Bitmine Immersion Technologies a révélé le 19 avril 2026 que sa trésorerie en Ethereum s’élève à 4 976 485 ETH – valorisés à 2 301 $ par jeton – avec des avoirs totaux en crypto et en liquidités s’élevant à 12,9 milliards $, contre 10,7 milliards $ rapportés dans la déclaration de la société du 30 mars, lorsque les avoirs atteignaient 4,732 millions d’ETH.

Cette augmentation reflète à la fois une accumulation continue et l’appréciation du cours de l’ETH depuis ce dépôt.

À 4,12 % de l’offre totale d’ETH de 120,7 millions de jetons, cette position place Bitmine à 23 515 ETH de son objectif déclaré « Alchemy of 5% » – un seuil qui, s’il était franchi, signifierait qu’une seule trésorerie d’entreprise contrôle un jeton ether sur vingt en circulation. Il ne s’agit pas d’une mesure de liquidité. C’est une mesure structurelle.

Trésorerie ETH de Bitmine : Analyse de la position de 4,976 millions

Le bilan au 19 avril 2026 comprend 4 976 485 ETH comme principal actif, 199 Bitcoins, 1,12 milliard $ en liquidités, une participation de 200 millions $ dans Beast Industries et une participation de 107 millions $ dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS), qui offre une exposition indirecte à OpenAI.

La position en ETH seule, au cours actuel, représente la majeure partie de l’agrégat de 12,9 milliards $ – une concentration qui reflète une stratégie délibérée plutôt qu’un manque de diversification.

Sur les 4,976 millions d’ETH détenus, 3 334 637 jetons – soit environ 67 % de la trésorerie – sont actuellement stakés, affichant une valeur notionnelle de 7,7 milliards $ au prix du 19 avril.

Cette position de staking génère actuellement des revenus annualisés de 221 millions $, avec un taux d’exécution projeté de 330 millions $ une fois que l’intégralité de la trésorerie sera déployée via MAVAN (Made in American VAlidator Network), l’infrastructure de staking de qualité institutionnelle de Bitmine lancée plus tôt cette année.

Le programme de staking de Bitmine s’est étendu régulièrement, et la plateforme MAVAN est désormais positionnée pour servir des clients institutionnels externes au-delà de la propre trésorerie de Bitmine.

Le rendement du staking à 7 jours de Bitmine s’élève à 2,88 % en rythme annuel – légèrement au-dessus du Composite Ethereum Staking Rate de 2,76 %, administré par Quatrefoil.

La surperformance de 12 points de base par rapport au taux de référence est une donnée que la société attribue à l’efficacité opérationnelle de son infrastructure de validateurs. Les 33 % d’ETH restants – environ 1,64 million de jetons – sont liquides, offrant un équilibre entre génération de rendement et flexibilité du bilan.

Le rythme d’accumulation s’est accéléré. Bitmine a acquis 101 627 ETH au cours de la seule semaine se terminant le 19 avril – le taux d’achat hebdomadaire le plus élevé depuis le 15 décembre 2025 – et a maintenu des achats élevés sur quatre semaines consécutives.

À cette vitesse, le seuil de 5 % est arithmétiquement proche. La variable restante est de savoir si c’est la disponibilité du capital ou les conditions du marché qui détermineront le calendrier.

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