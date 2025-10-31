Bitcoin : ce trader légendaire passe short pour la première fois

Pour Résumer

Peter Brandt reste haussier sur Bitcoin à long terme, mais shorte le marché à court terme, jugeant la structure actuelle trop fragile.

Il voit un risque de repli sous 110 000 $ avant un vrai rebond.

Pour lui, on trade le graphique, pas l’espoir.

Un short assumé malgré un bag long terme

Dans son message, Brandt dit clairement qu’il trouve « déroutant » de devoir tenir deux idées à la fois : investisseur long BTC depuis des années et, en même temps, vendeur sur les futures parce que le setup court terme le demande.

En somme, cette tension entre horizon d’investissement et horizon de trading, c’est ce que vivent beaucoup de desks en ce moment.

Do others besides me find it a bit awkward intellectually/emotionally when you hold contrary positions in accounts designed to trade different systems/time frames?

As an investor I have owned Bitcoin for years

As a swing trader I am now short $BTC futures based on megaphone pic.twitter.com/bZZDwbypSh — Peter Brandt (@PeterLBrandt) October 30, 2025

Ce qu’il regarde, c’est la structure en éventail : plus les mèches hautes et basses s’écartent, plus le marché devient agressif des deux côtés, ce qui est typique d’une zone de sommet élargi.

Toutefois, tant que le prix ne referme pas le pattern en reprenant la partie haute, rester neutre ou vendeur reste pour lui la meilleure option.

Le fait qu’il publie ça alors que BTC tente de se stabiliser au-dessus de 110 000$ montre qu’il ne croit pas au premier rebond. Néanmoins, sa prudence s’inscrit dans une lecture technique rigoureuse du marché.

Un signal qui arrive après un mois rouge

Ce passage short ne vient pas de nulle part. En effet, Bitcoin a inscrit un plus haut historique à 126 080$ le 6 octobre, puis a enchaîné plusieurs séances de baisse jusqu’à 106 464$ avant de remonter un peu au-dessus de 110 000$.

Le mois d’octobre est en train de se terminer dans le rouge, ce qui n’était plus arrivé depuis 2018.

Par ailleurs, voir un mois historiquement haussier finir négatif alors que le prix sort d’un ATH, c’est exactement le genre de combinaison qui donne envie à un trader de shorter la première structure baissière lisible.

Brandt avait déjà prévenu cet été qu’il voyait environ 30% de chances que le top de cycle ait été posé plus tôt que prévu, tout en conservant un scénario extrême à 500 000$ pour novembre 2026.

De plus, pour lui, ces deux choses ne se contredisent pas : on peut avoir un marché structurellement haussier qui imprime quand même une correction profonde.

La communauté surveille la même zone

Plusieurs analystes chartistes suivent la même figure d’élargissement et la même borne basse. Ainsi, tant que Bitcoin ne réintègre pas franchement la zone 113 000$-114 000$, la lecture reste défensive.

Si le cours venait à clôturer sous, la probabilité d’un mouvement vers 103 000$ ou même un balayage sous 100 000$ augmente, surtout dans un marché où les futures ont été un peu déchargés. En effet, cette zone technique est cruciale pour la suite du mouvement.

Many dips along the way. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 31, 2025

Ce n’est pas une prophétie de krach, c’est une question de liquidité. Effectivement, quand un niveau est vu par tout le monde, il concentre les stops.

Si un trader reconnu dit publiquement qu’il est short pile à ce moment-là, cela peut suffire à déclencher le mouvement que le graphique laissait déjà entrevoir. Par conséquent, les vendeurs n’ont pas besoin d’un narratif macro pour appuyer si le setup technique est propre.

Pourquoi c’est un message qui compte

La mise en garde implicite de Brandt, c’est de ne pas confondre conviction long terme et point d’entrée.

Néanmoins, il peut rester convaincu que Bitcoin est un actif à plusieurs centaines de milliers de dollars et pourtant considérer que le marché doit d’abord repasser par le bas pour chasser les acheteurs tardifs.

C’est d’autant plus crédible que le mouvement de début octobre a été très vertical et que les corrections après un ATH sont souvent plus brutales que les investisseurs ne l’acceptent.

De plus, le fait qu’un trader de son niveau dise publiquement « je suis short » enlève un peu de confiance aux acheteurs qui pensaient que 110 000$ était déjà un plancher.

La vraie question maintenant est simple : est-ce que le marché est capable de reprendre 114 000$ rapidement pour invalider sa lecture ? Si oui, son short sera juste un trade de quelques jours.

Si non, le marché va probablement lui donner raison et aller chercher plus bas, ne serait-ce que pour tester la solidité de ceux qui ont acheté le top. Ainsi, dans ce contexte, annoncer un short n’est pas du tout un retournement de veste.

C’est juste appliquer ce qu’il répète depuis des années : on trade ce qu’on voit sur le graphique, pas ce qu’on espère. Effectivement, cette approche méthodique distingue les traders professionnels des amateurs.

À lire aussi :