Stellar : Le XLM peut-il atteindre 1,50 $ malgré la chute ?

Pourtant, le flux de transactions institutionnelles autour du réseau n’a rarement semblé aussi dense. Un objectif de 1,50 $, soit environ 8 fois le niveau actuel, circule activement au sein des communautés de traders.

Toutefois, le fossé entre la dynamique fondamentale et la réalité graphique est difficile à ignorer. La réduction ou l’élargissement de cet écart dépend désormais d’un chiffre clé : 0,25 $.

Au cours des dernières 48 heures, Stellar a consolidé son partenariat avec le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) pour la distribution d’aide on-chain, ce qui permettrait de réduire les coûts de transaction de 10 % à seulement 2 %. Le réseau a également rejoint OpenUSD, un consortium de stablecoins aux côtés de Visa et Coinbase.

Il bénéficie en outre d’un soutien indirect via le financement par Paradigm de M1X Global, qui émet des jetons de dette souveraine et des obligations d’État sur l’infrastructure de Stellar. La réaction de la communauté est partagée : optimiste quant aux projets en cours, mais prudente face au prix.

Cette tension entre crédibilité institutionnelle et résistance technique reste, pour l’heure, non résolue.

Open USD from @openstandard, backed by Visa and Mastercard, is coming to the Stellar network.



Designed with businesses in mind, Open USD is built to scale: open, low-cost, high-throughput, and broadly accessible. https://t.co/nRs7u0kaqB — Stellar (@StellarOrg) June 30, 2026

Cette incertitude soulève une question technique précise qu’il convient d’examiner avant d’envisager une quelconque reprise vers 1,50 $ ou au-delà.

Le prix du Stellar XLM peut-il atteindre 1,50 $ ? L’analyse graphique

Le XLM oscille entre 0,18 $ et 0,20 $ avec une capitalisation boursière d’environ 6,75 milliards de dollars.

Le volume sur 24 heures, proche de 202,5 millions de dollars, est modéré : il ne s’agit pas de l’accumulation explosive qui précède habituellement une rupture, mais c’est suffisant pour maintenir la liquidité de l’actif. Nous sommes dans une phase de consolidation, pas de capitulation.

Le support est ancré dans la zone des 0,17 $, correspondant à la borne inférieure de la fourchette des 7 derniers jours. La résistance située entre 0,25 $ et 0,26 $ a bloqué toutes les tentatives de rallye significatives lors des sessions récentes.

Une clôture quotidienne au-dessus de 0,25 $ est le signal que les analystes surveillent pour valider un potentiel renversement de tendance. Sans cela, le scénario haussier reste purement théorique.

Historiquement, les partenariats d’infrastructure de paiement de Stellar impactent le prix par vagues différées. Cela signifie que les catalyseurs liés au PNUD et à OpenUSD ne sont peut-être pas encore intégrés dans les cours, ou qu’ils ne suffisent tout simplement pas à eux seuls.

Une clôture au-dessus de 0,25 $ avec un volume important déclencherait une réévaluation vers 0,40 $ – 0,50 $, rendant l’objectif de 1,50 $ atteignable dans un cycle haussier global d’ici 2026.

Le scénario de base prévoit une stagnation latérale entre 0,18 $ et 0,25 $ pendant plusieurs mois, où les catalyseurs institutionnels servent de plancher, mais où la demande des investisseurs particuliers reste insuffisante pour briser la résistance.

Une clôture prolongée sous 0,18 $ invaliderait la thèse de récupération à court terme et ouvrirait la voie à une baisse vers 0,13 $ – 0,15 $. La cible de 1,50 $ implique une capitalisation boursière bien supérieure à 50 milliards de dollars, un niveau que le XLM n’a pas touché depuis son sommet de 2018.

C’est réalisable dans un environnement de marché euphorique, mais cela nécessite une exécution quasi parfaite tant sur le plan macroéconomique que sur l’adoption du réseau. Ce n’est pas impossible, mais le chemin est encore long depuis les 0,19 $ actuels.

LiquidChain vise le potentiel des premiers investisseurs face aux niveaux clés de Stellar

L’histoire institutionnelle du XLM est séduisante, mais avec une capitalisation de 6,75 milliards de dollars, l’asymétrie des gains est limitée.

Passer de 0,19 $ à 1,50 $ représente un multiplicateur par 8 ; c’est significatif, mais ce n’est pas le type de rendement que recherchent généralement les capitaux en phase de démarrage.

Les traders délaissant la consolidation des moyennes capitalisations se tournent souvent vers des projets d’infrastructure à entrée plus faible offrant un potentiel de hausse non plafonné. C’est précisément l’argument de vente du cycle actuel des préventes. LiquidChain (LIQUID) se positionne comme un protocole d’infrastructure de couche 3 (Layer 3), une couche réseau construite sur les blockchains existantes pour gérer des tâches d’exécution spécifiques, avec un accent particulier sur la liquidité cross-chain.

La proposition de valeur unique (USP) du projet consiste à fusionner la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique.

Cela permet aux développeurs de déployer leurs applications une seule fois pour accéder aux trois écosystèmes, au lieu de construire des intégrations séparées. L’architecture repose sur une couche de liquidité unifiée, une exécution en une seule étape, un règlement vérifiable et une structure de déploiement unique.

Ces fonctionnalités de niveau infrastructure visent à résoudre le problème de fragmentation qui coûte chaque jour des sommes importantes aux protocoles DeFi (finance décentralisée).

La prévente LIQUID a déjà levé 889 886,53 $ avec un prix actuel du jeton à 0,01477 $. Il est important de noter que les préventes à un stade précoce comportent des risques importants : absence de liquidité sur le marché secondaire, aucune garantie de cotation sur les plateformes d’échange et risques d’exécution liés à la feuille de route technique.