Le Conseil de sécurité d’Arbitrum a gelé 71 millions de dollars en ETH directement traçables au hack de Kelp DAO. La déclaration publiée par le conseil confirmant que les fonds gelés ne peuvent être déplacés sans une action ultérieure adoptée via le processus de gouvernance formel d’Arbitrum – une contrainte procédurale qui place de fait la décision de récupération entre les mains des détenteurs de jetons ARB plutôt qu’entre celles du seul conseil.

Nous soupçonnons qu’il s’agit moins d’une histoire d’action de gel isolée que d’un signal structurel sur la capacité croissante de l’infrastructure de gouvernance de couche 2 (Layer 2) à fonctionner comme un mécanisme de réponse aux crises en direct – un rôle que, jusqu’à récemment, la plupart des participants au marché supposaient rester le domaine exclusif des plateformes d’échange centralisées et des organismes chargés de l’application de la loi opérant sur des échelles de temps plus longues.

Gel KELP par le Conseil de sécurité d’Arbitrum : action confirmée, transfert de gouvernance et ce que le registre on-chain établit

Le mécanisme fonctionne comme suit : le Conseil de sécurité d’Arbitrum, un organe multi-signature doté de pouvoirs d’urgence sur le réseau Arbitrum, a identifié les adresses de portefeuilles détenant des ETH liés à l’exploit de Kelp DAO et a exécuté un gel qui immobilise ces fonds au niveau du protocole.

Sous l’architecture de gouvernance d’Arbitrum, les actions d’urgence du conseil de ce type ne sont pas finalisées unilatéralement – tout mouvement ultérieur des ETH gelés nécessite un vote de gouvernance, ce qui signifie que la disposition finale des 71 millions de dollars repose désormais sur un processus communautaire plutôt que sur la seule discrétion du conseil.

I'm a member of the Security Council & I can tell you we did not make this decision lightly, there were countless hours of debates, technical, practical, ethical and political. But all it takes for evil to triumph is for good men to do nothing, so today, we decided to do… https://t.co/tArbmXwZKN — Griff Green – griff.eth (@griffgreen) April 21, 2026

Il est nécessaire de signaler le statut épistémique de plusieurs détails ici. Au moment de la rédaction de cet article, les hachages de transactions spécifiques, les adresses de portefeuilles et le calendrier précis de l’exécution du gel n’ont pas été publiés de manière indépendante sous une forme que ce média a pu vérifier.

Le chiffre de 71 millions de dollars et le mécanisme de transfert à la gouvernance proviennent de la déclaration publique du Conseil de sécurité d’Arbitrum, qui constitue le principal document de référence disponible.

Le vecteur d’attaque technique par lequel l’exploit de Kelp DAO a été exécuté – et la chaîne précise de garde par laquelle l’ETH volé est arrivé sur des adresses accessibles par Arbitrum – n’ont pas été entièrement détaillés dans les documents disponibles lors de la publication.

Ce qui peut être affirmé avec certitude, c’est que le gel du conseil représente un exercice délibéré de l’autorité administrative de couche 2 d’Arbitrum sur les actifs résidant dans les limites de son réseau.

Cette autorité est structurellement distincte, par exemple, du bannissement d’une adresse par un émetteur de stablecoin au niveau du contrat de jeton – elle opère à une couche différente de l’infrastructure et possède un poids de précédent différent pour l’écosystème.

Le fait que le conseil se soit publiquement engagé à acheminer toute action ultérieure via la gouvernance, plutôt que de conserver un pouvoir discrétionnaire unilatéral, est en soi un choix procédural notable, avec des implications qui dépassent cet incident spécifique.

Ce que le gel signale pour la voie de récupération de Kelp DAO et la gouvernance DeFi en tant que couche d’exécution

Pour les utilisateurs qui ont subi des pertes lors de l’exploit de Kelp DAO, le gel est une condition nécessaire mais non suffisante pour la récupération.

L’immobilisation de 71 millions de dollars en ETH empêche tout blanchiment supplémentaire via l’infrastructure connectée à Arbitrum, mais ne se traduit pas automatiquement par une restitution.

Le processus de gouvernance qui doit maintenant déterminer le sort des fonds pourrait produire une gamme de résultats, allant d’un retour direct aux utilisateurs concernés à un transfert vers un multisig de récupération, voire à un différend prolongé sur les mécanismes juridiques et techniques de redistribution.

Ok. I'm officially announcing: the most decentralized blockchain in the world is Tron. https://t.co/dijxWG5rNc — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) April 21, 2026

Nous prévoyons que le processus de gouvernance fera apparaître des désaccords significatifs concernant la juridiction et le précédent : spécifiquement, si les détenteurs de jetons ARB possèdent à la fois l’autorité technique et la légitimité normative pour ordonner le mouvement de fonds provenant de l’exploit d’un protocole distinct.

Cette question n’a pas de réponse claire dans les cadres de gouvernance DeFi actuels, et la résolution à laquelle la communauté d’Arbitrum parviendra ici sera probablement citée lors de futurs incidents comme point de référence.

Le compromis du front-end de CoW Swap plus tôt cette année a illustré à quelle vitesse une crise au niveau d’un protocole peut exiger des réponses de gouvernance qui dépassent les normes procédurales existantes – Arbitrum navigue désormais dans une version de cette même pression à plus grande échelle et avec une dimension de récupération d’actifs plus complexe.

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