuerte base tecnológica.

El catalizador técnico: Cómo el «upgrade» de Solana beneficia directamente a LiquidChain

La activación del formato Transaction V1 de Solana en la red principal (ocurrida al inicio de la época 1035, cerca de las 01:00 UTC de hoy) elimina uno de los mayores cuellos de botella para los desarrolladores de dApps complejas. El antiguo límite obligaba a fragmentar las operaciones en múltiples transacciones encadenadas. Ahora, con 4.096 bytes disponibles, procesos sofisticados como firmas multifirma de gran tamaño, esquemas BLS, transferencias confidenciales y pruebas de conocimiento cero (ZK) pueden ejecutarse de forma totalmente atómica en una sola transacción.

Anza, la firma de software clave en el desarrollo del cliente de Solana, confirmó la implementación exitosa de esta actualización, abriendo la puerta a una eficiencia sin precedentes en la red principal.

Transaction V1 (SIMD-0385) is live on mainnet-beta. Max transaction size grows from 1,232 to 4,096 bytes. ZK proofs, large multisigs, BLS signatures, and confidential transfers that required multiple transactions now fit in one atomic operation. V1 also moves resource requests… — Anza (@anza_xyz) September 15, 2026

Para LiquidChain, este avance es una excelente noticia. Al utilizar a Solana como una de sus bases fundamentales de ejecución, la futura Capa 3 podrá trasladar paquetes de datos más robustos, facilitando el enrutamiento y la verificación de transacciones sin sacrificar velocidad ni incurrir en costes excesivos.

Tokenomics y propuesta de valor: ¿Qué hace a LIQUID una oportunidad exclusiva?

El núcleo de la propuesta de LiquidChain (LIQUID) radica en su capacidad para unificar la liquidez de tres gigantes: Bitcoin, Ethereum y Solana, eliminando las fricciones de los puentes tradicionales mediante pruebas con confianza minimizada en su Capa 3. Esto permitirá a los desarrolladores desplegar dApps que interactúen nativamente con usuarios de las tres cadenas de forma simultánea.

Desde una perspectiva de inversión, la estructura de su tokenomics está diseñada para incentivar el crecimiento a largo plazo y la escasez:

Suministro Total: 11.800.000.100 tokens LIQUID.

11.800.000.100 tokens LIQUID. Distribución estratégica: 35% asignado a desarrollo, 32,5% para LiquidLabs, 15% para AquaVault, 10% reservado para recompensas de la comunidad y 7,5% destinado a crecimiento y listados en exchanges.

Actualmente, la preventa se encuentra en su Etapa 105, ofreciendo el token a un precio de $0,014955. Con casi $970.000 recaudados de un objetivo de etapa de $1,08 millones, la ventana de oportunidad para adquirir LIQUID a este precio de entrada está por cerrarse. Además, los participantes de la preventa pueden acceder inmediatamente a un programa de staking que ofrece un atractivo APY dinámico del 1.181%.

Nota de riesgo: Si bien los rendimientos de staking de cuatro cifras y la unificación de liquidez de LiquidChain presentan un potencial de revalorización masivo tras su listado, los inversores deben considerar que los proyectos en fase de preventa y las tecnologías de Capa 3 conllevan riesgos asociados a la volatilidad del mercado y la ejecución del desarrollo de software.

Cómo posicionarse en la preventa de LiquidChain antes del próximo incremento de precio

Para los inversores interesados en diversificar su cartera con este proyecto de Capa 3, participar en la preventa es un proceso sencillo. El token LIQUID puede adquirirse directamente visitando el sitio web oficial de LiquidChain y conectando una billetera compatible.

Para mayor comodidad, la compra también se puede gestionar a través de la popular aplicación móvil Best Wallet, disponible para descarga en la App Store de Apple y en Google Play.

La plataforma admite una amplia variedad de opciones de pago, incluyendo criptomonedas líderes como BTC, ETH, SOL, BNB, USDT y USDC, así como pagos directos con tarjetas bancarias para aquellos que prefieren evitar las transferencias entre exchanges.

El precio actual de $0,014955 y el APY del 1.181% se mantendrán vigentes únicamente hasta el cierre de la jornada de hoy, momento en el cual la preventa avanzará a su siguiente fase de precio.

Para mantenerse al tanto de los próximos listados en exchanges y anuncios de desarrollo, puede seguir a LiquidChain en X y unirse a su comunidad activa en el canal de Telegram oficial.