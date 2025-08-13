Altseason en approche : 3 cryptos que Grok voit s’envoler

Pour Résumer

Solana, EigenLayer, Mind of Pepe visent un x10.

Bitcoin atteint 119 800 €.

L’altseason dope les altcoins en 2025.

Solana : le leader de l’altseason

Le marché crypto pulse. En effet, Solana (SOL), à 185 €, domine avec une hausse de 12 % en 24 heures et une capitalisation de 86 milliards d’euros.

Par ailleurs, son écosystème, porté par 1,2 million d’adresses actives quotidiennes, explose grâce à des ETF en attente aux États-Unis. Effectivement, Grok voit SOL atteindre 1 000 € d’ici septembre, soit un x5, dopé par l’adoption retail et institutionnelle.

D’ailleurs, la Phantom Wallet, utilisée par 3 millions d’utilisateurs, renforce l’accessibilité de Solana. Les volumes de trading, à 3,5 milliards d’euros par jour, surpassent ceux d’Ethereum.

Cependant, son RSI à 64 frôle la zone surachetée, risquant une correction à 150 €.

Par ailleurs, les memecoins sur Solana, comme Maxi Doge ($MAXI), en presale à 0,0002505 €, attirent les degens avec un APY de staking à 797 %. Effectivement, Solana reste le fer de lance de cette altseason.

EigenLayer et Mind of Pepe : les pépites émergentes

Ces altcoins secouent l’écosystème. EigenLayer (EIGEN), à 1,76 €, révolutionne Ethereum avec le restaking, permettant de sécuriser plusieurs réseaux avec des ETH déjà stakés.

Par ailleurs, sa capitalisation de 690 millions d’euros pourrait grimper à 7 milliards d’ici fin 2025, selon Grok, soit un x10. Effectivement, l’adoption par 68 % des protocoles DeFi renforce son potentiel.

D’ailleurs, Mind of Pepe (MIND), à 0,0032 €, fusionne l’univers de Pepe the Frog et l’IA, attirant les spéculateurs avec un potentiel de x200 à 0,64 €. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques.

Effectivement, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), et une domination Bitcoin à 53,4 % signalent une rotation massive vers les altcoins. Par ailleurs, les volumes sur Uniswap, en hausse de 18 %, dopent l’élan haussier.

Perspectives : un bull run historique ?

Ce rally pourrait tout changer. En effet, l’Altcoin Season Index, à 53, approche le seuil de 75, confirmant une dynamique haussière. Par ailleurs, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 200 milliards d’euros vers les altcoins.

Effectivement, l’inauguration de Trump en 2026 et des ETF altcoins attendus pour Q3 2025 pourraient amplifier ce momentum.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP. Cependant, la volatilité, avec un Nasdaq en repli de 1,4 % à 17 600 points, reste un piège. Cette altseason promet des gains explosifs, mais la prudence reste de mise.

