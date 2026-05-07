Arthur Hayes est arrivé à Consensus Miami 2026 avec un nouveau titre pour l’actualité crypto : 125 000 USD.

Le cofondateur de BitMEX et DSI de Maelstrom a profité de son intervention principale lors de la conférence phare de CoinDesk, qui se tient du 5 au 7 mai à Miami, pour exposer une thèse haussière du Bitcoin axée sur la liquidité, contrastant avec le ton prudent qui domine les marchés plus larges cette année.

Le Bitcoin s’échange dans une fourchette de consolidation autour des 70 000 – 80 000 USD, les analystes surveillant ces niveaux comme le champ de bataille immédiat entre acheteurs et vendeurs.

Hayes a soutenu que le premier trimestre 2026 constituait ce qu’il appelle une « zone de non-échange », façonnée par un repli des actions technologiques américaines, en particulier les noms du SaaS, et une onde de choc à travers le secteur de l’IA.

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Le pivot, selon lui, a eu lieu le 28 février : un conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran a déclenché des mesures d’assouplissement monétaire, et le Bitcoin a surperformé à la fois le Nasdaq et l’or depuis cette date.

Hayes a également prévenu que 99 % des altcoins pourraient tomber à zéro, tout en défendant leur rôle à long terme, une position apparemment contradictoire qui a suscité des questions pointues de la part de l’auditoire.

Son cadre macroéconomique plus large relie les dépenses militaires, la planche à billets et la demande d’actifs tangibles d’une manière à laquelle les analystes traditionnels ont tendance à résister.

La question centrale pour la deuxième journée de Consensus sera de savoir si cette thèse se vérifie.

Actualités crypto : le prix du Bitcoin peut-il atteindre 125 000 USD après l’annonce de Hayes à Consensus ?

La configuration technique du Bitcoin à l’approche de la semaine de conférence montre un marché en consolidation contrôlée plutôt qu’en détresse. Le prix s’est maintenu au-dessus du support psychologique de 80 000 USD, un niveau qui a servi de base post-halving dans les modèles des analystes, tandis que 85 000 USD reste la résistance immédiate et le seuil le plus cité pour un nouveau test des sommets historiques.

Le contexte des volumes est faible pendant la conférence elle-même, ce qui est typique ; les mouvements directionnels majeurs ont tendance à suivre, et non à accompagner, les événements de grande envergure.

L’objectif de 125 000 USD de Hayes s’aligne globalement avec les scénarios haussiers macroéconomiques circulant autour des attentes de pivot de la Fed, bien que son catalyseur spécifique, l’expansion budgétaire liée à la guerre, soit moins conventionnel.

Trois scénarios semblent plausibles à partir de la configuration actuelle :

Le scénario haussier prévoit que la liquidité fiduciaire se propage massivement au cours du second semestre 2026, que le BTC franchisse 85 000 USD puis 90 000 USD avec du volume, et se dirige vers un nouveau sommet historique à 125 000 USD au cours des semaines suivantes.

Si une extension de cessez-le-feu géopolitique survient, cela pourrait invalider la thèse haussière. Les 80 000 USD deviennent la référence à la baisse si ce support cède avec un volume significatif.

Bitcoin Hyper cherche à obtenir des gains plus importants que le Bitcoin, est-ce possible ?

Voici l’arithmétique inconfortable pour les acheteurs de BTC au comptant aux niveaux actuels : même une progression franche vers 125 000 USD représente un gain d’environ 25 à 35 % par rapport à la zone de consolidation.

C’est significatif, mais c’est le type de rendement que des projets d’infrastructure à un stade précoce peuvent réaliser en quelques jours plutôt qu’en mois, avec les risques inhérents que cela implique.

Pour les investisseurs qui trouvent le rapport risque/rendement du BTC spot moins attrayant à des prix à cinq chiffres, Bitcoin Hyper représente un point d’entrée structurellement différent.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne comme le premier Layer 2 de Bitcoin à intégrer la Solana Virtual Machine (SVM), une combinaison qui, selon le projet, offre un débit plus rapide que Solana lui-même tout en préservant le modèle de sécurité sous-jacent de Bitcoin.

La prévente a permis de lever 32 618 815,37 USD à un prix actuel du jeton de 0,0136797 USD, avec la possibilité de staking à un APY élevé pour les premiers participants. L’infrastructure centrale comprend un pont canonique décentralisé pour les transferts de BTC et une exécution de transactions à ultra-faible latence, le type de programmabilité dont la couche de base de Bitcoin a historiquement manqué.

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