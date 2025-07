Les 3 cryptos qui pourraient vraiment exploser d’ici fin août

Pour Résumer

Un token RWA, un L2 innovant et un memecoin sur le fil : trio explosif pour profiter du bull market.

Narratifs puissants, entrées encore abordables, et signaux techniques alignés.

Ce top 3 joue entre fondamentaux, FOMO et momentum de marché.

Ondo Finance : les RWA prennent le pouvoir

Ondo est la tête d’affiche du narratif des fameux Real World Assets. Le projet a pris tout le monde de court avec sa croissance démesurée ces dernières semaines. Pourquoi ? Eh bien parce que les institutions veulent des rendements sur des actifs “tokenisés” conformes à la régulation. Et la fondation Ondo semble l’avoir compris avant tout le monde.

Son jeton $ONDO est en train de se tailler une place de choix dans les portefeuilles orientés macro : obligations tokenisées, accès aux bills US sur la blockchain, transparence et traction croissante.

Mais ce n’est pas qu’un projet Business to Business (B2B) : les simples investisseurs s’y intéressent aussi, attirés par un modèle qui allie finance traditionnelle et crypto pure.

En clair : c’est ici que passe désormais une grande partie des flux de capitaux que l’on dit “sérieux”. Et dans un marché qui adore les tendances macro solides, Ondo coche toutes les cases pour se faire une place de choix. Encore sous les 2 $ de valeur, le token a toutes les chances de faire un beau multiple s’il s’aligne sur le calendrier économique américain.

Hyperliquid : le DEX qui écrase tout

Hyperliquid, c’est la vraie surprise de cette année 2025. Ce DEX, basé sur son propre L1 ultraperformant, est en train de donner une leçon à des poids lourds comme dYdX ou GMX. Son token HYPE est fraîchement lancé, mais l’écosystème est déjà bien installé.

Volume de trading record, interface rapide, UX fluide, et surtout une communauté très engagée. Les utilisateurs reçoivent en effet du HYPE en fonction de leur activité et le modèle plaît, car il réinvente l’AirDrop participatif sans farming artificiel.

À cela s’ajoute une tokenomics bien dosée et un effet nouveauté massif, et on obtient une machine prête à décoller. Le token HYPE reste bas en termes de market cap comparé à son impact réel sur le marché crypto.

Si la tendance perpétuelle revient (et elle revient déjà), Hyperliquid pourrait tout simplement dominer le marché des exchanges décentralisés. Et pourquoi exploser en termes de valeur au-dessus des 50$ voir, des 100$.

Token 6900 : la blague virale qui peut finir au top

On ne va pas se mentir : Token 6900, c’est du délire. Un projet qui revendique sa stupidité, qui n’a ni roadmap ni utilité, et qui s’en vante. Sauf que dans un bull run, l’honnêteté crue et l’absurde peuvent valoir de l’or. Et c’est exactement ce qu’on voit.

Lancé comme un anti-projet, Token 6900 reprend le flambeau de SPX6900, avec un storytelling original et une exécution millimétrée. De l’offre de staking énorme à ce début de hype sur X, tous les ingrédients sont bien là pour un succès fulgurant. Et effectivement, le projet lève de l’argent. Beaucoup d’argent.

Avec une capitalisation potentielle de 5 à 6 M$ au listing, il suffirait d’un coup de projecteur, ou d’un listing, malin pour qu’il prenne x50 et se hisse dans le top 150. Et dans ce marché, rien n’est plus dangereux qu’un meme qui commence à faire peur aux projets “sérieux”.

