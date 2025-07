Altcoins : pourquoi l’été pourrait tout changer ?

Pour Résumer

Bitcoin stabilisé, dominance en légère baisse, focus sur les altcoins technologiques.

Indices, volumes et signaux techniques laissent entrevoir un basculement.

Début officiel de l’Alt season possible entre Q3 et Q4 2025 .

Des indicateurs techniques qui changent la donne

Juillet 2025 semble marquer un tournant pour les cryptomonnaies. L’indice Altcoin Season Index vient de franchir les 57/100, dépassant le seuil de neutralité pour la première fois depuis quelque temps. Un signal clair se dessine : l’appétit pour les altcoins s’installe durablement.

Par ailleurs, un Golden Cross a récemment été détecté sur un panier d’altcoins, un signal technique fort, rarement observé quand Bitcoin reste en phase d’accumulation.

Ce croisement, combiné à une dominance du BTC en repli autour des 64 %, renforce l’hypothèse d’une rotation en cours vers des actifs plus risqués, mais aussi plus explosifs en termes de performance.

Les stats sont en effet plus que parlantes : Ethereum dépasse les 3 500$, Solana reprend les 190$. Une diversification s’installe bel et bien, loin de Bitcoin encore dominant certes, mais de moins en moins.

Historiquement, ces signaux marquent souvent le début d’un cycle plus explosif pour les altcoins.

Fondamentaux et narratives à surveiller

Au cœur de cette dynamique : des thèmes forts tels que la DeFi, les NFT, l’IA, la tokenisation et les layer‑2 frappent fort. Les capitaux affluent sur ces secteurs. Ethereum reste le pilier principal, porté par ses innovations et un intérêt de plus en plus marqué ces dernières semaines. D’autres écosystèmes tels que Solana et Avalanche attirent également l’attention des investisseurs.

S’ajoute aussi forcément, le facteur institutionnel : des ETF sur altcoins sont actuellement à l’étude et des investisseurs (professionnels ou non) cherchent de la performance au-delà de Bitcoin.

Arthur Hayes évoquait d’ailleurs un basculement possible vers la fin de l’été ou l’automne, une fois de nouveaux ATH atteints.

Une altseason qui va aussi impacter les memecoins ?

Dans cet écosystème bouillonnant, un autre ovni capte l’attention par sa seule absurdité maîtrisée : Token 6900. Autoproclamé “le plus immature des memecoins”, ce projet parodique joue la carte du délire assumé, avec un site volontairement old school, des visuels volontairement kitsch, et un branding NSFW qui flirte avec les limites.

Et pourtant, malgré son second degré, le token aligne déjà plusieurs millions de market cap et attire chaque jour de nouveaux “dégens” prêts à miser gros sur l’irrévérence.

Mais sous la couche humoristique, la stratégie est rodée : une supply capée à 690 milliards, pas de taxe, pas de prévente, et un lancement fair launch sur Solana qui colle aux codes des nouveaux mèmes viraux.

La roadmap n’en est pas une, le whitepaper est remplacé par des punchlines douteuses, et pourtant l’engagement explose. Un parfait exemple de la folie spéculative estivale, où même les projets les plus grotesques peuvent devenir des aimants à liquidité, pour peu qu’ils racontent la bonne histoire au bon moment.

Découvrir TOKEN6900

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.