3 memecoins que ChatGPT 5 voit exploser avant la fin du mois

ChatGPT 5 : un radar bullish sur les memecoins

ChatGPT 5 met le feu aux poudres. En effet, l’IA, lancée en août 2025, désigne Dogecoin, Pepe et Flockerz comme les memecoins prêts à exploser avant fin août.

Par ailleurs, ces prévisions s’appuient sur des volumes de trading en hausse de 23 % et une communauté crypto en effervescence. Effectivement, le Bitcoin, à 121 800 €, dope l’élan des altcoins.

D’ailleurs, Dogecoin, à 0,23 € avec une capitalisation de 33,2 milliards d’euros, mène la charge. ChatGPT 5 anticipe un bond à 0,50 €, soit un x2, grâce à une intégration accrue dans les paiements de Tesla.

Cependant, son RSI à 53 signale une zone haussière fragile, et une correction à 0,18 € reste possible si le marché vacille.

Le marché crypto en ébullition

Ces prédictions secouent l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,7 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum progresse de 1,9 % à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,5 %.

Effectivement, Pepe, à 0,000011 €, pourrait quadrupler à 0,000045 €, porté par une communauté fidèle et des listings sur Binance. Flockerz, en presale à 0,006 €, a levé 8,9 millions d’euros, avec un APY de staking à 307 %.

Maxi Doge, à 0,00025 €, attire aussi l’attention avec 500 000 € levés en presale, surfant sur la hype canine, mais sa volatilité reste un piège.

D’ailleurs, la domination du Bitcoin, à 53,5 %, recule légèrement, signe d’une rotation vers les altcoins. Cependant, un hack de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques.

Effectivement, les volumes sur les DEX, comme Uniswap, ont grimpé de 18 %, renforçant l’élan des memecoins.

Perspectives : un sprint final pour août ?

Ce bull run pourrait tout changer. En effet, ChatGPT 5 vise un Dogecoin à 1,00 € d’ici fin 2025, dopé par des partenariats comme PayPal.

Par ailleurs, Pepe pourrait atteindre 0,0001 € si une célébrité l’endosse, tandis que Flockerz, avec son vote-to-earn, promet un x9 à 0,054 €. Effectivement, 100 € investis dans Flockerz pourraient devenir 900 € d’ici septembre.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme XRP.

Cependant, la volatilité des memecoins, avec des pumps-and-dumps fréquents, exige prudence. Ce sprint d’août, porté par ChatGPT 5, pourrait enflammer le marché, mais la prudence reste de mise.

