Bitcoin stagne, mais Solana, Avalanche, MaxiDoge explosent.

MaxiDoge surfe sur une hype communautaire explosive.

Le marché crypto atteint 4 000 milliards de dollars.

Solana : la star de la scalabilité

Solana (SOL), à 225,75 , défie la léthargie de Bitcoin. ChatGPT-5 table sur 400 en 2025, avec un x10 à 2 257 $ d’ici 2026. Effectivement, sa capacité à 65 000 transactions par seconde dope DeFi et NFT.

Sa TVL atteint 10,7 milliards de dollars, en hausse de 150 %. De plus, des ETF spot attirent 2 milliards de dollars. En outre, la BCE teste un euro numérique sur Solana.

Le RSI à 68 signale un momentum haussier. Effectivement, le support à 170 $ reste solide. En effet, 1 000 dApps renforcent l’écosystème.

ChatGPT-5 voit un x10 si Solana capte plus d’institutions. D’ailleurs, 65 % des analystes parient sur une adoption massive. Effectivement, SOL pourrait déclencher l’altseason.

Avalanche : la force multi-chaînes

Avalanche (AVAX), à 28,50 , excelle en subnets. ChatGPT-5 prévoit 100 en 2025, avec un x10 à 285 $ d’ici 2026. Effectivement, ses 40 000 transactions par seconde séduisent les développeurs.

La TVL grimpe à 3,5 milliards de dollars. De plus, des partenariats avec Aave dynamisent les dApps. En outre, 500 projets actifs boostent l’adoption.

Le RSI à 66 indique une pression acheteuse. Effectivement, casser 30 $ viserait 50 $. En effet, sa capitalisation de 11 milliards offre une marge colossale.

ChatGPT-5 mise sur un x10 si Avalanche domine la DeFi. D’ailleurs, 60 % des analystes anticipent une hausse fulgurante. Effectivement, AVAX pourrait briller dans l’altseason.

MaxiDoge : le memecoin audacieux

MaxiDoge ($MAXI), lancé en juillet 2025 à 0,00025 $, trade à 0,00045 $. Effectivement, sa levée de 1,63 million de dollars et son staking à 669 % APY captivent les degens.

Son thème gym-bro et sa communauté explosive créent une hype virale. De plus, un listing CEX pourrait pousser $MAXI à 0,003 $, soit un x12. En outre, le volume atteint 2,1 millions de dollars.

Le RSI à 70 signale un engouement spéculatif. Effectivement, la faible capitalisation de 45 millions offre un potentiel explosif. En effet, $MAXI pourrait surfer sur l’altseason.

ChatGPT-5 voit un x10 si la hype persiste. D’ailleurs, 55 % des analystes notent son momentum. Effectivement, MaxiDoge incarne l’audace memecoin.

Perspectives : une rotation historique ?

Le marché crypto, à 4 000 milliards de dollars, voit la dominance BTC tomber à 54 %. Effectivement, l’indice Altcoin Season à 50/100 frôle le déclencheur. En outre, les ETF altcoins attirent 500 millions de dollars.

Solana, Avalanche et MaxiDoge mènent la revanche. De plus, leur faible marketcap promet un x10. Effectivement, la stagnation de Bitcoin redistribue les flux vers les altcoins.

Cependant, 80 % des altcoins corrigent post-hype. En effet, la volatilité menace les retail. D’ailleurs, un shutdown US prolongé pourrait freiner les flux.

ChatGPT-5 conseille la diversification. Effectivement, un portefeuille mixé pourrait x5. Octobre 2025 s’annonce comme le début d’une rotation légendaire.

