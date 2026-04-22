Mercredi 22 avril 2026 – Le retour d’un peu de visibilité sur le front géopolitique redonne de l’appétit pour le risque, et Bitcoin en profite immédiatement. Après la prolongation hier soir par le président Trump du cessez-le-feu américain avec l’Iran, les marchés ont réévalué à la baisse le scénario d’escalade à court terme.

Le blocus naval américain reste en place, mais l’absence d’aggravation immédiate a suffi à soutenir un rebond des actifs risqués.

Dans ce contexte, le BTC progresse déjà de 2,5 % sur 24 heures et évolue autour de 78 100 $. Pour le marché, le seuil des 80 000 $ revient clairement dans la ligne de mire.

Et si les configurations historiques de long terme se confirment, une extension vers 100 000 $ ou davantage n’est plus un scénario marginal.

Ce regain d’intérêt ne profite pas seulement au Bitcoin spot. Il remet aussi en avant les projets qui cherchent à monétiser l’utilité du réseau plutôt qu’à parier uniquement sur la hausse du prix.

Bitcoin Hyper (HYPER) s’inscrit précisément dans cette thèse : une Layer 2 Bitcoin annoncée comme la plus rapide du segment, avec un lancement prévu le trimestre prochain, et déjà plus de 32,47 millions de dollars collectés en prévente.

Le setup de marché redevient constructif pour Bitcoin

La prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran a été annoncée alors que la première trêve de deux semaines arrivait à échéance. Donald Trump a affirmé que l’Iran n’avait pas été en mesure de formuler une proposition unifiée pour mettre fin aux hostilités avec les États-Unis et Israël. Il a demandé à l’armée de rester prête, tout en suspendant toute nouvelle action pour l’instant.

Du côté iranien, les médias d’État ont dénoncé une manœuvre dilatoire, mais la réaction de marché a été nettement positive, autant sur les actions que sur les cryptomonnaies.

Ce changement de ton redonne du crédit aux projections haussières déjà avancées avant l’annonce. Le 20 avril, Michaël van de Poppe rappelait sur X que Bitcoin avait historiquement marqué un nouveau sommet dans les 12 mois suivant des corrections comparables à celle observée entre octobre et février.

Dans les précédents cas similaires, le BTC s’est négocié entre 30 et 60 % au-dessus de son point bas récent sous trois à six mois. Selon cette lecture, les 100 000 $ pourraient être atteints au T3 2026.

Statistically, after such a correction of #Bitcoin, a new ATH is made within 12 months. Within 3-6 months, on every occassion of such an outlier, Bitcoin was trading 30-60% higher than the low. That would put $100K on the map in Q3 of 2026. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 20, 2026

Pour les investisseurs, cela change la nature du jeu. Quand Bitcoin retrouve un biais haussier, le marché commence souvent à chercher les infrastructures capables de capter une deuxième vague de performance : celles qui ajoutent du rendement, de l’utilité ou de nouveaux cas d’usage autour du BTC.

C’est sur ce terrain que Bitcoin Hyper tente de se positionner.

Bitcoin Hyper : une thèse d’investissement centrée sur l’utilité, le timing et la tokenomics

Bitcoin Hyper (HYPER) se présente comme un réseau Layer 2 Bitcoin conçu pour la vitesse. Le projet s’appuie sur la Solana Virtual Machine afin de proposer des transactions quasi instantanées et des frais très faibles, tout en conservant le modèle de sécurité de Bitcoin via des ponts à minimisation de confiance et des règlements périodiques sur la chaîne principale.

L’objectif est clair : rendre enfin praticables sur une couche dédiée des usages que le réseau Bitcoin supporte difficilement en natif, comme le staking du BTC, le trading sur DEX, les dApps ou encore les paiements fluides.

Du point de vue investisseur, l’argument central repose aussi sur la structure du token. HYPER alimente les récompenses de staking, la gouvernance et les frais du réseau.

L’offre totale est fixe à 21 milliards de tokens, avec une répartition annoncée entre développement, trésorerie, marketing, récompenses et listings. Le projet met également en avant l’absence d’allocations d’initiés, un point que le marché surveille de près sur les lancements précoces.

Autrement dit, la proposition ne repose pas uniquement sur une narration “Bitcoin + vitesse”.

Elle cherche aussi à répondre à trois critères que les acheteurs de prévente regardent en priorité : un cas d’usage lisible, une économie de jeton définie à l’avance et un catalyseur identifiable à court terme. Ici, ce catalyseur est le mainnet L2 prévu au T3.

Reading about Bitcoin 🤔📖 Thinking about speed, apps, and execution. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/DzhQ1DKCmL — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 21, 2026

Une prévente déjà à 32,47 M$ avec staking actif pendant la phase d’entrée

La dynamique commerciale est l’autre élément qui retient l’attention. La prévente a déjà dépassé 32,47 millions de dollars, avec un prix actuel fixé à 0,0136789 $ par token.

Dans un marché qui redevient plus constructif pour Bitcoin, ce niveau de traction donne au projet une visibilité rare parmi les lancements en phase précoce.

Le staking est disponible directement pendant la prévente, avec un APY d’environ 36 %.

Pour les profils plus offensifs, le couple “prix de prévente + utilité réseau à venir” constitue l’angle le plus évident. Si l’amélioration du sentiment sur Bitcoin se confirme et que le mainnet est livré comme prévu au T3, HYPER pourrait bénéficier à la fois de la rotation spéculative vers l’écosystème BTC et d’une demande liée à son usage dans le réseau.

Cela dit, il faut garder une lecture disciplinée : une prévente reste un investissement à risque, dépendant de l’exécution technique, des conditions de marché et de l’adoption réelle après lancement.

Comment se positionner avant la prochaine hausse de prix

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper, puis de connecter un wallet compatible comme Best Wallet ou MetaMask. Les acheteurs peuvent acquérir des HYPER avec de l’ETH, de l’USDT, du BNB, du SOL ou d’autres cryptomonnaies prises en charge.

Un achat direct par carte bancaire est aussi proposé.

Best Wallet simplifie particulièrement l’accès sur mobile. L’application est disponible sur l’Apple App Store et sur Google Play, avec un accès à la prévente via la section Upcoming Tokens.

Les utilisateurs qui achètent puis stakent immédiatement peuvent commencer à bénéficier de l’APY actuellement affiché, autour de 36 %.

Le prix de la prévente reste de 0,0136789 $ pour le moment, mais la prochaine hausse est attendue plus tard dans la journée.

Pour suivre les prochaines annonces, consultez Bitcoin Hyper sur X et le groupe Telegram du projet.

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