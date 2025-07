Robinhood génère 160 millions $ en cryptos, un chiffre impressionnant

Robinhood a surpassé les attentes de Wall Street, soutenue par une hausse des transactions en cryptos, options et actions. L’appli réajuste ses prévisions pour 2025, estimant des dépenses d’exploitation entre 2,15 et 2,25 milliards de dollars.

Le BPA du deuxième trimestre atteint 0,42 $, au-delà des 0,31 $ prévus, avec un chiffre d’affaires de 989 millions. L’action Robinhood a clôturé à 106,10 $, affichant une hausse de 2,7 %, consolidant une capitalisation boursière de 90 milliards.

La hausse de valorisation de Robinhood montre la confiance croissante des investisseurs dans ses produits et son adoption numérique. Ils croient en sa capacité à favoriser l’adoption des actifs numériques avec des produits innovants et accessibles.

Robinhood n’a pas détaillé la croissance des utilisateurs ou la rentabilité. Cependant, l’augmentation du volume des transactions cryptographiques montre un engagement fort. Cette activité continue parmi les utilisateurs reflète une confiance croissante dans la plateforme.

Robinhood a terminé le trimestre avec 26,5 millions de clients financés. Cela représente une augmentation de 9,5 % par rapport à l’année dernière.

Le revenu par utilisateur a atteint 151 $, en hausse de 33,1 %. De ce fait, cela témoigne d’une meilleure monétisation.

L’EBITDA ajusté a atteint 549 millions de dollars, soit une marge de 55,5 %. La marge d’exploitation de la société a également bondi à 44,7 %, contre 27,7 % l’année dernière.

Vlad Tenev a attribué la croissance à la vitesse incessante des produits. Il considère la tokenisation comme l’innovation la plus marquante de la dernière décennie.

