Un ETF Bitcoin lancé au Japon met le feu au marché

Pour Résumer

SBI Holdings propose un ETF Bitcoin et XRP.

Le marché réagit : Bitcoin bondit à 115 134 $.

Cet ETF pourrait doper l’adoption institutionnelle.

SBI Holdings secoue l’écosystème crypto

SBI Holdings, poids lourd financier évalué à 214 milliards de dollars, vient de frapper un grand coup.

En effet, l’entreprise a soumis une demande à l’Agence des Services Financiers (FSA) pour lancer deux ETF : un dédié à Bitcoin et XRP, l’autre mêlant cryptos et or.

Par ailleurs, ce projet, annoncé dans leur rapport du deuxième trimestre 2025, vise à ouvrir la Bourse de Tokyo aux cryptomonnaies.

D’ailleurs, SBI capitalise sur son partenariat de longue date avec Ripple pour légitimer XRP dans cet ETF. La communauté XRP, toujours fidèle, s’enflamme déjà à l’idée d’une reconnaissance institutionnelle.

Effectivement, si la FSA approuve, cet ETF pourrait attirer des milliards de yens d’investissements, un tournant majeur pour un Japon historiquement prudent face aux cryptos.

Le marché s’emballe déjà

L’annonce a déclenché une onde de choc. Le Bitcoin, qui végétait sous les 110 000 $ après une semaine chaotique, a grimpé de 4,8 % en 24 heures, atteignant 115 134 $ selon CoinGecko. XRP, de son côté, progresse de 3,2 %, à 2,99 $.

Par ailleurs, cette hausse reflète une confiance retrouvée des investisseurs, galvanisés par un produit financier régulé.

Cependant, la prudence reste de mise. La volatilité du marché crypto persiste, et un retard dans l’approbation de la FSA pourrait provoquer une correction.

D’ailleurs, le Japon, avec son cadre réglementaire strict, pourrait inspirer d’autres pays asiatiques si cet ETF voit le jour, amplifiant l’adoption institutionnelle.

Un x10 à l’horizon pour Bitcoin et XRP ?

Cet ETF pourrait changer la donne. Effectivement, un produit régulé au Japon, marché financier mature, pourrait attirer 5 à 10 milliards de dollars d’investissements d’ici 2026.

Par ailleurs, Bitcoin pourrait viser les 150 000 $ avant fin 2025, porté par une demande institutionnelle massive. XRP, avec une capitalisation de 128 milliards de dollars, pourrait quant à lui grimper à 20 $ si l’élan se confirme.

D’ailleurs, la proposition de la FSA de taxer les cryptos à 20 % comme instruments financiers dope l’attrait pour ces actifs. Un ETF approuvé pourrait aussi inciter d’autres géants financiers asiatiques à suivre.

Effectivement, ce move positionne le Japon comme un leader de la finance décentralisée, avec des retombées potentielles explosives pour le marché crypto.

