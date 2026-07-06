Lundi 6 juillet 2026 – Le marché des actifs numériques confirme son retour en force cette semaine. Alors que le Bitcoin consolide sereinement son support au-dessus des 63 000 $, les investisseurs se tournent massivement vers les infrastructures de pointe. En l’espace de sept jours, Ethereum, Solana et Hyperliquid ont tous enregistré des hausses supérieures à 11 %. Ce dynamisme ravive l’intérêt pour les solutions capables de connecter ces écosystèmes majeurs.

Dans ce contexte de reprise, la prévente de LiquidChain (LIQUID) accélère fortement et s’approche désormais du cap symbolique des 900 000 $ levés. Ce projet de Layer 3 se positionne stratégiquement pour unifier la liquidité et l’exécution entre les trois géants du marché : Bitcoin, Ethereum et Solana.

La dynamique haussière des L1 favorise les solutions d’interopérabilité

Les performances hebdomadaires des principales capitalisations confirment le retour de l’appétit pour le risque. Ethereum a progressé de plus de 12 % pour s’échanger autour de 1 770 $, tandis que Solana a enregistré une hausse de 11,6 % à environ 80,80 $. De son côté, le jeton HYPE d’Hyperliquid a bondi de 13 %, s’établissant aux alentours de 71 $.

L’analyste Daan Crypto (suivi par 415 700 abonnés sur X) a partagé une analyse technique clé ce matin, soulignant qu’Ethereum évolue toujours au sein d’un canal hebdomadaire initié fin 2025, après avoir défendu le niveau de support de 0,026 ETH/BTC. Un franchissement de la borne supérieure de ce canal pourrait déclencher une surperformance historique des altcoins face au Bitcoin.

$ETH Still consolidating in its weekly channel after defending the 0.026 level. This is getting relatively close to its upper bound again and a breakout here should signal more upside for ALT/BTC pairs relatively. Good one to watch in the week(s) ahead. pic.twitter.com/Md4GzsqHR5 — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 6, 2026

Cette hausse globale des cours met en lumière un besoin crucial pour l’industrie : la fluidification des capitaux entre les réseaux. C’est précisément sur ce créneau à forte valeur ajoutée que se positionne LiquidChain.

Tokenomics et proposition de valeur : Pourquoi le marché s’intéresse à LiquidChain (LIQUID)

LiquidChain (LIQUID) ne se contente pas de proposer un énième pont de transfert. Ce réseau de Layer 3 vise à connecter la base de capital de Bitcoin (1 200 milliards de dollars), la profondeur DeFi d’Ethereum (39,8 milliards de dollars) et la rapidité d’exécution de Solana au sein d’une architecture unifiée. Grâce à un système de vérification d’état sans intermédiaire, le réseau permet des règlements atomiques sans passer par les bridges traditionnels, souvent vulnérables aux failles de sécurité.

That moment when you see the LiquidChain utility for the first time. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/KboySb8c4X — LiquidChain (@getliquidchain) July 2, 2026

La prévente du jeton LIQUID a déjà permis de lever plus de 888 000 $ sur un objectif d’étape fixé à 900 000 $, avec un prix unitaire attractif de 0,01477 $. Pour les investisseurs de la première heure, le protocole propose un programme de staking initial affichant un rendement de 1 260 % APY durant cette phase.

La répartition des jetons (tokenomics) a été structurée pour soutenir une croissance à long terme :

35 % alloués au développement continu de l’infrastructure.

alloués au développement continu de l’infrastructure. 32,5 % dédiés à la croissance globale et au marketing.

dédiés à la croissance globale et au marketing. 15 % pour la communauté et le développement commercial.

pour la communauté et le développement commercial. 10 % réservés aux récompenses de l’écosystème.

réservés aux récompenses de l’écosystème. 7,5 % pour assurer la liquidité lors des futures cotations sur les plateformes d’échange (CEX/DEX).

Note sur les risques : Bien que l’utilité technologique et les rendements de staking soient particulièrement attractifs, tout investissement en prévente comporte des risques inhérents liés au développement technologique et à la volatilité future du marché lors de la mise en circulation du jeton.

Comment se positionner sur la prévente LIQUID ?

Pour les investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille avec ce projet d’infrastructure, l’accès à la prévente est simplifié. Les utilisateurs peuvent se rendre directement sur le site officiel de LiquidChain pour connecter leur portefeuille. La plateforme accepte une large variété d’actifs : ETH, BNB, SOL, USDT, USDC et BTC, ainsi que les paiements par carte bancaire.

Pour une expérience mobile optimisée, l’application de confiance Best Wallet intègre directement la prévente de LiquidChain sous l’onglet « Upcoming Tokens ». Cela permet d’acheter et de staker ses jetons LIQUID en quelques secondes, au même tarif de 0,01477 $ et avec les mêmes conditions de staking (1 260 % APY). L’application est téléchargeable gratuitement sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store.

Pour suivre l’évolution du projet et rejoindre la communauté des premiers investisseurs, vous pouvez consulter la page X de LiquidChain et leur canal Telegram.

Découvrir la prévente de LiquidChain