21Shares vise gros avec un ETF Spot sur ONDO : le jeton bondit de 5 %

Ondo Finance s’est imposé comme un leader dans la tokenisation des bons du Trésor américain et l’offre d’actifs numériques générateurs de rendement. Selon un rapport de la SEC, le gestionnaire d’actifs numériques a soumis son dossier via le formulaire S-1.

Ondo Finance se concentre sur la tokenisation d’actifs réels tels que les bons du Trésor américain et les fonds monétaires. La plateforme a annoncé au début du mois qu’elle allait acquérir le courtier américain Oasis Pro pour développer son activité de tokenisation.

En outre, Ondo Finance s’est récemment associé à Pantera dans le cadre d’un plan d’investissement RWA de 250 millions de dollars.

La SEC examine actuellement plusieurs propositions d’ETF sur les altcoins. Alors, si elles sont approuvées, 21Shares serait le premier gestionnaire d’actifs à lancer un ETF suivant l’indice ONDO.

L’ETF utilisera Coinbase Custody pour la conservation et suivra le taux de référence CME CF Ondo Finance-Dollar.

MASSIVE ALERT: $ONDO is the next institutional darling!

BlackRock didn't align with $XRP and $ONDO by accident – they see what's coming 👀

21Shares ETF filing = institutional floodgates about to OPEN

Smart money is positioning NOW before retail catches up! 🚀 pic.twitter.com/qdHxgsq9R4

— Jeff Cook 🪐 (@jeffiscooking) July 22, 2025