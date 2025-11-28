Arthur Hayes annonce un basculement historique : les perps fixeront le prix des actions US

Pour Résumer

Hayes : les perps crypto fixeront les actions US.

Volumes dérivés crypto 15× supérieurs au NYSE.

Renversement total de la découverte des prix.

La thèse choc d’Arthur Hayes

Hayes prédit qu’en 2026, les prix des actions Apple, Tesla ou Nvidia seront déterminés par les perps listés sur Binance, Bybit et OKX, pas par le marché spot traditionnel. Effectivement, les perps génèrent déjà 10 à 15 trillions de dollars de volume quotidien contre 1 trillion pour le NYSE + Nasdaq.

Les traders crypto réagissent plus vite, 24 h/24, 7 j/7. De plus, les algos HFT migrent massivement vers les exchanges crypto pour l’arbitrage. En outre, les ETF actions US copient désormais les prix des perps avec un décalage de 2 à 5 minutes.

D’ailleurs, Hayes montre des graphiques : le perp BTC/USD mène le spot BTC de 3 minutes en moyenne depuis 2024. Effectivement, le même phénomène apparaît sur les perps S&P 500 et Nasdaq 100.

En effet, la liquidité réelle se trouve dans les perps. De plus, les whales asiatiques et moyen-orientales dominent 70 % du volume. En outre, Wall Street devient un simple suiveur.

Les 3 raisons du basculement

Première raison : la profondeur de marché. Effectivement, un perp BTC a 10 fois plus de profondeur à ±2 % que le CFD CME.

Deuxième raison : le levier et les coûts. De plus, les frais sur perps sont 20 fois inférieurs et le levier va jusqu’à x125. En outre, pas de settlement, donc pas de delivery risk.

Troisième raison : la régulation. D’ailleurs, la CFTC nouvelle vague autorise les perps sur indices actions sans restriction. Effectivement, les exchanges crypto listent déjà des perps sur chaque action du Russell 3000.

En effet, Hayes affirme : « Le NYSE deviendra un musée ». De plus, les banques centrales suivront les prix perps pour leurs décisions. En outre, 2026 marquera la fin de la domination traditionnelle.

Impacts immédiats sur le marché

Cette thèse fait trembler Wall Street. Bitcoin reste à 91 006 $, mais les volumes perps BTC explosent de 38 % en 24 h. Effectivement, Solana à 136,31 $ gagne 3 %.

Les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. De plus, la DeFi TVL atteint 100 milliards. En outre, Ethereum à 3 002,84 $ teste les 3 100 $.

Cependant, 80 % des small caps US risquent le dump. En effet, sans liquidité perps, elles seront ignorées. D’ailleurs, les volumes actions traditionnelles chutent de 12 %.

Effectivement, les exchanges crypto préparent des perps sur chaque action du Russell 3000. En outre, la confiance institutionnelle monte. De plus, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : la fin du monde ancien ?

Hayes peut-il voir juste ? ChatGPT-5 donne 82 % de probabilité que les perps crypto deviennent le prix de référence mondial d’ici 2028. Effectivement, la tendance est déjà visible sur les indices asiatiques.

De plus, BlackRock et Fidelity préparent des ETF suivant les perps crypto. En outre, 20 trillions de dollars pourraient migrer. D’ailleurs, la rotation est irréversible.

Cependant, des freins existent. En effet, une régulation dure CFTC pourrait ralentir. De plus, les hacks restent un risque majeur.

Novembre 2025 marque le début de la fin pour Wall Street tel qu’on le connaît. Effectivement, les perps crypto prennent le pouvoir. La finance traditionnelle devient suiveuse, et le monde change pour toujours.

À lire aussi :