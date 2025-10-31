Alt season en approche ? Les signaux d’un retour au vert en novembre

Pour Résumer

Le ratio OTHERS/BTC se stabilise, signe que la pression vendeuse s’essouffle, mais sans signal haussier clair.

Novembre pourrait amorcer une rotation vers les altcoins si Bitcoin reste sage.

Sinon, ce ne sera qu’une phase de respiration avant la suite du cycle.

Un marché qui arrête de baisser, ce n’est pas encore un marché qui monte

L’indicateur OTHERS/BTC, qui mesure la valeur de tout ce qui n’est pas dans le top 10 face à Bitcoin, a décroché de 0,14 à autour de 0,12, puis s’est mis à dériver dans une zone stable. C’est souvent le premier signe que la pression vendeuse se fatigue et que le marché accepte un nouveau range.

Tant que cette zone tient, même un Bitcoin un peu mou laisse respirer les petites capitalisations. Par conséquent, ce palier technique est crucial pour l’évolution future du marché des altcoins.

This is one of the best charts to be valid in the markets, right now. The #Altcoin valuations are at the same valuation as Q4 2019. We're not at the peak of the market. We're in the middle. We're at Q4 2016 or Q1 2020. pic.twitter.com/p2R94UmOwn — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 30, 2025

Ce palier n’est pas un signal d’achat automatique.

Si, au contraire, le ratio retombe sous son range de fin octobre, on restera sur un simple rebond technique d’après-liquidations. Néanmoins, les données onchain montrent des signes encourageants de stabilisation.

Pourquoi novembre revient toujours dans les scénarios de rotation

Ce n’est pas un hasard si plusieurs analystes ressortent les parallèles avec fin 2016 ou début 2020.

En effet, dans les deux cas, on avait un Bitcoin solide mais pas explosif, une Fed en mode plus accommodant qu’attendu et, surtout, un marché alt qui avait tellement été compressé qu’il suffisait d’un peu de flux pour faire décoller tout le segment.

Aujourd’hui, on retrouve un alignement proche : dominance haute, sentiment bas, mais politique monétaire devenue plus lisible. De plus, la combinaison est idéale pour une rotation, car les traders n’ont plus besoin d’être défensifs sur BTC et peuvent chercher du rendement ailleurs.

Ce qui change par rapport aux cycles précédents, c’est que l’appétit reste fragile. Toutefois, l’Altcoin Season Index ne dépasse pas 50, les investisseurs de détail restent en mode attente et les gros n’achètent que les leaders de secteur.

Pour qu’on parle d’une vraie alt season, il faudra que le flux passe des grosses capitalisations vers les midcaps, puis vers le fond de tableau. Par conséquent, tant qu’on ne voit pas cette cascade, on est plutôt dans un mois de rattrapage que dans un bull alt généralisé.

Des signaux techniques rarement aussi survendus

Plusieurs dashboards onchain montrent que la dominance des « others » est entrée dans une zone de survente historique. En effet, le RSI mensuel de ce segment n’avait pas touché ces niveaux lors des corrections de 2022.

Quand un marché atteint ce genre de zone, cela signifie souvent que la baisse a été trop rapide par rapport à la capacité réelle de vente. Autrement dit, il n’y a plus assez de vendeurs motivés à ces prix.

Un marché qui n’a plus de vendeurs agressifs n’est pas forcément un marché haussier. Néanmoins, c’est un marché qui devient réactif à la moindre bonne nouvelle : un listing, une annonce L2, un retour de liquidité sur un secteur précis.

Si novembre amène, en plus, un léger reflux de la dominance BTC, alors les altcoins auront enfin l’espace de respirer. Toutefois, si Bitcoin, au contraire, repart tester ses sommets au-dessus de 120 000$, la rotation sera de nouveau retardée parce que tout le capital repartira vers le leader.

Un mois charnière mais pas un passe-droit

Il faut donc séparer deux scénarios. Effectivement, le premier, le plus modeste, c’est celui que certains desks décrivent déjà : novembre sert de mois de décompression, les altcoins récupèrent une partie de la baisse d’octobre, les indices de peur remontent, puis le marché choisit en décembre lesquels continueront.

Le second, plus ambitieux, c’est celui qui voit le ratio OTHERS/BTC tenir son range, la dominance BTC refluer quelques points, et les capitaux tourner vers les secteurs encore sous-achetés (IA, gaming, L2 non-EVM). Par ailleurs, dans ce cas, on pourra vraiment parler d’amorce d’alt season.

La réponse dépendra surtout d’un point : est-ce que le marché est capable de faire monter les altcoins sans avoir besoin d’un nouveau plus haut de Bitcoin ? Ainsi, si oui, novembre peut redevenir le mois où les traders sortent du range.

Si non, on aura surtout un mois de respiration après la purge d’octobre, ce qui est déjà mieux que la capitulation qui était redoutée il y a quinze jours. Effectivement, cette période de stabilisation pourrait poser les bases d’un mouvement haussier plus durable en fin d’année.

À lire aussi :