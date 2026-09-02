LiquidChain roza $1M mientras el Senado define la regulación cripto

Mientras el panorama regulatorio en Washington se prepara para un enfrentamiento clave a mediados de septiembre, el dinero inteligente está buscando activamente asimetría en el mercado de preventas. Con Bitcoin defendiendo con firmeza la zona de soporte de $76.500 tras un impresionante rally del 25% en agosto, la atención de los inversores se está desplazando hacia la infraestructura de nueva generación. En este escenario, la preventa de LiquidChain (LIQUID) ha acelerado su ritmo, recaudando casi $960.000 y situándose a tan solo $40.000 de cruzar el hito psicológico de $1 millón.

La propuesta de LiquidChain llega en un momento de consolidación generalizada. Los operadores vigilan de cerca los soportes de los principales activos del mercado —con Ethereum manteniéndose sobre los $2.400 y Solana defendiendo los $99—, pero es en el sector de las redes de Capa 3 donde se está concentrando el capital que busca retornos exponenciales. Al unificar la liquidez de las tres redes más grandes del ecosistema sin depender de la burocracia legislativa, LiquidChain se posiciona como una de las oportunidades más atractivas del trimestre.

La tesis de inversión: ¿Por qué el capital inteligente apuesta por la L3 de LiquidChain?

El verdadero valor de LiquidChain (LIQUID) radica en su arquitectura técnica. Diseñada como una Capa 3 de alta velocidad, la red permite verificar los UTXO de Bitcoin, los estados de Ethereum y las cuentas de Solana mediante pruebas criptográficas y mensajería con confianza minimizada. Esto elimina la necesidad de los vulnerables y complejos procesos de envoltura (wrapping) de tokens, permitiendo que los activos de estas tres cadenas coexistan de forma nativa en una sola capa de ejecución.

Gracias a una máquina virtual compatible con la velocidad de Solana, los desarrolladores pueden desplegar sus aplicaciones descentralizadas (dApps) una sola vez y acceder de inmediato a la liquidez combinada de los tres ecosistemas. La liquidación atómica se gestiona directamente dentro de la infraestructura de LiquidChain, lo que reduce drásticamente los costes de transacción y los tiempos de espera.

The Order doesn’t ask twice. 👁️⟁ When the signal comes, you answer.https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/z4Oc2AUBpi — LiquidChain (@getliquidchain) August 27, 2026

Desde el punto de vista de la tokenómica, el diseño de LIQUID está estructurado para incentivar el crecimiento a largo plazo y la escasez. Con un suministro total de 11.800.000.100 tokens, la distribución se divide de la siguiente manera:

Desarrollo de la red: 35%

35% LiquidLabs (Crecimiento del ecosistema): 32,5%

32,5% AquaVault (Desarrollo de negocio y comunidad): 15%

15% Recompensas de la red: 10%

10% Crecimiento y cotizaciones en exchanges: 7,5%

Los titulares del token LIQUID no solo tendrán derechos de gobernanza y participación, sino que utilizarán el activo para el pago de tarifas de gas, staking y acceso a funciones exclusivas de la Capa 3. Además, los tokens se podrán reclamar directamente en la red Ethereum una vez finalizada la preventa, justo antes de su debut en los principales exchanges.

El catalizador macro: El Senado de EE. UU. y la Ley CLARITY el 15 de septiembre

Mientras los desarrolladores construyen, el Congreso de los Estados Unidos sigue lidiando con la incertidumbre regulatoria. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha programado una votación de procedimiento para el 15 de septiembre sobre la esperada Ley CLARITY. Este proyecto de ley busca dividir la supervisión de la industria cripto entre la SEC y la CFTC, introduciendo normas de registro más estrictas y medidas contra el lavado de dinero.

Sin embargo, el camino hacia la aprobación en 2026 sigue lleno de obstáculos. Las disputas sobre las recompensas de las monedas estables y las estrictas cláusulas éticas dirigidas a las tenencias de criptomonedas de la familia Trump (con un borrador que expiraría en 2029) amenazan con retrasar el consenso. Aunque senadores como Ruben Gallego buscan un compromiso bipartidista, la opinión generalizada en el Simposio de Blockchain de Wyoming en Jackson Hole es que las elecciones de mitad de período y la necesidad de una mayoría de 60 votos en el Senado congelarán cualquier ley definitiva hasta el próximo año.

A pesar de este ruido regulatorio, el mercado de criptomonedas ha mostrado una notable resiliencia. Tras tocar un mínimo de $76.420, el precio de Bitcoin rebotó rápidamente hacia los $77.500. Este comportamiento llevó al reconocido analista Michaël van de Poppe a señalar que la liquidez de las caídas está siendo absorbida con fuerza, estableciendo un objetivo alcista a corto plazo de $82.700.

This is very likely going to break upwards. The reasoning behind that is super simple, as it's currently been taking the liquidity beneath the lows. Next stop: $82,700 for #Bitcoin. pic.twitter.com/1zhVnf6iMZ — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 2, 2026

Etapa 101: Cómo posicionarse en LIQUID antes de que cruce la marca del millón de dólares

La preventa de LiquidChain se encuentra actualmente en su Etapa 101, ofreciendo los tokens LIQUID a un precio de entrada de $0,014951. Para los inversores que buscan maximizar su rendimiento, el proyecto ofrece una oportunidad exclusiva: la posibilidad de hacer staking inmediatamente después de la compra, con un APY dinámico del 1.188%.

Nota de riesgo: Aunque las preventas de infraestructura de Capa 3 ofrecen un potencial de revalorización masivo debido a su baja capitalización inicial, también conllevan los riesgos inherentes de los proyectos en fase temprana, incluyendo la volatilidad del mercado y la ejecución técnica. Se recomienda a los inversores participar con una gestión de riesgo adecuada.

Para unirse a la preventa, los usuarios pueden acceder al sitio oficial de LiquidChain, conectar su billetera Web3 y adquirir sus tokens utilizando BTC, ETH, SOL, BNB, USDT, USDC o tarjeta bancaria. Alternativamente, la compra se puede realizar de forma sencilla a través de la aplicación Best Wallet, disponible para descarga en la Apple App Store y Google Play.

Para mantenerse al tanto de las próximas fases de la preventa, los listados oficiales en exchanges y las actualizaciones de desarrollo, Siga a LiquidChain en X y conéctese con el equipo en Telegram.