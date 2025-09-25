Key Notes

CrediBULL Crypto destacó las señales alcistas en XRP/BTC con un objetivo al alza del 40 %.

Otro experto del mercado, EGRAG Crypto, señaló los patrones históricos en torno a la media móvil exponencial (EMA) de 21 días, lo que sugiere que el precio del XRP podría subir significativamente.

La llegada del ETF al contado de XRP el próximo mes podría servir como un importante catalizador para la recuperación.

A pesar de su reciente caída por debajo de los 3,0 dólares, la criptomoneda nativa de Ripple, XRP, sigue estando en el punto de mira de los inversores como una de las criptomonedas más rentables.

El destacado analista de mercado Dark Defender prevé que la corrección del precio del XRP terminará pronto, lo que podría allanar el camino para una subida hacia los 10 dólares y la convertiría en una de las criptomonedas que más va a explotar en 2025.

La corrección del precio del XRP terminará pronto, con perspectivas alcistas

El analista de criptomonedas Dark Defender afirmó que el XRP se está acercando a las etapas finales de su patrón correctivo ABCDE. Esto sugiere que el token se está preparando para una posible ruptura.

Según el analista, un movimiento decisivo por encima del nivel de 3,333 dólares podría desencadenar un fuerte impulso, allanando el camino para un empuje hacia valoraciones de dos dígitos de 10 dólares, añadió.

Hi all!#XRP is nearing completion of the corrective action: ABCDE and preparing for Lift-off! We are nearing the end of the consolidation. After this consolidation, and reclaiming $3.333 nothing will be able to stop what's coming. Road to Double Digits #XRPArmy Ohhh One… pic.twitter.com/u4LDOxf9Mx — Dark Defender (@DefendDark) September 24, 2025

El analista de criptomonedas CrediBULL Crypto señaló que el XRP/BTC ha vuelto a barrer sus mínimos, lo que supone la tercera vez que ocurre. A pesar de no mantener el rango, el analista describió el movimiento como una variación alcista para una de las mejores altcoins.

Señaló que el XRP/BTC sigue mostrando uno de los gráficos de alto tiempo (HTF) más fuertes del mercado, con un objetivo principal aproximadamente un 40 % por encima de los niveles actuales.

We swept our lows again on XRP/BTC so while we didn't hold the range lows a third sweep is just another bullish variation. Still looks like one of the healthiest HTF charts in the space right now. Those range highs are calling. $XRP https://t.co/VxHG16PZts pic.twitter.com/8DCFYnpBN8 — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) September 23, 2025

La semana pasada, el REX-Osprey XRP ETF (XRPR) registró un volumen de negociación de 37,7 millones de dólares en su primer día, lo que lo convierte en el lanzamiento de fondos cotizados en bolsa más exitoso de 2025 hasta la fecha.

Sin embargo, esto aún no se ha reflejado en la evolución del precio del XRP. Los analistas esperan ahora la llegada del ETF al contado de XRP, de varios emisores diferentes, el próximo mes de octubre.

¿Verá la criptomoneda Ripple un repunte similar al de 2021?

Otro analista de criptomonedas, EGRAG Crypto, compartió un gráfico de dos semanas que traza la historia del precio del XRP desde 2014. Destacó la importancia de la media móvil exponencial (EMA) de 21 días como nivel de soporte clave en ciclos anteriores.

#XRP – 2 Scenarios Based on Historical Price Action ($9.6 – $33): If you're not yet familiar with the most likely outcomes, it might be time to catch up! Here’s a closer look at two pivotal cycles in #XRP's history. 🏳️21 EMA Historical Support Levels

▫️2017 Cycle:#XRP… pic.twitter.com/oE1MAMhsXA — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 23, 2025

En 2017, el precio del XRP volvió a probar la EMA de 21 dos veces antes de subir un 1610 % hasta alcanzar los 3,31 dólares a principios de 2018.

Por el contrario, durante el ciclo de 2021, la demanda de la SEC empujó al XRP por debajo de la media móvil exponencial de 21 días en diciembre de 2020, pero una vez que recuperó ese nivel, el token subió un 414 % hasta alcanzar los 1,96 dólares en abril de 2021, con lo cual se convirtió en una buena criptomoneda para comprar.

Basándose en estos precedentes, EGRAG destacó dos posibles resultados: el XRP podría subir un 1610 % hasta alcanzar los 33 dólares si sigue la trayectoria de 2017, o subir un 414 % hasta alcanzar unos 9,60 dólares si sigue el patrón de 2021.

