Credix disparaît après un piratage de 4,5 millions de dollars

Pour Résumer

Le piratage de 4,5 millions de dollars de CrediX a entraîné la disparition de ses comptes X et de son site web.

Le silence de l'équipe a conduit à des critiques sur l'inefficacité des tentatives de récupération par négociation.

L’incident a révélé la vulnérabilité des projets DeFi et la nécessité de mesures plus transparentes pour protéger les utilisateurs.

Disparition après un piratage de 4,5 millions de dollars

L’alerte a été émise par CertiK. C’est une société de sécurité blockchain, qui a confirmé que le compte X officiel et le site web de CrediX avaient disparu après le piratage.

Le piratage a eu lieu lorsque les attaquants ont pris le contrôle du portefeuille multisig de CrediX, utilisant des privilèges pour créer des jetons de garantie non garantis. Le 5 août, la société avait assuré à ses utilisateurs que les fonds seraient récupérés sous 48 heures après avoir négocié avec les pirates. Toutefois, aucune action n’a été prise et CrediX a ensuite mis son site hors ligne.

D’ailleurs, le silence de l’équipe après cet incident a provoqué des soupçons d’arnaque à la sortie. Le PDG de Circuit, Harry Donnelly, a exprimé son scepticisme vis-à-vis des tentatives de récupération basées sur la négociation. Puis, il a souligné qu’une réponse automatisée face aux menaces était plus sécurisante que d’espérer une restitution par les pirates.

Following the $4.4M exploit of @CrediX_fi, users were told a deal had been struck with the attacker and funds would be returned within 24–48 hours. But now it seems the team has vanished. 🔇 The X account is inactive

🕸️ Website has been offline since Aug 4 But our Watchtower… pic.twitter.com/71jwscWPXq — Blockscope (@BlockscopeCo) August 8, 2025

La récupération des fonds$

Après l’incident, les utilisateurs ont cherché des solutions légales pour récupérer leurs fonds. Stability DAO a commencé à travailler avec plusieurs organisations pour établir un rapport juridique officiel et coordonner les efforts de récupération. La DAO a également obtenu des informations KYC sur deux membres de l’équipe CrediX, qu’elle prévoit d’inclure dans son dossier juridique.

Certains analystes ont critiqué l’attrait des utilisateurs pour des rendements annuels élevés. D’ailleurs, tout cela a rendu la plateforme vulnérable à de tels piratages. L’expert en sécurité a rappelé que les projets offrant des rendements irréalistes sont souvent à haut risque.

Le piratage a également eu des répercussions sur d’autres projets, comme Trevee. Ce dernier a révélé que le piratage de CrediX avait compromis une exposition de 1,6 million de dollars. Malgré la réduction de l’exposition à 700 000 $, l’équipe de Trevee a exprimé sa frustration face au manque de responsabilité de CrediX. De plus, les comptes ont été supprimés sans explication.

L’incident CrediX : sécurité et transparence en question

En somme, l’incident CrediX soulève des questions sur la sécurité des plateformes DeFi et la transparence des équipes après de tels événements. La communauté attend désormais des mesures concrètes pour récupérer les fonds volés.

Source : Mitrade

À lire aussi :