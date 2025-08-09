AERO grimpe de 25 % : cassure technique imminente

Pour Résumer

Le 8 août 2025, Coinbase a lancé un service de trading décentralisé via Base, permettant aux utilisateurs d'échanger des actifs.

Cette annonce a boosté Aerodrome Finance (AERO), dont le jeton a gagné 25 % en 24 heures, franchissant le seuil de 1 $.

Grâce à ce lancement, AERO a vu son volume de transactions augmenter de 420 %, consolidant sa place dans l'écosystème Base, et a attiré l'attention en devenant un acteur clé du marché des DEX via Coinbase.

Coinbase lance le trading décentralisé sur Base

Le 8 août 2025, Coinbase a lancé son service de trading décentralisé intégré à l’appli, permettant aux utilisateurs d’échanger des actifs sur DEX via Base.

Cette nouvelle permet aux utilisateurs de Coinbase de découvrir le trading décentralisé en utilisant les actifs natifs de Base. Parmi ceux-ci figurent les jetons de projets clés tels que Virtuals AI Agents, Reserve Protocol et SoSo Value. Ces jetons, appelés DTF, permettent un rachat à un ratio de 1:1 pour un panier d’actifs.

Beginning today, Coinbase’s 100 million+ traders will be tapping directly into @AerodromeFi's industry leading decentralized exchange infrastructure on @base — bringing hundreds of new tokens to @coinbase, and millions of new users to Aerodrome. The world is coming onchain.🛫 https://t.co/rY77JoWKMB — alexander (@wagmiAlexander) August 8, 2025

AERO grimpe de 25% suite à l’annonce Coinbase

Aerodrome Finance, un protocole DEX phare sur Base, a logiquement bénéficié de cette annonce. Le jeton natif d’Aerodrome, AERO, a ainsi vu sa valeur grimper, dépassant le seuil des 1 $. Le prix d’AERO est passé de 0,81 $ à 1,06 $, marquant un gain substantiel pour les investisseurs.

Le volume des transactions d’AERO a bondi de 420 %, renforçant sa position dans l’écosystème Base. Lorsqu’on analyse le marché crypto, qui a connu une hausse de 1,7 %, on remarque que les tokens de Base ont progressé de 4,5 %. La capitalisation boursière totale de ces derniers a atteint 65 milliards de dollars. Par ailleurs, Aerodrome représente 890 millions de dollars.

L’annonce de Coinbase a propulsé AERO à de nouveaux sommets. En seulement une semaine, les gains d’AERO ont atteint 38 %. Pour remettre cela en perspective, AERO avait atteint un sommet de 2,33 $ en décembre 2024, avant de connaître des fluctuations.

Aerodrome Finance se distingue sur Coinbase DEX

Cette performance est d’autant plus notable dans un contexte où Aerodrome Finance se positionne désormais comme un acteur clé dans l’écosystème des DEX via la plateforme Coinbase. En facilitant l’accès aux utilisateurs de Coinbase, Aerodrome Finance s’ouvre à un marché beaucoup plus large, ce qui pourrait renforcer son attractivité à long terme.

Le lancement de Coinbase DEX sur Base a facilité l’accès au trading décentralisé pour les utilisateurs de Coinbase. De plus, cela a également propulsé des projets comme Aerodrome Finance vers de nouveaux sommets.

Avec l’attrait croissant pour AERO, la plateforme est prête à jouer un rôle majeur sur le marché des DEX. Cette dynamique promet de renforcer l’intérêt à long terme pour les projets de l’écosystème Base.

Source : AInvest

À lire aussi :