Elizabeth Warren avertit que les cryptos menacent l’économie américaine

Warren appelle à une régulation stricte des cryptomonnaies pour protéger les consommateurs et éviter les conflits d’intérêts.

Elle critique des lois comme le GENIUS ACT qui, selon elle, affaiblissent la surveillance gouvernementale et favorisent les grandes entreprises.

Elle propose un cadre législatif en cinq points, incluant la régulation des cryptos comme des valeurs mobilières et des mesures contre le blanchiment d'argent.

L’industrie crypto doit être mieux régulée

Warren pense que la régulation stricte des cryptos peut protéger les consommateurs et prévenir les conflits d’intérêts. En outre, elle s’oppose aux lois comme le GENIUS ACT. De plus, elle considère que ce sont des concessions pour les grandes entreprises crypto.

Selon elle, ces lois affaiblissent la surveillance gouvernementale. Par ailleurs, elles permettent aux géants du secteur de dominer le marché.

🚨 JUST IN: 🇺🇸 Sen. Warren warns that the CLARITY Act could completely blow up the value of the NYSE. Sen. Warren is referring to a provision in the bill that would allow any company listed on the NYSE to opt out of SEC regulation by digitizing themselves. 🍿 pic.twitter.com/e4NCrXTqri — CryptosRus (@CryptosR_Us) July 16, 2025

Une législation préservant l’intégrité financière

Récemment, dans ses interventions, Warren a proposé un cadre en 5 points pour réguler le secteur crypto. C’est un plan qui inclut la régulation des cryptos comme des valeurs mobilières. En outre, il incorpore aussi la lutte contre le blanchiment d’argent. Ensuite, cela met aussi en avant la protection des investisseurs.

Warren plaide aussi pour interdire aux fonctionnaires de profiter des investissements cryptos. Cela, afin d’éviter toute forme de corruption.

Warren critique les liens de Trump avec les cryptos

Warren a exprimé son inquiétude quant à l’implication de Donald Trump dans l’industrie des cryptomonnaies. Ainsi, c’est en particulier le cas pour la cryptomonnaie $TRUMP.

La sénatrice a demandé au régulateur bancaire américain de mener une enquête sur les conflits d’intérêts. Ces derniers sont associés aux entreprises de la famille Trump. Warren s’inquiète des impacts potentiels de ces connexions sur la stabilité du système financier.

Enquête sur l’USD1 et les connexions avec Binance

L’enquête de Warren porte également sur l’USD1, un stablecoin associé à la famille Trump et introduit en mars 2024. Ce stablecoin a été utilisé dans des transactions via Binance. Ce dernier est une plateforme sous enquête pour des violations de la loi américaine sur le blanchiment d’argent.

Warren a qualifié cela de plan de corruption, mettant en lumière les dangers pour la sécurité financière des États-Unis.

Trump firing the Bureau of Labor Statistics Commissioner after the release of a weak jobs report sends a terrible message to businesses and the entire world: “You can’t trust data coming out of the United States.” — Elizabeth Warren (@ewarren) August 11, 2025

La SEC et ses liens problématiques avec FTX

Elizabeth Warren remet aussi en question les liens de Paul Atkins, président de la SEC, avec la bourse FTX. Par conséquent, elle estime que ces liens révèlent un conflit d’intérêt. En gros, cela pourrait nuire à une régulation juste du marché.

La politicienne a exprimé des inquiétudes concernant la gestion par la SEC des affaires de manipulation du marché financier. En fait, elle s’inquiète également des délits d’initiés impliquant l’industrie des cryptomonnaies, et du rôle de la SEC.

