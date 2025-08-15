Abu Dhabi mise 681,5 M$ sur Bitcoin avec l’ETF BlackRock

Pour Résumer

Abu Dhabi investit 681,5 M$ dans l’ETF Bitcoin.

Le Bitcoin grimpe à 119 800 €.

Les institutionnels dopent le marché crypto.

Mubadala : un pari massif sur le Bitcoin

Abu Dhabi fait des vagues. En effet, le fonds souverain Mubadala, via un 13F filing, révèle détenir 11,9 millions de parts de l’ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, valorisées à 681,5 millions de dollars au 30 juin 2025.

Par ailleurs, cette position, en hausse de 36 % depuis fin 2024, reflète donc une confiance croissante dans le Bitcoin. Effectivement, l’IBIT, avec 64,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, domine les ETF crypto.

D’ailleurs, Mubadala, gérant 330 milliards de dollars, suit une stratégie de diversification, allouant 0,2 % de son portefeuille au Bitcoin.

Cette décision s’aligne sur l’adoption institutionnelle, avec 1 300 investisseurs, dont Harvard (116 M$), dans l’IBIT. Cependant, la volatilité du Bitcoin, avec un RSI à 61, pourrait bien freiner les gains à court terme.

Par ailleurs, la sécurité de l’ETF, via le stockage à froid de BitGo, rassure les gros joueurs. Effectivement, ce pari positionne Abu Dhabi comme un leader crypto régional.

Le marché crypto en ébullition

Ce mouvement secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum progresse de 1,6 % à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Effectivement, l’IBIT enregistre 367 BTC d’achats nets le 6 août, dopant les volumes de trading à 70 % des ETF Bitcoin spot.

D’ailleurs, les fonds souverains, comme celui de Norvège (844 M$ via des actions), suivent la tendance. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques.

Effectivement, les ETF, avec des règlements en nature, réduisent pas mal les écarts de suivi des prix, attirant alors des institutionnels réticents aux exchanges.

Par ailleurs, la domination Bitcoin à 53,4 % signale une rotation vers les altcoins, mais l’IBIT reste le choix privilégié des whales.

Perspectives : un tournant pour le Bitcoin ?

Ce pari pourrait redéfinir la finance. En effet, l’investissement d’Abu Dhabi pourrait attirer 1 milliard de dollars de flux régionaux d’ici 2026, selon les analystes.

Par ailleurs, l’IBIT, avec 1 million d’investisseurs (75 % nouveaux clients), consolide la légitimité du Bitcoin comme actif de réserve. Effectivement, la clarté réglementaire aux Émirats et l’absence de restrictions sur les ETF crypto dopent l’adoption.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Solana.

Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et des incertitudes macroéconomiques restent des pièges. Ce move d’Abu Dhabi marque un jalon pour le Bitcoin, mais la prudence reste de mise.

